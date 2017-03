Meglersjef ser paddeflatt Oslo-marked

– Vi tror tolvmånedersveksten har nådd toppen, og at prisveksten i Oslo vil starte å gå nedover ganske raskt, sier Krogsveen-sjef Leif J. Laugen til E24.

Eiendom Norge legger fredag klokken 11 frem fasit for boligprisutviklingen i februar. Men i forkant forteller flere fremstående eiendomsmeglere at de ser en endring:

Det er fortsatt sjeldent få boliger til salgs, men nå er det også færre på visning - og det går lengre mellom de elleville budrundene som har preget Oslo-markedet.

– Vi får solgt, men de ville budrundene er begravet. Og markedet er blitt veldig prissensitivt: Vi måtte nylig gå tre runder med en bolig. Når vi så satte ned prisen, gikk den plutselig over, sier direktør Hedda Ulvness i meglerkjeden Eie til E24.

23 prosent på ett år!



Alt er som kjent relativt, og den rapporterte nedkjølingen skjer fra et rekordhett nivå, hvor prisen på den jevne Oslo-bolig klatret massive 23 prosent det siste året.

Januartallene viste at gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hovedstaden nå er på 70.168 kroner.

– Fortsatt er Oslo preget av stor etterspørsel, kuppinger og mange budrunder. Men jeg synes vi ser litt avtagende interesse nå, særlig for mindre leiligheter. Det er ikke dramatisk, men det er en tendens, sier Privatmegleren-sjef Grethe Meier.

Meglerforeningen Eiendom Norge støtter opp om beskrivelsen.

– Vi har fått de tilbakemeldingene vi også, sier direktør Christian Dreyer.

Siv med egne regler for Oslo



Et tegn på utflating i Oslo-markedet kom onsdag, da OBOS kunne melde at prisene på deres borettslagsboliger i Oslo kun steg 0,1 prosent i februar.

Slik var det forrige måned Etter at et av tidenes heteste boligår var tilbakelagt i Norge, åpnet markedet i 2017 med nye stor oppgang, 2,8 prosents prisvekst i januar.

Tidspunktet for en slik pris-stampe er uvanlig: Februar er vanligvis en sterk boligmåned, hvor prisene normalt presses opp.

1. januar innførte myndighetene nye, strengere regler for boliglån. Og de er ekstra strenge for Oslo:

Finansminister Siv Jensen (Frp) kom nemlig med et nytt krav om at kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet. Sekundærbolig betyr bolig nummer to og oppover.

Kan det være Siv Jensen som nå bremser markedet?

Ja, mener OBOS.

Tja, sier Dreyer.

– Det ville overraske meg om ikke Finansdepartementets innstramminger har en effekt. Men effekten kommer ikke umiddelbart. I januar- og februar-markedet er det fortsatt mange kjøpere som bruker finansieringsbevis de fikk før jul, påpeker Dreyer.

Etter innstrammingen kan imidlertid konsernmarkedssjef Bjørn-Inge Haugan i Sparebanken Oslo og Akershus bekrefte at de må avslå flere lånesøknader enn tidligere.

VARSLER PRISUTFLATING: Krogsveen-sjef Leif Laugen tror tolvmånedersveksten i Oslo vil ta seg kraftig ned.

– Vi opplever økning i antall avslag som en følge av maks gjeldsgrad på 5 ganger inntekt. De som sliter mest er de unge i etableringsfasen, samt enslige som både er lavt- og høytlønnede. Vi ser også at de som skal investere for utleie sliter i større grad enn tidligere, sier han til E24.

Tror vi er nær toppen



Krogsveen-direktør Leif J. Laugen har så langt ikke merket særlige markedsendringer i januar og februar: Han ser fortsatt sterk etterspørsel og prispress.

Men han tror det vil endre seg veldig snart.

– Vi opplever at det fortsatt er en oppdrift i markedet, men tror vi treffer en topp om få måneder, sier han.

