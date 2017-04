Boligtopp mener Oslo svartmales

– Prisdempende faktorer blir overdrevet. Det snakkes om spekulanter og førstegangskjøpere på flukt, og at Oslo står overfor et stort skifte. Det kan utløse en uheldig negativ psykologi, sier Geving, som er direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), til E24.

Meglertoppen sier han har fulgt med på bransjekolleger, økonomer og andre synsere som den siste måneden har begynt å snakke om et nytt Oslo-marked:

Et marked med betydelig flere boliger, som er kinkigere å selge, fordi finansminister Siv Jensen har stukket kjepper i lånehjulene.

– I Oslo er førstegangsetablerere og investorer bortimot helt borte nå, sa Privatmegleren-direktør Grethe Meier til E24 mot slutten av mars.

Og Krogsveen-sjef Leif Laugen har kalt omsetningstallene de svakeste siden etterdønningene av finanskrisen.

– Veldig overraskende om prisene faller

Men NEF-sjefen tror det mest sannsynlige er at mars-fasiten for boligmarkedet, som legges frem klokken 11 onsdag, viser at Oslo-boliger holder pristrøkket oppe.

– Sentralbanken har signalisert lav rente i flere år fremover, det er ingen utsikter til inntektsfall i husholdningene, og vi tror effekten av økt nyboligbygging er overdrevet. De grunnleggende driverne har ikke endret seg nevneverdig. De tilsier fortsatt press i boligmarkedet, spesielt i Oslo-regionen, sier Geving.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

– Det vil være veldig overraskende om prisene faller nå i mars. Vi har få indikasjoner på at det vil skje.

– Og hvis det skjer?

– Hvis det skjer, tror jeg fallet er utløst av negativ psykologi, svarer Geving.

Han sier han ikke avfeier avkjølende forhold, som de mye omtalte innstrammingene i boliglånsforskriften.

– Ja, vi tror også det vil ha en viss effekt, noe som er veldig bra. Men folk snakker om at førstegangskjøpere rømmer Oslo, og at det nå bærer nedover. Det er ingen rasjonell grunn til at innstrammingene skal gi så store utslag, mener Geving.

Den kanskje største innstrammingen i de nye lånereglene, gjelder ikke førstegangskjøpere, men de som allerede eier – kjøpere av sekundærboliger. I Oslo må de nå hoste opp 40 prosent egenkapital. Det er mye mer enn tidligere 15 prosent.

– Skaper kunstig ubalanse



Men Geving mener spekulant-inntoget i Oslo er betydelig overdrevet. Han sier NEFs egne beregninger tyder på at det er snakk om relativt få.

– Folk roper om at forskriften gir bråstopp, men det tror ikke vi, sier han.

– Hva med salgsfallet som Oslo-meglere har rapportert om: Mener du det er psykologisk utløst?

– Nå henger lave omsetningsvolumer også sammen med det lave tilbudet vi har hatt i Oslo-markedet i år. Men usikkerheten som særlig det høye prisnivået og høye veksten har ført til, må vi regne med også påvirker markedsdynamikken, svarer Geving.

Han mener uansett at det er for tidlig å snakke om noe trendskifte for tilbud og etterspørsel.

– Nå har Oslo-prisene steget 24 prosent det siste året. Er det ikke greit at folk er litt negative?



– Nå er det all grunn til å vente at tolvmånedersveksten faller. Prisene kan vanskelig vokse like bratt fremover, sier Geving, og fortsetter:

– Men det er uheldig å forsterke effekten med å skape inntrykk av at luften er tatt ut av markedet. Da kan man bidra til større usikkerhet og at færre tør å kjøpe, samtidig som flere vil selge. Da skaper du en kunstig ubalanse i markedet. Psykologi kan bety ganske mye. Det kan gi irrasjonelle skift. Det bør vi unngå, mener Geving.

Sjeføkonom i Swedbank Harald Magnus Andreassen, er ikke enig i Gevings bilde av Oslos boligmarked. Han peker på en rekke årsaker til hvorfor markedet er i endring.

– Inntektsveksten er fraværende og lånemarkedet står stille, samtidig har bankene fått et nytt og strengt regime som gjør at de ikke kan låne ut like mye som de har gjort før. Meglere har i tillegg fortalt om rekordmange som ville selge i mars. Alt i alt tror jeg ikke man har drevet noen svartmaling av Oslomarkedet, sier Andreassen til E24.