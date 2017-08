Kraftig salgsnedgang for nye boliger

Igangsettingen av nyboliger har også sunket, men ikke like mye, viser fersk statistikk fra Boligprodusentene tirsdag formiddag. Her er nedgangen på 13 prosent fra andre kvartal i fjor.

– Det voldsomme salget vi hadde i andre kvartal i fjor, gir utslag i en salgsnedgang nå, sier Boligprodusentene-sjef Per Jæger.

De nye kvartalstallene gjelder for april, mai og juni. Månedene hadde en nedgang i nyboligsalget på henholdsvis 32, ni og 30 prosent, sammenlignet med tilsvarende måneder i 2016. Det er leilighetssalget som synker mest, viser statistikken.

Så langt i 2017 er nyboligsalget samlet ned 13 prosent fra første halvår 2016.

– Fortsatt historisk bra



Utviklingen i ulike nyboliger Nye småhus: Salget har økt 25 prosent hittil i år, fra første halvår i fjor. I samme periode er igangsettingen opp 23 prosent. Nye leiligheter: Salget har falt 25 prosent fra første halvår fra i fjor. Igangsettingen er opp 11 prosent. Nye eneboliger: Salget er ned 10 prosent fra første halvår fra i fjor. Igangsettingen er ned 12 prosent. Kilde: Boligprodusentene

Jæger påpeker at nedgangen skjer fra rekordhøyt nivå.

– Salget i fjor var veldig bra, og nyboligsalget vi har nå er fortsatt bra når vi ser tilbake i tid, sier han.

De siste tolv månedene er nyboligsalget forsiktig opp med tre prosent, mens igangsettingen har økt ni prosent.

– Men vi ser at vi har en nedgående trend, sier Jæger.

Bratt salgsfall i Oslo



De bratteste fallene i nyboligsalget registreres i Oslo og i Sør-Trøndelag. Rogaland holder interessant nok koken, i tråd med meldinger om at boligmarkedet på vestlandet er i ferd med å gjøre comeback etter at oljekrisen sendte boligprisene i utforbakke.

– Her ser vi ikke den samme store effekten som vi ser i Oslo og landet for øvrig, sier Jæger om Rogaland.

Tross salgsnedgangen liker nyboligtoppen utviklingen i hovedstaden. Han viser til at igangsettingen av nyboliger har økt, samtidig som det estimerte boligbehovet fremover er jekket ned.

– For meg er Oslo nå i balanse. Får vi en videre nedgang i prisene, synes jeg det er helt greit, sier Jæger til E24, og fortsetter:

– Det er årsveksten på over 20 prosent i fjor som nå korrigeres ned. Den var ikke sunn.

Spekulanter



Lederen for DNB Eiendom Nybygg i Oslo og Akershus tror det bratte fallet i Oslo blant annet kan komme av at det har vært få prosjekter som har blitt lagt ut i perioden.

– Vi skal ut med nye prosjekter til høsten, og det er god interesse og flere henvendelser. Vi merker ikke noe mindre interesse nå enn før, sier Eirik W. Frøytlog til E24.

Han tror at kjøpere i markedet nå tenker seg om to ganger før de kjøper bolig.

– De vi snakker med sier at det fremdeles er folk som kjøper for å bo, og kanskje noe færre spekulanter. Selv om volumet går noe ned, er det fremdeles flere gode prosjekter som skal ut. Vi tror høsten blir bra, sier Frøytlog, og legger til at det blir en spennende salgstart.