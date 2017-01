Obos-prisene steg med 29,5 prosent i fjor

Det har gått hett for seg på boligmarkedet, særlig i Oslo-regionen. Dette bærer også desembertallene til Obos preg av.

Den viser nemlig at prisene på Obos-tilknyttede boliger steg med 29,5 prosent i 2016.

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området var 63.525 kroner i desember.

Kvadratmeterprisen var 2,3 prosent høyere enn i november 2016, og 29,5 prosent høyere enn i desember 2015.

– Behov for handling



– Prisveksten i 2016 viser med all tydelighet at det nå er behov for handling, sier Obos-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Han påpeker videre at den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende, men at det har skjedd for lite i konkret handling, fordi man har ventet på utredninger og politiske forankringsprosesser.

– I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, uttaler Siraj.

Onsdag denne uken presenteres boligprisstatistikken for desember, normalt en rolig måned i boligsalgsammenheng. Boligprisstatistikken for oktober og november viste imidlertid en sterkere vekst enn hva som er normalt for månedene.

Fortsatt prisvekst



Obos forventer fortsatt prisvekst i 2017. For landet under ett forventer boligbyggeren en stigning i bruktboligprisene på åtte prosent. I Oslo forventer Obos en prisvekst på 16 prosent.

Ekspertene E24 har snakket med forventer ikke at det blir noen bråbrems i boligmarkedet i 2017, og forventer den høyeste veksten i Oslo også dette året.

– Min spåkule sier 15 prosent prisstigning i Oslo i 2017, og for landet forventer jeg 10–11 prosent. Årsaken til at anslaget for prisveksten på landsbasis er så høyt, er fordi det er så stort volum i Stor-Oslo, uttalte administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier, til E24 i romjulen.

Samtidig er det flere eksperter som peker på årsaker til at største prisveksten vil avta i 2017 etter et nokså ellevilt 2016. Les de mulige årsakene til boligprisbrems her.