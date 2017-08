De har Norges tregeste boligmarked

– Det ropes og skrikes når man må bruke to-tre visninger på å selge boligen i Oslo, men sånn har vi det hele tiden, sier Hanne Vadset Knotten, daglig leder i Privatmegleren Ålesund, til E24.

Skiftet i Oslo-markedet stjeler bolig-overskrifter om dagen. Tre strake måneder med prisfall er uvanlig kost for byen som har gjort seg vant til prispress året rundt.

Men Oslo-korreksjonen betyr ikke at markedet har stanset opp. Et viktig måltall er her omsetningstiden – hvor lang tid det går fra boligen legges ut i markedet, til den er solgt. Kjapp salgstid er tegn på at etterspørselen er høy og at kjøpere og selgere agerer uten for mange betenkeligheter.

I juli hadde Oslo-boliger en gjennomsnittlig salgstid på 34 dager i juli, og det er raskt i nasjonal målestokk.

For andre steder må boligselgerne smøre seg med cirka tre ganger så mye tålmodighet.

– Ting tar tid



De som solgte boligen i Ålesund i juli ventet i snitt 91 dager. Det er tregest blant alle norske byer meglerbransjen fører egen statistikk over.

– Det har bestandig tatt lang tid å selge boligen i Ålesund. Det er et helt annet tempo her, sier Vadset Knotten.

– Det er klart mange blir utålmodige. Å følge opp kunder er noe av det vi bruker mest tid på. Vi må forklare selgerne at ting tar tid.



Salgstid over 90 dager er likevel unormalt lenge for Ålesund, fremholder meglersjefen – selv i den «sovende» julimåneden.

Tre grunner



Hun tror det kan skyldes tre faktorer:

Folk har blitt mer forsiktige i takt med medias generelle tegning av et norsk boligmarked som flater ut i år.



Etter påsken ble det stort boligtilbud i Ålesund, og kjøpere fikk mer å velge i. Juli-omsetningene er preget av «overhengere» som fortsatt ikke var solgt da ferien startet, men som nå selges unna. Erfaringsvis ønsker mange å gjøre unna boligsalget før august, som representerer et sesongskifte hvor flere flytter eller starter i ny jobb.



Og i tillegg er det nå mange nyboligprosjekter som tilbys Ålesund-kjøpere, noe som tar temperatur vekk fra bruktboligmarkedet.

I BEDRING: Boligmarkedet i oljehovedstaden Stavanger har begynt å komme seg etter oljebremsen.

Kjappere i Stavanger



Meglersjefen sier de har masse eiendommer som skal legges ut i Ålesund fremover. Likevel er hun ikke bekymret.

– Nei, selv om kjøperne nå har mye å velge i og bruker tid på å tenke seg om, opplever vi at objektene omsider tas unna. Det er heller ikke ofte vi må nedjustere prisene. Jeg synes aktiviteten i markedet er god, sier hun.

Boligprisene i Ålesund er opp magre 1,4 prosent fra juli i fjor, mot en prisvekst på 4,8 prosent for landet samlet.

Møre og Romsdal, som byen tilhører, er også et av kun to fylker i Norge hvor det i snitt tok over 100 dager å selge snittboligen i juli (se fylkesoversikt nederst).

Andre steder følger hakk i hæl. I Rogaland, hvor oljekrisen sørget for stillestans i boligmarkedet og skarpt fallende priser, tok det i juli 94 dager å selge snittboligen. I fylkets «oljehovedstad» Stavanger var snittet 85 dager.

Det er faktisk mye kjappere enn på samme tid i fjor. Da tok boligsalgene i snitt 130 dager.

– Det er bedre trøkk

Uansett har det virkelig begynt å løsne i oljebyen siden i fjor, forteller regionsleder Kurt Frafjord i Krogsveen Stavanger

– Pilene peker rett vei. Ting går fortere, og det er bedre trøkk på visninger, sier han til E24.

Hittil i år ligger gjennomsnittlig salgstid i Stavanger på 56 dager, ned fra et snitt på 85 dager i første halvår av 2016.

– Det har vært et taktskifte i markedet. Selgere har akseptert at prisforventningene må ned, salgsprisene er nedjustert, og vi ser nå at omsetningshastigheten øker. Vi begynner å jobbe oss mot en ny normal, med bedre balanse. Men det er fortsatt mange boliger ute i markedet, sier Frafjord.

Kan bety flere ting



– I Stavanger var det lenge vanskelig å få solgt boligen etter oljebremsen, men på denne tiden i fjor var tidspunktet da det begynte å løsne, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer til E24.

– Da gikk også salgstiden opp, ettersom mange av boligene som hadde ligget ute lenge, endelig ble solgt.

Når markedet gjennomgår slike skift som Stavanger nå går igjennom, kan salgstid som måltall derfor bli misvisende, forklarer meglertoppen.



– Det er et tall man skal bruke litt varsomt. Salgstiden kan ha flere forklaringer ut ifra konjunkturene. Det kan bety at markedet går tregt, men også at det begynner å løsne.

Så lang tid tar boligsalget – landet rundt



Her er gjennomsnittlig salgstid for de ulike fylkene i juli (salgstid over 90 dager er uthevet):

Østfold: 31 dager

Akershus: 34 dager

Oslo: 34 dager

Hedmark: 49 dager

Oppland: 36 dager

Buskerud: 35 dager

Vestfold: 50 dager

Telemark: 54 dager

Aust-Agder: 95 dager

Vest-Agder: 94 dager

Rogaland: 94 dager

Hordaland: 34 dager

Sogn og Fjordane: 112 dager

Møre og Romsdal: 102 dager

Sør-Trøndelag: 37 dager

Nord-Trøndelag: 64 dager

Nordland: 49 dager

Troms: 38 dager

Finnmark: 63 dager

Snitt Norge: 50 dager

Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for juli utarbeidet av Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.