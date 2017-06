En av årets største visningshelger er forbi.

Søndag var det visning på over tusen bruktboliger i hovedstaden, og like mange på ulike nyboligprosjekter. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund er antallet over dobbelt så stort som på samme tid i fjor.

Samtidig fikk Oslo-markedet seg en real knekk i mai, da prisene sank med 1,4 prosent. Spørsmålet mange stiller seg er hvordan boligkjøperne - og markedet - reagerer på slike nyheter.

– Det er jo litt ubehagelig med tanke på fremtiden. Man vet jo ikke helt hva det betyr og hvilken vei det går, sier Gisle Simonsen (28) når E24 møter ham på visning til et 44 kvadratmeters oppussingsobjekt på Sofienberg i Oslo.

TAR SEG TID: Førstegangskjøper Gisle Simonsen (28) synes stemningen har endret seg mye de siste månedene. Nå som prisene har falt har han ingen hast lenger.

– Trenger ikke å skynde meg lenger



Simonsen er førstegangskjøper, og har vært på visninger omtrent hver helg siden mars. Han synes stemningen har endret seg markant siden april.

– Det er færre på visning, og budrundene starter mye lavere. Leilighetene blir ikke revet vekk lenger, og jeg blir oftere ringt opp av megler, sier Simonsen.

Samtidig tror han at boligkjøperne nå føler mindre press og kan konsentrere seg om de boligene de virkelig er interessert i.

– Sånn det var før, var det penger ut av vinduet for hver dag du ventet med å kjøpe. Nå kan man heller holde igjen litt og se hva man er villig til å betale for. Jeg trenger ikke skynde meg lenger, sier Simonsen. Han er glad han ikke kjøpte leilighet for en måned siden.

Innom for å kikke er også Kira Frayne (25). Hun skal kjøpes ut av en leilighet hun deler med broren og synes prisutviklingen nå er utelukkende positiv.

– Det er stor forskjell på stemningen nå og for to år siden, da jeg kjøpte sist. Nå er det mange færre om beinet, og det virker som om man får mye mer for pengene, sier Frayne.

Det kom åtte mulige kjøpere innom visningen på Sofienberg. Det var omtrent som forventet av megler Tom Martinsen, som forteller at de helt klart må jobbe hardere enn før.

– Vi har blitt bortskjemte. Nå sitter folk mer på gjerdet, og vi må ta mye mer vare på alle som viser interesse, sier Martinsen.

– Flere meglere opplever å stå alene på visning nå. Men man får alltid solgt til slutt.

Sunn utvikling

Forrige uke kom Statistisk Sentralbyrå med sine treårsprognoser for boligprisene. Disse anslår at boligprisene skal fortsette å falle de neste tre årene.

Martinsen, som tilhører meglerhuset Krogsveen, tror ikke de prognosene vil innfris. Han tror riktignok på ytterligere prisnedgang de neste månedene, og han tror selv det vil være over 4000 boliger på markedet i Oslo i august.

– Så mange har det ikke vært siden finanskrisen. Men jeg tror det vil stabilisere seg etter det, og at alt vil være «back on track» om maksimalt ett år.

Og selv om meglerjobben krever litt mer innsats enn tidligere, er utflatingen godt nytt for de fleste, mener Martinsen.

POSITIV: Krogsveen-megler Tom Martinsen opplever mindre folk på visning, men har tro på at markedet stabiliserer seg utover året.

– Dette er jo topp for førstegangskjøpere. At prisene går litt ned er generelt bare sunt, og de som skal selge har likevel tjent penger på boligene sine.

Han får støtte fra Sem & Johnsen-megler Jan Fredrik Bonde, som søndag hadde visning på en 54 kvadratmeters toroms på St.Hanshaugen.

– I fjor var det usunt, nå har vi en sunn korrigering. Ja, det er mindre aktivitet, men det er aktivitet. Nå kommer det et normalt antall mennesker på visning, sier Bonde.

Han tror mange blir skremt av avisenes overskrifter om boligmarkedet.

– Nå kommer de aller fleste med spørsmålet: Hva tror du at kommer til å skje? Kommer prisene til å falle? Meglerne må være psykologer. Men det er bare å ha is i magen.

Mer forsiktig

På St.Hanshaugen møter E24 et par på boligjakt som også tror det er lurt å tenke lenger frem i tid.

– Vi er ikke kjemperedde for at prisene skal falle veldig, Oslo er trygt uansett. Men det er klart man tenker litt på det, forteller Nicolay Martens (25) og Migle Megård (25) etter å ha sett seg godt om i den strøkne 54 kvadratmeter store leiligheten. De er klare på at de skal være på den sikre siden og ikke makse lånet når de kjøper.

De har også lagt merke til at stemningen har skiftet.

– Folk er mer urolige, og gjøre grundigere arbeid før de kjøper, som å gå på begge visninger og kun se på det man virkelig er interessert i.

Kristian Magnus Svor (27) er også på aktiv boligjakt, og opplever at den siste tiden sjelden er mer enn én eller to motparter i budrundene. Det ser han positivt på.

– Prisene er mye mer riktige nå enn før. Men mange takker nei til bud og tror de kan få mer for boligen senere, sier Svor til E24.

Ti stykker var innom visningen til Sem & Johnsen på St.Hanshaugen. En annen leilighet E24 var innom i samme område, på 61 kvadratmeter, hadde kun tre innom.