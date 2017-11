Saken oppdateres.

Oktober 2017 var en måned med høy aktivitet i boligmarkedet, viser fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge.

Fra september til oktober gikk boligprisene ned med 0,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner fikk vi en prisoppgang fra måneden før på 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden.

– Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Han legger samtidig til at det er for tidlig å si om det er begynnelsen på et trendskifte vi ser.

Historisk svak måned



Det var ventet at boligprisene ville vise en nedgang fra september til oktober. DNB Markets ventet en nedgang på 0,5 prosent, justert for sesongvariasjoner. Nordea Markets ventet en nedgang på 0,4-0,5 prosent.

Oktober er historisk sett ingen god måned for boligmarkedet. I fjor ble unntaket: Da steg boligprisene nominelt med 0,6 prosent fra måneden før, en sesongjustert økning på hele 1,4 prosent.



Økning i antall salg fra i fjor



Det er solgt vesentlig flere boliger i oktober i år enn oktober i fjor – en økning på 8,2 prosent, ifølge prisstatistikken. Det er en god indikator på aktiviteten i markedet, påpeker Dreyer.

Hittil i år er det solgt 76.339 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

– En årsak til økningen i antall salg i oktober er usikkerheten som har preget boligmarkedet den siste tiden, noe som har ført til en kraftig reduksjon av salget i nyboligmarkedet. Det er sannsynlig at mange av de som vurderer kjøp av nye boliger nå har beveget seg over i bruktboligmarkedet, sier Dreyer.

Det er samtidig blitt lagt ut flere boliger for salg i Norge. I oktober ble det lagt ut 9.013 boliger for salg, 3,4 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Hittil i år er det lagt ut 88.875 boliger for salg, 8,1 prosent flere sammenlignet med i fjor.



Dreyer påpeker at utbudet av boliger har økt over store deler av landet i oktober, og at tilbudssiden er betydelig høyere enn i fjor.

– Vi ser tendenser til at økningen i tilbudssiden moderer seg i de største byene. Det blir derfor ekstra spennende å se hvor mye av tilbudssiden som vil bli tatt unna før nyttår, sier Dreyer.