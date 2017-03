– Nå skal jeg hjem og lese prospektet nøye, sier Berit Jarli – som mandag ettermiddag var på visningen av en halv bolig på Lillehammer.

Da E24 omtalte saken søndag, fortalte eiendomsmegler Svein Magnus Enberget i Eiendomsmegler 1 om stor pågang fra boligkjøpere som var interessert i den tilsynelatende rekordbillige blokkleiligheten midt i Lillehammer sentrum.

Men leiligheten har den store haken ved seg at det bare er en halvpart som er for salg.

– Her kjøper man seg inn som sameier i leiligheten med én ideell halvpart. Man får disposisjonsrett til hele leiligheten, men må dele den med den andre sameieren som ikke har fått begjæring om tvangssalg, forklarte eiendomsmegleren til E24 før visningen.

Den halve leiligheten er begjært tvangssolgt av kreditoren Lindorff capital. Salget er godkjent av den lokale tingretten, som har gitt oppdraget til eiendomsmegler Svein Magnus Enberget.

– Vil ikke bo med fremmede

Mandag ettermiddag hadde eiendomsmegleren visning av blokkleiligheten. Kjøperen og den andre sameieren må finne ut av hvem som skal ha det store og det lille soverommet, og hvordan man skal fordele bruken av leilighetens ene toalettet.

– Vi er ikke helt med på å bo sammen med noen, forteller Berit Jarli – som ankom visningen litt før angitt visningstidspunkt.

MEGLER: Eiendomsmegler Svein Magnus Enberget i Eiendomsmegler 1.



Etter å ha sett leiligheten, forteller hun til E24 utenfor blokken at hun og mannen i dag bor i en leid leilighet – og at de vurderer kjøp for deretter å begjære tvangsoppløsning av sameiet, slik de ifølge sameieloven kan gjøre.

– Vi er i en alder hvor det nok ikke er aktuelt å bo sammen med fremmede, sier Jarli.

– Forsto ikke

Heller ikke for førstegangskjøperen Elisabeth Aasprang er det aktuelt å bo sammen med ukjente i en delt leilighet.

Hun og venninnen Linda Olsen, som ble med på visningen, syntes boligannonsen så svært fristende ut. På Lillehammer er en treroms leilighet midt i sentrum med god standard til én million kroner en svært lav pris. OL-byen har høyere boligpriser enn mange andre byer på Østlandet.

– Vi så i boligannonsen at det sto «ideell halvpart». Men som ung førstegangskjøper forsto ingen av oss hva det innebar, sier Elisabeth Aasprang.

– Vi ble derfor overrasket da vi så oppslaget på E24 om at det betyr at man bare kjøper halve leiligheten. Megleren burde skrevet det tydeligere, sier Linda Olsen.

– Så det er ikke aktuelt å legge inn bud?

– Nei.

HALV LEILIGHET: Tingretten selger en halv leilighet i denne blokken midt i Lillehammer sentrum.

Venter på bud

Etter E24-oppslaget fikk eiendomsmegler Svein Magnus Enberget enda flere henvendelser på den spesielle boligannonsen.

Men å selge 50 prosent av en bolig er ikke det letteste, vedgår megleren – som har drevet med tvangssalg i nærmere 20 år i tillegg til ordinære salg, som han har mest av.

– Hadde dette vært et vanlig salg ville det nok vært mange flere her. Men nå får vi vente og se om det kommer noen bud, sier megleren – idet han pakker sammen visningsskiltene etter visningen.