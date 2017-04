Helgen etter påske er vanligvis travel for håpefulle på boligjakt, og denne helgen er intet unntak.

Lørdag og søndag holdes det over 2.000 visninger i hovedstaden, og boligkjøperne kan glede seg over langt flere boliger å velge mellom nå enn for bare noen uker siden.

Siden påske har antall boliger for salg i hovedstaden økt fra rundt 1.800 til rundt 2.600, og dette påvirker helt klart boligmarkedet, mener eiendomsmegler og partner i Sem & Johnsen, Christoffer Askjer:

– Flere boliger på markedet betyr at temperaturen går noe ned, og at folk ikke lenger vil strekke strikken like langt i budrundene som de gjorde for noen måneder siden, mener Askjer.

– Det store vårslippet kommer neste år



Men selv med økningen på 600 boliger, er det ikke noe voldsomt vårslipp vi er vitne til denne våren, etter Askjers oppfatning.

– Med tanke på at nyboliger også er inkludert i tallene, og at det er normalt med et oppsving i antall boliger til salgs før sommeren, synes jeg ikke det er et unormalt stort vårslipp – selv om jeg ser at andre meglersjefer er av den oppfatning.

Partner og eiendomsmegler i Sem & Johnsen, Christoffer Askjer

– Til neste år, derimot – når mange nyboliger blir ferdigstilt, og det økte volumet trolig vil påvirke markedet i noe negativ retning – da blir vårslippet stort, tilføyer Askjer.

Han innrømmer imidlertid at det er et større slipp denne våren enn det har vært de siste årene. Askjer tror dette skyldes at markedet har vært svært godt, og at folk dermed ikke har vært bekymret for å få solgt egen bolig.

– Da vil de gjerne kjøpe først, noe som gir en negativ, selvforsterkende effekt. Det har vært mange som har ønsket å bytte bolig, men de har ikke funnet noe å kjøpe, sier Askjer, og legger til:

– Nå er folk derimot litt mer reservert med tanke på hvordan markedet blir fremover, og flere tenker dermed at de vil selge boligen før de kjøper noe nytt.

ØKNING: 600 flere boliger er for salg i Oslo nå, enn i ukene før påske. Her ser vi oversiktsbilde med Bjørvika i Oslo, Operaen, Sørenga og Barcode.

Lokkepris-opprydning



I august i fjor ble ti store meglerkjeder tatt for lokkeprising av Forbrukerombudet, og bransjen måtte gjøre en kraftig opprydning for egen dør når det kom til prissetting. Også denne faktoren påvirker i noen grad markedet, mener Sem & Johnsen-partneren:

– Vi gjorde en omlegging av prisstrategien, noe som naturlig nok gjør at det kommer færre på visning. Dette betyr imidlertid ikke at markedet er blitt dårligere, men snarere at prisene er riktigere.

Oppgangen i antall boliger for salg i hovedstaden, fører til at flere som har sittet på gjerdet nå velger å legge ut boligene sine, tror eiendomsmeglerfullmektig Marius Iversen i Krogsveen Majorstua:

– Vårslippet er i gang og markedet er i ferd med å løsne. Folk tør i større grad å selge før de kjøper. Større utbud er normalt for denne tiden av året, men effekten forsterkes da det over tid har vært knapphet på boliger ute for salg.

Med flere boliger å velge mellom, er boligkjøperne også blitt mer selektive, mener Iversen.

– God beliggenhet er viktigere nå enn på lenge. Visningene er imidlertid fortsatt greit besøkt.

MINDRE HETT: – Flere boliger på markedet betyr at temperaturen går noe ned, og at folk ikke lenger vil strekke strikken like langt i budrundene som de gjorde for noen måneder siden, mener megler Christoffer Askjer.

– Det skjer en endring i boligmarkedet



Partner og daglig leder Vegard Eidså Andersen i Eie påpeker at det ikke kom noe «vårslipp» i fjor. Han mener likevel det økte volumet i år ikke kommer som noen overraskelse.

– Vi så allerede mot slutten av mars at volumet tok seg kraftig opp. Et par uker før påske hadde vi et enda høyere volum enn vi har nå, sier Andersen, og presiserer at han snakker om bruktboliger til salgs i Oslo.

SER EN ENDRING: Partner og daglig leder Vegard Eidså Andersen i Eie.

– Jeg tror vi vil se at det kommer enda flere boliger på markedet i ukene som kommer, legger han til.

Andersen har flere visninger kommende helg. En av boligene selges nå fordi kunden tror toppen på boligmarkedet muligens er nådd. Andersen utelukker ikke at det kan være noe i det.

