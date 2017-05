Dreyer avlyser boligprisfesten i Oslo

Boligmarkedet i Oslo er atskillig roligere enn for ett år siden. Fredag kom ferske tall fra SSB som viser at befolkningsveksten bremser. Nettoinnflyttingen til Oslo var på 873 personer i første kvartal, og oppbremsingen foregår samtidig som boligbyggingen skyter fart.

Boligprisene i Oslo steg likevel om lag 5 prosent i første kvartal. Det tror administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge er prisveksten Oslo må ta til takke med i år, om ikke enda mindre.

– Vi forventer egentlig at prisveksten i Oslo er tatt ut for i år, og at vi sannsynlig vil se utflatning eller et lite prisfall i markedet fremover. Det er et veldig annerledes marked enn vi har hatt de siste to årene, sier Dreyer til E24.

Låneforskriften tøffere enn antatt



Og at noe har skjedd, kan man spore i antallet bruktboliger til salgs på rubrikkannonsenettstedet Finn.no:

Dette er nytt i boliglånsforskriften Den nye boliglånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2017.

** Kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet. Sekundærbolig betyr bolig nummer to og oppover. ** Krav om at man ikke kan låne mer enn fem ganger egen brutto inntekt. ** Hvis du har mindre enn 40 prosent egenkapital, må du betale ned minst 2,5 prosent av lånet i året. Du får dermed ikke avdragsfrihet. ** Bankene kan i dag avvike fra reglene om egenkapital i opptil 8 prosent av lånene i Oslo.

Tall fra Eiendom Norge viser at det per 14. mai lå 77 prosent flere bruktboliger til salgs i Oslo enn på samme tid i fjor, ifølge Finansavisen.



Førstkommende søndag vil det holdes visning for 820 Oslo-boliger, ifølge Finn.no.

Prognosen til Eiendom Norge i desember var 10–12 prisoppgang for Oslo-boliger i 2017, et estimat selv meglersjefen må innrømme er bom.

– Vi kommer ikke til å oppnå det nivået, slik vi ser det, sier han.

DN og TDN Finans omtalte først at meglersjefen skrur ned forventningene til prisveksten i hovedstaden.

Dreyer forteller til E24 at justeringene i boliglånforksriften fra nyttår kom etter prognosen ble satt i desember, og at kravet til låntagere om maksimal belåning tilsvarende fem ganger inntekt, har slått raskere og hardere innover Oslo-markedet enn ventet.

– Det har preget Oslo-markedet i vesentlig grad. Der har man også særskilte krav som har dempet kredittilgangen, sier han.

Mens boligprisveksten landet på 2,2 prosent i mai i fjor, tror ekspertene Finansavisen har snakket med at det store utbudet av bruktboliger i Oslo kan gi negativ prisvekst i mai og juni.

Ser ikke «alvorlig prisfall»



Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse peker på fraværet av boliger i markedet som den utslagsgivende faktoren for boligprisvekst over 20 prosent i Oslo i 2016.

– Boligbyggingen har tatt seg kraftig opp, og det skal absorberes i markedet og kan presse prisene ned, eller la være å presse prisene videre opp i alle fall, sier han til E24.

– Om markedet er balansert eller hvorvidt det er for mange boliger, det vet jeg ikke, men noe alvorlig prisfall ser jeg uansett ikke for meg skal komme, sier han, og peker på det lave rentenivået og det underliggende boligbehovet i Oslo-regionen med innflytting som drivende for etterspørselen.

– Det er fortsatt et innflyttingsoverskudd hvis man tar med innvandringen, og det er et etterslep i boligbehovet. I motsatt retning trekker at en del høster av gevinsten som har vært, og flytter ut av Oslo i den grad de har mulighet til det, sier Bjørnstad.

– Kan det høye volumet bruktboliger i Oslo-markedet akkurat nå skyldes mange investorer som tenker likt at dette er et godt tidspunkt å realisere gevinsten av boliginvesteringen?

– Ja, jeg tror det er flere som mer eller mindre enten har spekulert i boligmarkedet eller deltatt i boligmarkedet, og ser at det er gevinster å hente ved å selge og/eller å flytte ut. Det er ikke unaturlig at den sterke prisveksten har lokket en del kjøpere på banen som tross alt ikke har hatt et langsiktig boligbehov, sier Bjørnstad.