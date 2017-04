Saken oppdateres.

- På mange måneder kan vi si at det skjedde et skifte i boligmarkedet i mars i fjor. Derfra hadde vi veldig sterk utvikling. Nå ser vi tendenser til mer moderat vekst, sa Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer da han presenterte boligfasiten for mars i Oslo onsdag formiddag.

Den viser at norske boliger ble 0,7 prosent dyrere, målt i nominell prisendring fra februar.

Mars er blant de sterkeste boligmånedene, og i år var det en forsiktig prisvekst på 0,3 prosent også når tallene sesongkorrigeres.

Marsfasiten følger nominelle prisløft på 2,8 prosent i januar og 0,8 prosent i februar for landet samlet.

Begge månedene var relativt normale, ettersom det er vanlig at mesteparten av boligprisveksten kommer på starten av året. Samtidig har det vært store geografiske variasjoner, og Oslo har pekt seg ut som boligprispresser tross forventninger om at markedet vil kjøles ned.

Tolvmånedersveksten ligger på 11,7 prosent.

Gjennomsnittlig salgstid var 34 dager, litt kortere enn 37 dager i snitt.

Det ble solgt 8.46 boliger i mars, en oppgang på 22,9 prosent fra samme måned i fjor. Her vil imidlertid påsken slå inn og gjøre forskjellen vanskelig å sammenlikne.

- Flytter ut av Oslo



Oslo har nok en gang størst prisvekst blant storbyene. Prisene steg 1,0 prosent i mars. Dreyer minner om at økningen skjer fra et svært høyt nivå. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hovedstaden passerte nylig 70.000 kroner. Sterkere er imidlertid prisveksten i Akershus, det omkringliggende fylket.

- Det viser at prisnivået i Oslo har blitt så høyt at flere flytter seg utover, mener Dreyer.

Prisøkningen følges av færre salg, viser statistikken.

- Det selges en del færre boliger i Oslo så langt enn på samme tid i fjor, sier Dreyer.