– Man har flere ganger trodd at toppen er nådd, uten at dette har vært tilfellet. Nå ser vi at det skjer en endring i boligmarkedet, vi får et høyere volum og mer normaliserte priser – det blir mer å velge i, færre på visninger og roligere budrunder, sier han. Jeg tror på en utflating av boligprisene, men ikke nødvendigvis noe fall, legger han til.

Aktiviteten på Finn-annonsene er lavere, forteller han:

– Det er færre klikk per annonse som følge av et høyere volum. Vi ser også at viljen til å gå langt over prisantydning ikke er like stor som den har vært, med unntak for de spesielle eller sjeldne objektene.

På søndag har Andersen blant annet en visning på en treroms leilighet i Nydalen med prisantydning 4,95.

– Dette er en pen leilighet, hvor det er gjort et betydelig løft, som medfører at den fremstår som innflytningsklar for de fleste. Den ligger i første etasje, har en stor flott terrasse med direkte atkomst til fellesområder og tilgang til garasje. Med andre ord perfekt for barnefamilier, sier megleren.

Han tror ikke «mer riktige» prisantydninger er med å skremme bort potensielle kjøpere fra visning.

– Jeg mener det er smart å gå ut med en mest mulig riktig prisantydning. Dagens kjøpere er svært oppegående og vet til tider like mye om priser i segmentet de søker som det megleren gjør, sier han.

VISNINGSHELG: Denne helgen er det hele 2.000 visninger i hovedstaden.

– Annen mentalitet hos kjøperne



Vi går helt klart en spennende visningshelg i møte denne nest siste helgen i april, tror eiendomsmeglerfullmektig i Nordvik & Partners, Vebjørn Myhre.

– Det ligger mye ute sammenlignet med hva som har vært «normalt» den siste tiden. Jeg har hørt mye snakk om «vårslippet» etter at jeg startet opp i bransjen for noen få år siden, men nå ser det ut til å være en realitet. Dette er i mine øyne ikke noe negativt, men snarere et tegn på at markedet går mot mer normale tider, legger Myhre til.

Han tror det er flere årsaker til en normalisering av markedet, men peker blant annet på at det i lengre tid har vært svært få boliger til salgs, og at utlånsreglene har blitt strammet inn. Videre peker han, i likhet med Askjer, på at bransjen har fått bukt med feilprising av boliger etter gjennomgangen i fjor høst.

– Mer realistiske priser fører til at det blir noen færre på visning. Men også flere «riktige» på visning, sier Myhre, og legger til:

– Man møter også en annen mentalitet hos kjøper – de færreste forventer nå alt skal gå til en halv eller én million over takst.

Småleiligheter fortsatt hete



Flere boliger til salgs fører naturlig nok til at det blir noe mindre interesse per objekt.

– De som møter på visning, er imidlertid mer reelle interessenter, tror eiendomsmeglerfullmektig Asgeir Odden i iHus, og legger til:

– Vi ser imidlertid i større grad at kjøperne sitter litt mer på gjerdet, og at de i større grad forsøker å prute. Og mens budrundene for noen måneder siden startet klokken ni om morgenen, må man nå regne med å jobbe utover ettermiddagen.

Odden ser imidlertid at når det kommer til boligene som har alt, går budrundene bra også nå.

– Og når det kommer til boliger i størrelsen 25–35 m², er markedet fortsatt ganske hett.

Partner og megler Per-Kristian Hansen i Aktiv Eiendomsmegling tror vi vil fortsette å se et godt antall boliger til salgs fremover mot sommeren.

– Erfaringsmessig legges det ut mye for salg i påsken som har visning den første uken etter. Det er helt normalt at det tar seg opp på tilbudssiden på denne tiden av året fordi mange selgere er av den oppfatning at det er bra marked. Mange familier med barn planlegger boligbytte i løpet av sommeren, og spesielt tre- og fireromsleiligheter og rekkehus legges det ut flere av i denne perioden. For mindre leiligheter i blokk er det stort sett full fart gjennom hele året, selv om mange selgere er av den oppfatning at det går spesielt godt etter påsken, sier han.

På søndag har Hansen en visning på en leilighet i Helgesens gate på Sofienberg i Oslo. Leiligheten er en treroms med balkong og prisantydning 4,5.

– Jeg har gode forventninger til søndag. Dette er en veldig populær leilighet i et populært aksjelag, som er priset riktig. Det er ikke lenge siden lignende leiligheter ble lagt ut for 3,6. Jeg anbefaler folk til å komme på visning selv om de ikke har grense så mye over prisantydning, sier han.