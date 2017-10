Saken oppdateres.

Boligprisene i Norge falt i september, og den svakere utviklingen i boligmarkedet som vi har sett de siste månedene fortsetter. Den nominelle nedgangen var på 1,6 prosent fra august til september, mens nedgangen justert for sesongvariasjoner var på 0,5 prosent. Det viser boligprisstatistikken for september fra Eiendom Norge.

– Boligprisene utviklet seg svakt i september i store deler av landet, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle frem mot nyttår, noe som er en normal sesongutvikling. Men styrken i prisnedgangen er sterkere enn vanlig og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Svakere trend over hele landet



Vi ser nå en tydeligere trend til svakere utvikling over hele landet, påpeker Dreyer.

Tolvmånedersveksten har svekket seg vesentlig. Stadig flere regioner har nå en negativ tolvmånedersvekst. På landsbasis er nå årsveksten 1,5 prosent, i sterk kontrast til fjorårets tosifrede årsvekst.

– Vi må tilbake til finanskrisen for å finne et like sterkt fall i 12 måneders veksten nasjonalt, sier Dreyer.

Spesielt Oslo skiller seg ut, noe som ikke er unaturlig gitt at hovedstaden hadde den desidert sterkeste boligprisveksten i 2016, påpeker Dreyer.

– Boliglånsforskriften har fått en betydelig sterkere effekt på boligprisutviklingen enn mange ventet da innstrammingen ble kjent før jul i 2016, sier Eiendom Norge-sjefen.

– Effekten av forskriften merkes over store deler av landet, men spesielt i de områdene hvor prisene i kroner er høyest, sier han.

Ifølge ham er usikkerheten om utviklingen i boligmarkedet nå større enn på lang tid.

– Det er særlig knyttet spenning til om den avtagende trenden i befolkningsveksten vi har sett så langt i 2017 vil fortsette, samt hvor mange nye boliger som blir ferdigstilt i kvartalene som kommer, sier Dreyer.

Økning på tilbudssiden



I september ble det solgt 8.681 boliger i Norge. Det er 7,7 prosent færre enn i september i fjor. Samtidig ble det lagt ut 10.289 boliger til salgs i Norge, 6,3 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, og utbudet av boliger har økt i løpet av september over hele landet. Det vil utover høsten være særlig spenning knyttet til om markedet tar unna mye av tilbudet, sier Dreyer.