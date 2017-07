Ferske tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser lavere besøk på visninger i store deler av landet i juni enn samme periode i fjor.

Det kommer frem av undersøkelsen Meglerinnsikt, som NEF gjør en gang i kvartalet.

– Det som skjer nå er at meglerne må jobbe mer med markedsføring og interessenter for å få i gang budrundene, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund til E24.

Undersøkelsen kommer bare to uker etter boligpristallene fra juni viste et fall på 1,6 prosent, det var andre måneden på rad boligprisene falt.

– Det er et viktig poeng for selgere, at når vi beveger oss inn i et tyngre marked, må man velge en megler som kan lokalmarkedet, og bruker sin erfaring rundt boligsalg, sier Geving.

– Trenger du megler?



Kjetil Eriksson, daglig leder i Propr

Leder for boligsalgsselskapet Propr, Kjetil Eriksson, er ikke enig med de som mener boligmarkedet er på retrett, han tror på et godt og stabilt boligmarked fremover, og melder om at selv om juli normalt sett er en rolig måned på boligmarkedet, har tjenesten som hjelper selgere å selge boligen selv, aldri hatt flere oppdrag enn hva de har nå.

Propr spesialiserer seg på boligsalg hvor megler ikke er involvert.

– Dersom det er slik, som mange nå hevder, at det er et dårligere boligmarked, bør man stille seg spørsmålet om det er lurt å bruke megler, eller om dette er noe man bør gjøre selv, sier Eriksson, før han fortsetter angrepet mot meglerstanden;

– Som tidligere megler vet jeg at når boligene hoper seg opp, krever hvert objekt mer oppmerksomhet og tid. En megler som i slike tider har uvanlig mange objekter for salg, vil ikke ha mulighet til å følge opp hver enkelt eiendom på en tilfredsstillende måte. Når man selger selv derimot, får boligen selgerens fulle oppmerksomhet, noe som er spesielt viktig i et slik marked.

– Faller på sin egen urimelighet



Utsagnet gjør NEF-direktør Carl O. Geving oppgitt.

– Utsagnet hans faller på sin egen urimelighet, han sier han egentlig ikke jobber for kunden, sier Geving.

Geving forteller videre at han forutsetter at alle meglere gjør en seriøs jobb, og mener at de meglerne som oppnår størst suksess er de som gjør den beste jobben for sine kunder.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

– Selgerne må stille krav til megleren. Man må ha en forventning at når man betaler megler, så står megler på og jobber for dem. De beste meglerne er gode på å vise at de bryr seg og at ting går kundens vei, sier Geving.

Han mener også at når man skal selge selv er det enklere i et marked hvor det finnes mange interessenter enn i tråere boligmarked.

– Erfarne meglere har gjerne større kundekrets som kan øke interessen som ikke nødvendigvis kommer av seg selv i tyngre tider, forteller Geving.

– Ønsker ikke fremtiden velkommen



Propr-sjefen tar kontringen fra Geving med knusende ro.

– Det er klart at Geving ikke ønsker fremtiden velkommen når han verner om medlemmenes samlede provisjonsinntekter på over 8 milliarder kroner, sier Eriksson.

Han mener at i tider hvor oppdragene hoper seg opp hos meglerne vil de naturligvis ha vanskeligere for å følge opp alle oppdragene like godt, som når eiendommene selges unna i rekordfart.

– Når du selger selv kan du sette av den tiden som trengs. Blant annet kan man da sette visningstidpunkter til de beste tidspunktene, og ta imot kunder utenfor arbeidstid når alle interessentene også har fri, sier han.

Krangel



Dette er ikke første gang Propr-sjefen terger på seg NEFs direktør. Helt siden selskapets oppstart har meglerbransjen vært skepisk til selskapet.

Det hele toppet seg da NEF forsøkte å få Finanstilsynet til å stoppe tjenesten. Noe tilsynet ikke aktet å gjøre.

NEF-direktøren har også beskyldt Propr for å være «kvasi-eiendomsmegling» som svekker forbrukervernet, og har sagt til E24 at han «blir bekymret hvis våre dyktige meglere begynner med lettvinte nettløsninger for å tjene mer penger».

Selv har Propr kalt utspillet et «syltynt» forsøk på å stanse dem.