Får ikke solgt leiligheten – lokker med kokk og komiker

– Dette er først og fremst et tiltak for å få fart i salget, sier boligselger Finn Aagaard på Nesoddtangen.

Aagaard har sett seg lei på det han beskriver som en svært avventende holdning i boligmarkedet.

Siden i sommer har han forsøkt å få solgt rekkehusboligen i Blåbærstien på Nesoddtangen. Visningene har vært godt besøkte, flere har skrevet seg på liste, men så vil de «vente og se».

Nå har Aagaard tatt grep: Han står for innflytningsfesten for inntil ti personer, dersom du gir bud før 8. november. Visning gjennomføres i helgen.

– Vi har lest om folk som gir rabatter, som tilbyr en bil med på kjøpet og andre kreative løsninger, men vi har ikke sett noen som har kommet opp med en slik løsning, sier Aagaard.

Vil ikke ned i pris

På innflytningsfesten kommer matblogger «Hobbykokken» Olav Birkeland og lager festaften med nitrogen-show, mens komiker Ørjan Burøe står for underholdningen.

– Boligmarkedet virker tregt nå. Jeg har akkurat pusset opp mitt eget hus, og sånt orker jeg ikke å hjelpe til med, men jeg kan bruke stemmen min slik at de nye eierne starter med en god latter, sier Burøe til E24 om salgsstuntet.

Aagaard håper nå at det er Burøe- og Birkeland-tilbudet som skal til for å få folk ned fra gjerdet og komme med bud.

BOLIGSELGERE: Elin og Finn Aagaard på Nesoddtangen.

Å sette ned prisen på boligen ytterligere er ikke et alternativ for boligselgeren. Prisantydning er allerede justert én gang fra opprinnelig 5,3 millioner til nå 4,99 millioner.

– Vi har gitt et ganske godt avslag allerede. Dette er en god pris sammenlignet med boligene i området, sier han.

– Blåbærstien er et attraktivt område, og det er vanligvis mye Oslo-folk som kommer hit. Men det trege boligmarkedet i byen har gjort at det kommer færre ut hit og kikker, sier han.

Interessen for den originale boligannonsen har hittil vært god, ifølge Aagaard:

– Veldig mange synes dette er et morsomt tiltak og har delt boligannonsen i sosiale medier, forteller han.

Synes det har tatt overraskende lang tid



Megler Frederik Lund Vang synes klientens idé er morsom og sjarmerende.

– Spesielt gøy synes jeg det er at han tilbyr en opplevelse med på kjøpet, fremfor en ting, sier Lund Vang, som er eiendomsmegler i Privatmegleren Nesodden.

Selv har han ikke vært borti lignende markedsføring tidligere, men har hørt om andre kreative løsninger.

Lund Vang forteller at området Blåbærstien på Nesoddtangen vanligvis er svært lettsolgt. Han er derfor overrasket over at salget av Aagaards bolig har gått så tregt.

– Området er svært populært blant Oslo-folk, som ønsker å slå seg ned her med barn. Det er kort vei til skole og grei pendleravstand til Oslo. Interessen for denne boligen har vært grei, men vi ser at det er et tregere boligmarked i Oslo som smitter over hit, sier han.

Tegn på at tøffere konkurranse



E24 har tidligere skrevet om boligselger Stian Isaksen som lokket med elbil med på kjøpet etter å ha holdt tre visninger uten å få solgt Oslo-boligen.

Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer mener kreative løsninger hvor man får med noe på kjøpet av en bolig, er et tegn på at det er vanskelig å skille seg ut i markedet for dem som nå skal selge.

– Det er mange konkurrerende boliger som ligger til salgs. Kjøperne er færre og konkurrentene flere, og da blir konkurransen om oppmerksomheten tøffere, sier Dreyer til E24.

– Man konkurrerer da gjennom markedsføringen av boligene, og så gjør man det også ved å sette ned prisene, fortsetter han.

– Boligkjøperne tiltrekkes selvfølgelig av markedsføringen, men prisen er det sentrale. Det er de selgerne som nedjusterer sine forventninger som vi ofte ser selger raskest i det markedet vi har nå, sier Dreyer.

Nedkjølingen i Oslo-markedet fortsetter



Boligmarkedet i hovedstaden har kjølnet betydelig siden de elleville tilstandene i fjor høst og vinter. Siden i vår har boligprisene i Oslo falt over ti prosent, noe Dreyer ser på med bekymring.

– Vi har egentlig vært litt bekymret for Oslo-markedet lenge nå. Over ti prosent på seks måneder er mye. Og vi vet at fallet i de minste leilighetene sannsynligvis er vesentlig større enn det også, sier han.

TROR PÅ VIDERE PRISNEDGANG: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fredag formiddag la Dreyer frem Eiendom Norges boligprisstatistikk for oktober. Den viste et fall i boligprisene på landsbasis på 0,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp fra måneden før med 0,4 prosent.

Prisstatistikken viste at Oslo hadde den svakeste utviklingen i hele landet, med en nedgang i prisene på 1,8 prosent i oktober.

Dreyer tror prisene skal ytterligere ned i hovedstaden:

– Ser vi 2016 og 2017 i sammenheng så er jo fremdeles veksten på godt over ti prosent summert, så det er jo all grunn til å si at vi trengte en korreksjon. Og stopper det nå så er dette fint, men det har vi ikke forventninger om dessverre, sier han.

– Vi ser fremdeles en høy tilbudsside, selv om det flater noe ut. Og vi forventer at vi kommer til å se et fall i prisene både i november, desember og at det blir et vesentlig svakere kvartal i 2018 enn det vi er vant til i første kvartal, sier Dreyer.