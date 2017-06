Ferske boligtall tirsdag: Meglertopp og analytikere åpner for prisfall

– Det kan godt hende vi får et lite fall, eller en flat utvikling - det kommer i hvert fall ikke noen prisstigning, sier Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

Opp, opp, opp har stort sett vært trenden når Eiendom Norge har lagt frem boligprisstatistikk de siste årene, men nå er det flere som tror at man kan få en utflating, eller til og med et fall i boligprisene.

Tror på nullvekst, utelukker ikke fall



Analytiker i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære, sier at de forventer en utflating i prisene for Norge som helhet, og at deres hovedprognose er nullvekst, eller veldig svak vekst.

– Også utelukker vi ikke enkeltmåneder med fall, og vi er åpne for et lite fall i boligprisene, spesielt i Oslo, sier Strøm Fjære til E24.

Hun får støtte fra Nordea Markets som i en oppdatering skriver at de forventer en svak vekst i boligmarkedet for mai, men at det er usikkerhet knyttet til tallene fra hovedstaden.

ANALYTIKER: Jeanette Strøm Fjære IDNB Markets utelukker ikke at det kan komme et fall i boligprisene.

– Vi anslår en ny måned med svak vekst måned-til-måned, men nærme null. For Oslo er det mer usikkert, etter sterk vekst i fjor, og med nye reguleringer for utlån, er det risiko for nedgang, skriver de.

Forrige gang boligprisene i Norge falt fra én måned til den neste var oktober 2015.

Stort tilbud



Boligprisene i Oslo steg med om lag 5 prosent i første kvartal, men man så en tydelig brems da tallene for april ble publisert i begynnelsen av mai.

I tillegg kunne Statistisk sentralbyrå i slutten av forrige måned rapportere om lavere befolkningsvekst i hovedstaden, samtidig med økt boligbygging.

Meier mener årsaken til at man nå får en utflating, eller et fall, er et veldig stort tilbud, og mange som vil selge. Dermed er det også mindre press på hver enkelt bolig, til tross for at det også er mange kjøpere i markedet.

Men meglertoppen er ikke bekymret av den grunn.

– Tvert imot, jeg vil si takk og pris så har markedet normalisert seg, vi må ikke glemme at Oslo-markedet har gått nesten 40 prosent på to år. Det er veldig sunt om det kommer en korreksjon nå, og jeg tror det blir en utflating og at vi går over i et mer normalt marked, sier Meier.

Ifølge Meier er markedet nå balansert, både når det kommer til volum og prisstigning. Hun tror utviklingen resten av året vil se annerledes ut enn hva man har opplevd de to siste årene.

POSITIV: Privatmegleren-direktør Grethe Meier mener et eventuelt boligprisfall er udramatisk.

– Jeg tror ikke det kommer noe ordentlig fall, men mer en normal syklus der vi vil se en utflating over sommeren, og et lite fall mot slutten av året, før det stiger igjen på nyåret, sier hun.

Mai: Mange salg, lite prisvekst



Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer står ved tidligere uttalelser om at boligmarkedet har roet seg ned, og at det kan komme prisfall i 2017.

For mai spesielt trekker han frem at vårmåneden tradisjonelt ikke byr på de store prisoppgangene.

– Mai er en måned som ofte har svakere prisutvikling, og det henger sammen med at tilbudet i mai ofte er godt - det er mange salg, med moderat utvikling i prisene, sier han.