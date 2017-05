Veireno-sjefen ga heftig rabatt på luksusvilla

I oktober i fjor ble luksusvillaen på Nordstrand i Oslo lagt ut for salg med en prisantydning på 37 millioner kroner.

Nå har Jonny Enger, kjent som eieren av det nå konkursrammede søppelfirmaet Veireno, latt villaen på Nordstrand gå for 28,75 millioner, skriver Finansavisen.

Det betyr at eiendommen ble solgt med et priskutt på 8,75 millioner kroner.

– Dette var en vurdering jeg tok opp mot at jeg tror prisantydningen var frisk i forhold til andre, sammenlignbare eiendommer på Nordstrand, skriver Enger i en SMS til Finansavisen.

I 2015 vant Veireno anbudet på storkontrakten med Renovasjonsetaten. Kort tid etter at selskapet tok over driften av søppelkjøring i hovedstaden kom klagestormene på søppelberg som ikke ble hentet i tide.

Enger selv havnet i medienes søkelys i fjor høst da det kom fram at han privat eier eiendommer for titalls millioner.

Flyttet til Tjuvholmen

Enger kjøpte eiendommen på Nordstrand for 7,95 millioner kroner i 2010. Tre år senere stod den 347 kvadratmeter store boliger med en tilhørende 98 kvadratmeter garasje ferdig.

Nå har Veireno-sjefen flyttet til Dyna Brygge 6 på Tjuvholmen. Denne eiendommen kjøpte han for 45,5 millioner kroner.

Bostyrer Leif Petter Madsen i Wikborg Rein bekrefter til Finansavisen at hussalget ikke påvirkes av at det i februar ble åpnet konkurs i Veireno.

Årsaken til at to av Engers eiendommer er solgt i et så kort tidsrom er tilfeldig i følge han selv.

– Jeg skal rett og slett bytte bolig slik som mange andre gjør. Det er ikke noe annet enn det, skrev Enger i en sms til E24 i november.