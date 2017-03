Megler om nye lånekrav: – Vi er over 80.000 kvadratmeteren i Groruddalen

De nye lånekravene sender flere ut av bykjernen på boligjakt. Denne uken ga det utslag i rene eventyrtilstander i Ole Brumms vei på Haugenstua, hvor en ettromsleilighet på 31 kvadratmeter gikk for 2.563.000 kroner.

I byen hvor boligprisene har steget over 24 prosent det siste året, har en kjøper bladd opp 82.000 kroner per kvadratmeter for å bosette seg over én mil utenfor bykjernen.

For bare et par år siden var 80.000 kroner per kvadratmeter godt over gjennomsnittet i Oslos dyreste bydeler, ifølge statistikk fra Eiendom Norge.

Og ring 3-prisene utenfor bykjernen må kjøperne bare venne seg til med den historiske boligprisgaloppen, mener eiendomsmegler Werner Holthe i Privatmegleren Lørenskog.

– Det har vært et umenneskelig trykk i boligmarkedet i lang tid, og det merker vi veldig godt. Vi selger fryktelig mye i Groruddalen, sier Holthe.

– Grå og triste blokker, men 3 minutter til toget

Han har sett en eksplosiv utvikling de siste årene for mindre boliger i Groruddalen, noe Haugenstua-leiligheten illustrerer:

– Selger kjøpte leiligheten for 900.000 kroner i slutten av 2011. Da var kvadratmeterprisen på 29.600 kroner. Inkludert fellesgjeld ble den solgt for 82.700 kroner fem år senere. Det er en økning på 50.000 kroner per kvadratmeter på fem år. Det er helt gærent, forteller Holthe ivrig.

– Tenk deg den parketten i stuen din blir dyr da!

Endringene i boliglånsforskriften fra nyttår tvinger enda flere ut av bykjernen. Når finansieringsbeviset ikke strekker lenger enn fem ganger inntekten må kjøpere finne nærmeste kollektivåre ut av byen for å få råd til å komme seg inn i boligmarkedet. Pågangen etter nyttår har «eksplodert», ifølge Holthe.

– Folk har fått øynene opp. Her er det grå og triste blokker, men det tar 3 minutter å gå til toget, som bruker 12 minutter inn til byen, sier han, som mener Oslo-kjøpere hittil har vært bortskjemte med beliggenhet.

Så mye dyrere er Oslos bydeler blitt det siste året Gamle Oslo: Feb: +1,7 prosent. Siste 12 md.: +25,6,1 prosent. Pris per m²: 76.183. Grünerløkka: Feb: +1,6 prosent. Siste 12 md.: +25,9 prosent. Pris per m²: 78.036. Sagene: Feb: +1,5 prosent. Siste 12 md.: +24,4 prosent. Pris per m²: 82.067. St. Hanshaugen: Feb: +1,7 prosent. Siste 12 md.: +24,8 prosent. Pris per m²: 85.396. Frogner: Feb: +1,6 prosent. Siste 12 md.: +22,8 prosent. Pris per m²: 88.897. Ullern: Feb: +1,9 prosent. Siste 12 md.: +21,7 prosent. Pris per m²: 72.833. Vestre Aker: Feb: +1,1 prosent. Siste 12 md.: +20,4 prosent. Pris per m²: 66.785. Nordre Aker: Feb: +1,0 prosent. Siste 12 md.: +23,1 prosent. Pris per m²: 76.738. Bjerke: Feb: +1,9 prosent. Siste 12 md.: +24,9 prosent. Pris per m²: 59.637. Grorud: Feb: +1,8 prosent. Siste 12 md.: +24,9 prosent. Pris per m²: 51.285. Stovner: Feb: +1,3 prosent. Siste 12 md.: +18,5 prosent. Pris per m²: 43.476. Alna: Feb: +1,9 prosent. Siste 12 md.: +23,7 prosent. Pris per m²: 52.390. Østensjø: Feb: +1,6 prosent. Siste 12 md.: +25,7 prosent. Pris per m²: 59.179. Nordstrand: Feb: +1,5 prosent. Siste 12 md.: +22,9 prosent. Pris per m²: 61.127. Søndre Nordstrand: Feb: +1,5 prosent. Siste 12 md.: +21,3 prosent. Pris per m²: 43.517. Kilde: Eiendom Norge.

– Det hjelper ikke at det bygges mye

Mens enkelte går av toget på Haugenstua, er andre villige til å vente flere stopp. Holthe trekker frem 100 kvadratmeter store rekkehus i Brunskrubbveien i Lørenskog, hvis prisrekord var 3,75 millioner inntil slutten av 2016.

Over nyttår solgte Holthe et rekkehus i samme gate på 100 kvadratmeter til 5,3 millioner kroner, med 379.000 i fellesgjeld i tillegg.

– Det er tidenes sjokk. Og hvor er kjøperne fra? Jo, de er fra Oslo! De flytter ut, fordi de ser at det ikke går an å kjøpe i Oslo. Folk må utover. Det er utviklingen.

– Men nå bygges det mye i sentrum?

– Det hjelper ikke at det bygges mye når leilighetene prises til 100.000 kroner per kvadratmeter. Det er 6 millioner for 60 kvadratmeter. Folk har ikke råd til det, sier han.

Fagansvarlig i Proaktiv Christiania, Anna Löfdahl, melder om færre på visning i Oslo sentrum.

Mindre oppmøte i byen

Fagansvarlig Anna Löfdahl i Proaktiv Christiania melder om langt roligere tilstander i bykjernen. Objektene går unna, tross stive priser, men færre dukker opp på visning etter nyttår.

Denne uken formidlet hun salget av 21 kvadratmeter på Majorstuen. Den lille ettromsleiligheten gikk til prisantydning på 2,8 millioner, inkludert fellesgjeld. Leiligheten hadde ligget flere uker på markedet.

– Vi merker tydelig at det er mindre oppmøte, men nå har vi meglere også blitt flinkere å prise riktig de siste månedene. Jeg opplever at folk fortsatt går på visning i tro om at budrunden skal gå en del over prisantydning, sier hun til E24.

Selv om det er færre på visning, holder det ofte med to til tre budgivere for at en leilighet presses 10 prosent over prisantydning.

– Utfordringen er når det bare er én interessent som ønsker å legge bud. Da blir personen skeptisk og endrer oppfatning av boligen, og begynner å tenke at noe er feil. Da vil min rolle være ekstra viktig for å skape trygghet i prosessen for begge parter.

– Generelt synes jeg folk fortsatt har veldig mye å gi i budrundene. Vi selger fortsatt høyt.