Etter at det lenge ble snakket om at bobletilstander på boligmarkedet i Oslo, har det de siste månedene roet seg betraktelig – noe som også er blitt tydelig gjennom boligprisstatistikken.

Én av dem som har fått merke på kroppen at det er kjøpers marked om dagen, er Stian Isaksen. Med overtagelse av ny leilighet på Frogner i slutten av oktober, og en fortsatt usolgt leilighet på Mortensrud sørøst i Oslo, har han valgt å ty til utradisjonelle markedsføringsmetoder.

Han har rett og slett besluttet at han vil gi elbilen sin med på kjøpet til den som vil ha leiligheten.

– Prøvd å sette ned prisen



Boligselger Stian Isaksen håper at elbil på kjøpet skal gi en boost til salget av leiligheten.

– Vi har allerede prøvd å sette ned prisen på leiligheten med fem prosent, men det ble ikke akkurat noe rush av det. Det er ikke noe helt genialt over dette grepet, men jeg håper i alle fall at jeg får oppmerksomhet rundt boligen – og at jeg blir kvitt både leilighet og en bil jeg egentlig ikke trenger lenger, når jeg flytter, sier Isaksen.

Den oppfinnsomme boligselgeren kjøpte ny leilighet på Oslo vest i slutten av august, og allerede en ukes tid etter lå boligen på Mortensrud ute for salg på Finn.no.

Selv om han hadde fått med seg det er lengre mellom de ville budrundene og skyhøye prisene i hovedstaden, hadde ikke Isaksen trodd det ville by de store problemene å kjøpe før han solgte. Men etter tre visningsrunder har han fortsatt ikke fått solgt, og han begynner å kjenne på en viss desperasjon, i og med at det er overtagelse av den nye boligen i slutten av oktober.

– Vanskelig på Søndre Nordstrand



– For meg fremstår det som vanskeligere å selge i bydel Søndre Nordstrand, og jeg har også fått høre at flere boliger har blitt trukket fra markedet her, fordi det har vært problemer med å få solgt, sier Isaksen.

Nå håper han altså at det å selge med bilen, en Nissan Leaf 2013-modell, for én krone til den som vil kjøpe leiligheten hans, vil gjøre susen. Han gjør oppmerksom på at han også kommer til å legge ut en separat annonse for bilen på Finn.no, men at boligen altså skal markedsføres med at man får med en bil på kjøpet.

ELBIL PÅ KJØPET: Hvis du kjøper leiligheten på Mortensrud, kan du både få elbil og parkeringsplassen med lademuligheter for elbil med på kjøpet.

– Morsom gimmick



Christian Norløff, eiendomsmeglerfullmektig i DNB Eiendom og megler for Isaksens bolig på Mortensrud, forteller at det ikke er vanlig kost at boligselgere kommer opp med forslag av denne typen.

– Det er ikke en vanlig markedsstrategi for oss, men jeg synes det er en morsom gimmick og en god idé fra selger, som naturlig nok er svært interessert i å få solgt boligen sin. Vi må imidlertid gjøre det klart at det her må gjøres en egen avtale om bilkjøpet mellom kjøper og selger, sier Norløff.

Han forteller at de ikke har inntrykk av at det er spesielt mye vanskeligere å få solgt boliger på Søndre Nordstrand enn i andre bydeler i Oslo, men at de nå må gjøre det tydeligere for boligselgere at markedet er blitt normalisert og at det kan ta lengre tid å selge nå enn for noen måneder tilbake.

– Ikke vært noen stopp



– Man må regne med en to-tre visningsrunder, og det er vanskeligere å få i gang budrunder. Men inntrykket er at alt blir solgt til slutt, og det har ikke vært noen stopp i boligmarkedet på Søndre Nordstrand.

– Jeg har også sett eksempler på at boliger har blitt relansert, altså trukket tilbake fra markedet en periode og så lagt ut igjen, legger Norløff til.

Når det gjelder problemene med å få solgt boligen til Isaksen, er Norløff usikker på hva det skyldes. Han påpeker at det er en kjempefin leiligheter med alle fasiliteter.

– Det er imidlertid høyere tilbud enn det har vært tidligere, og dermed får kjøperne flere valgmuligheter og sitter mer på gjerdet. I tillegg kan man lese om et dårligere boligmarked i mediene, og man får dermed inn en psykologisk faktor også, sier Norløff.

Nyboligprosjekt med elbil på kjøpet



Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad ved Forbrukerombudet tror man kan forvente å se mer av kreative markedsføringstiltak nå som boligmarkedet bremser.

– Det er lov å gjøre det, så lenge det blir markedsført riktig. Her er det også en megler inne i bildet, som skal sørge for at alt er i tråd med eiendomsmeglingsloven og markedsføringsloven, sier Skjelbostad til E24.

Isaksen er for øvrig ikke den eneste som prøver å selge boliger ved hjelp av elbil på kjøpet om dagen. For noen dager siden skrev Finansavisen (krever abonnement) om at nyboligprosjektet Gullhellapynten i Asker lokker med at leilighetskjøpere får med en ny BMW i3 til en verdi av nærmere 300.000 kroner på kjøpet.

Dette grepet tok utbyggere og meglere av prosjektet etter at salget stoppet helt opp i september.

Onsdag kl. 11 kommer fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge.