Når 2017 er over vil tolvmånedersveksten i Oslo være «bare» 10 prosent, tror Laugen. Per januar var årsveksten 23 prosent.

– Det betyr en kraftig nedgang?

– Det kan høres bratt ut, men vi tror prisutflatingen vil starte ganske snart, sier Laugen.

I fjor fortsatte prisene å presses gjennom hele året.

Meglersjefen bygger antagelsen på tre ting:

** Kredittinnstramming i bankene som følge av strengere boliglånsregler.

** Flere store boligprosjekter blir ferdigstilt i år og øker tilbudssiden.

** Og Oslo-markedet kan rammes av negativ psykologi drever at investorer.

Ser investorflukt

Det siste henger også sammen med det første:

Finansdepartementets nye boliglånsforskrift inneholder altså særlige innstramminger for kjøpere av sekundærboliger.

– IKKE LIKE VILT: Direktør Hedda Ulvness i meglerkjeden Eie opplever ikke lengre spinnville budrunder i Oslo.

– Oslo er boligmarkedet i Norge som er mest preget av sekundærboliger og investorer. Det er en kjøpergruppe som er mer følsomme for økonomiske utviklingstrekk. Dersom flere lar være å bli med på nye prosjekter, kan det utløse en større usikkerhet. Og hvis mange finner ut at de skal realisere gevinst samtidig, kan vi få en flokkbevegelse ut av Oslo-markedet, sier Laugen.

Tar seg opp i vest? Mens det har vært rykende hett i Oslo-markedet, har oljebrems-rammede Stavanger opplevd negativ årsvekst og negativt boligmarked. På denne tiden i fjor var prisene ned 7,4 prosent på ett år og antall omsetninger falt med 36 prosent. Nå forteller flere Stavanger-meglere om at de ser tegn på at trenden snur: – Det har nesten eksplodert, sier Privatmegleren-direktør Grethe Meier til E24. Hittil i år har meglerkjeden solgt 45 boliger i Stavanger.På samme tid i fjor viste fasiten 18. – Salget vårt er nesten tredoblet. Det er mange interessenter, og mange i budrunder, sier Meier. Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer melder om samme tegn: – Signalet vi får fra Stavanger er at skiftet har skjedd, og vi har en mer positiv trend enn på mange år. Fasit for februar legges frem klokken 11.00.

Privatmegleren-sjef Meier tror områder rundt Oslo kan få en investordrevet prisoppsving fremover. Nylig solgte meglerkjeden en ettroms på Romerike som hadde 13 interessenter.

– Alle bodde i Oslo, sier Meier.

– Investorene rømmer ut av hovedstaden?

– Ja, de går nå i større grad til nærkommunene.

Råder foreldre til å tenke seg om



Sparebanken Oslo og Akershus ser tendenser til at prispresset flyttes ut av Oslo.

– Spesielt gjelder det mot Nedre Romerike, og noe mindre mot Asker og Bærum, sier Haugan.

Han sier de ser en økning i både spekulanter og vanlige boligkjøpere som nå får avslag på lånesøknaden.

Sparebank SMN-kredittsjef Endre Jo Reite forteller at banken opererte med maksimal gjeldsgrad på 5,5 ganger inntekt allerede i fjor, og at endringen fra nyttår dermed ikke har hatt stor betydning for utlånsaktiviteten.

– Det har nok slått mer ut for andre aktører. Det vi merker oss nå er førstegangsetablerere som ligger i mellomsjiktet, rett over 5-gangeren. Vi ser at det en tendens til at flere bruker foreldre som låntagere for å komme seg rundt kravet. Det er vi bekymret over, sier han til E24, og råder foreldre til å tenke seg nøye om.

– Da vi strammet inn i fjor var det primært hobbyinvestorer som lå med høyest gjeldsgrad. Hvis du begynner å kjøpe leilighet nummer to kommer man raskt opp i gjeldsgrad over 5 ganger inntekt.

