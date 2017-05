Husker du en ikke-så-fjern fortid med stadige meldinger om at nærmest alle Oslo-boliger gikk en halv million over prisantydning?

Det var i fjor, og det var ikke «fake news».

Boligene gjorde faktisk det.

520.000 kroner over prisantydning, er det eksakte gjenomsnittstallet av alle boligomsetninger gjort i hovedstaden i mai i fjor.

Et år senere er forvandlingen enorm.

På månedens siste dag rapporteres det om et svært selektivt Oslo-marked i mai, hvor mange selgere må tåle laber interesse, flere visningsrunder og salgspriser som ikke matcher prisen de ønsket seg.

Fra 520.000 til 106.000



En gjennomgang av 145 mai-boligsalg som meglerkjeden Eie har gjort for E24, viser dette:



Boligene ble i snitt solgt «bare» 106.000 kroner over prisantydning – en kraftig nedgang fra over halvmillionen i samme måned i fjor.

Hver bolig ble i snitt annonsert med 2,2 visninger – flere boligselgere må nå altså holde en tredje visning for å få solgt.



Boligene tok i snitt 15 dager å få solgt i mai. I nasjonal målestokk er det fortsatt turbofart, men for Oslos del er det en liten økning fra 14 dager i mai i fjor.

Selv om den jevne Oslo-bolig nå «bare» går hundre tusen kroner over prisantydning, skjuler snittallet enorme forskjeller: Noen objekter går fortsatt langt over, mens andre går flere hundre tusen under.

Siste bud: Én million under

På Frogner-kontoret til Eie Eiendomsmegling jobber Frode Bergsløkken og resten av meglerstaben med å få solgt unna objektene etter helgens visningsrunder.

Når E24 ringer har de nettopp solgt to eneboliger. De fikk begge mange på visning, og det ble grei skuring i budrundene: Den ene gikk en hel million over prisantydning, mens en annen ble solgt 450.000 over.

Men det er ikke hele historien. For tilbake står objektene med en budgivning som ikke har evnet å friste selgere til å gi sin aksept.

SER SELEKTIVT MARKED: Megler Frode Bergsløkken ved Eie Frogner.

– Flere ligger noen hundre tusen under, og vi kommer kanskje ikke i mål, sier Bergsløkken til E24.

– På en av leilighetene ligger gjeldende bud en million under hva selger vil ha, sier megleren.



– Hva skjer med den?

– Vi må prøve å skaffe flere interessenter. Vi kjører nok en ny runde med annonsering og visninger nå. Det er jo jobben vår, sier megleren.

– Sensitivt for overprising



Stort utbud av boliger har gitt kjøpere mer å velge i. Det gjør at flere objekter kun får én budgiver.

– Da blir det en forhandlingssituasjon mot selger hvor prisen kan ende under prisantydning. Samtidig er det flere objekter som fortsatt får en skikkelig budrunde, og her ser vi at folk fortsatt er villige til å gå over. Dermed blir forskjellene store. Det er et ganske volatilt marked, forklarer megleren.

– Og vi ser at markedet har blitt sensitivt for overprisede boliger, sier han.

Bergsløkken ser at familieboliger fortsatt går høyt i pris, ettersom de er mangelvare. objekter med heis, peis, balkong, parkering og andre fasiliteter er også attraktive.

– STADIG MINDRE OVER PRISANTYDNING: Men det handler ikke bare om nedkjølingen av Oslo-markedet, mener Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer.

Meglertopp gir to forklaringer



– De siste månedene har vi sett at boligene går stadig mindre over prisantydning i Oslo. Jeg tror mai-fasiten vil vise at avvikene fortsetter å krympe, sier Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer til E24.

– Markedet er veldig selektivt. Det er en del Oslo-boliger som nå går under prisantydning, bekrefter han.

Forklaringen på den voldsomme forvandlingen er todelt, mener meglertoppen:

Oslo-markedet har blitt kjøligere.

Men meglerne har også blitt flinkere til å prise boligene riktigere ved hjelp av nye verktøy, etter å ha fått beinhard refs for underprising fra forbrukermyndighetene i fjor høst.

Det er imidlertid en vanskelig balansegang i et kresent marked, sier Dreyer.

– Går du ut for høyt, risikerer du at mange ikke vil komme på visning engang. Kjøperne er der, men de er spredt utover flere visninger. Det gjør markedet mer selektivt.

Meglerbransjen presenterer mai-rapporten for hele boligmarkedet på tirsdag over pinse.

Fasiten inneholder blant annet statistikk for hvor mange prosent boligene selges over prisantydning, et måltall som ble tatt inn i rapporten i forbindelse med meglerbransjens pris-oppvask i fjor.