Stavanger for nøyaktig ett år siden: Meglerforeningen Eiendom Norge melder at boligprisene fortsetter å rase, 7,4 prosent ned på ett år, antall omsetninger faller 36 prosent, oljekrisen gir økende arbeidsledighet og flere flytter ut...

Ett år senere: Én dag før meglerbransjen legger frem boligprisstatistikken for februar, fremstår det mørke Stavanger-markedet som en saga blott.

– Det har nesten eksplodert, sier Privatmegleren-direktør Grethe Meier til E24.

Hittil i år har meglerkjeden solgt 45 boliger i Stavanger.

På samme tid i fjor viste fasiten 18.

FORBI FRYKTEN: Avdelingsleder Jan Georg Byberg ved Eiendomsmegler 1 i Stavanger sentrum.

Frykten som forsvant



– Salget vårt er nesten tredoblet. Det er mange interessenter, og mange i budrunder, sier Meier.

– Signalet vi får fra Stavanger er at skiftet har skjedd, og vi har en mer positiv trend enn på mange år, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer til E24.

Avdelingsleder Jan Georg Byberg ved Eiendomsmegler 1 i Stavanger sentrum så de første tegnene til comeback etter sommeren i fjor. Siden har det jevnt og trutt gått bedre.

Du kan følge fremleggelsen av boligprisstatistikken for februar på E24 fredag!



Samme dag kommer også ferske arbeids-ledighetstall, som også vil si noe om ståa i oljehovedstaden.

– For ett år siden uteble salgene. Det var veldig tungt. Det rådde en frykt i markedet, sier Byberg.

Mange turte ikke legge boligene sine ut for salg, og selgerne satt med forventninger det var umulig for meglerne å innfri, forteller han.

– Nå opptrer folk mer rasjonelt. De er ikke lengre redde for å få solgt, og dermed tør de også å kjøpe, sier Byberg.

– Det får hjulene i gang?

– Ja, sammenlignet med fjoråret er det kjempefart i markedet. Nå er tilbud og etterspørsel i balanse.

Oljenedturen utløste «ny normal»



Hva har egentlig skjedd?

– Markedet har fått lov til å regulere seg selv, svarer Meier i Privatmegleren, og forklarer:

Adm. dir. Greie Meier i Privatmegleren.

– Det ble lenge bygget for mye, og prisene ble dratt for høyt. Så kom oljenedturen, og boligmarkedet har fått bruke tid på å justere ned prisene til et nivå hvor etterspørselen er på vei tilbake.

– Nå er det en fin balanse, og kvadratmeterprisene ligger der de bør være – under Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, sier hun.

I en årrekke hadde Stavanger-boligmarkedet fått drahjelp av en oljesmurt økonomi i kraftig vekst. Men på vårparten i 2013 merket Eiendom Norge-sjefen de første tegnene på et negativt skifte.

– Det samsvarer ganske godt med utfordringene i oljesektoren, sier Dreyer, og fortsetter:

– Arbeidsinnvandringen gikk fra å gå kraftig opp, til kraftig ned. Plutselig satt man med en veldig stor tilbudsside som markedet ikke klarte å ta unna.

Prisfallet forsterket seg nærmest måned for måned. I februar i fjor gikk Stavanger-prisene ned 1,1 prosent.

– Det er fryktelig svake tall. I februar pleier jo boligprisene å gå opp, sier Dreyer.

VENTER PRISØKNING: Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer tror boligprisene i Stavanger vil øke moderat i år, etter flere år med prisnedgang. Fredag presenterer han boligfasiten for februar.

Spår prisvekst i år

Fortsatt har Stavanger-boliger negativ prisutvikling over det siste året, ned 2,8 prosent per januar.

Saken fortsetter under annonsen.

– Jeg tror vi vil se at det snur ganske raskt, sier Meier i Privatmegleren.

Eiendom Norge er enige. Deres prognose er 1–3 prosents prisvekst i Stavanger i 2017.

– Det er moderat, men følger jo flere år med negativ prisutvikling, sier Dreyer.

Stavanger-megler Byberg er spent på februar-tallene og utviklingen fremover.

– Første kvartal har tidligere vært toneangivende for resten av året. Om vi får se en grei prisstigning og en omsetningstid som fortsetter å synke, kan det legge premissene for resten av året.

– Men vi tror ikke på Oslo-tilstander, legger han til.