– I Oslo er førstegangsetablerere og investorer bortimot helt borte nå, sier Privatmegleren-direktør Grethe Meier til E24.

Hun mener store kjøpergrupper reiser ut til nærkommunene etter Siv Jensens grep for å stagge prisveksten. Resultatet er at omsetningen av boliger i Oslo faller i mars.

Meier forteller omsetningsaktiviteten falt med 23 prosent i månedens ti første dager i Oslo, mens konkurrenten Krogsveen opplever å selge 30 prosent færre boliger i Oslo de 13 første virkedagene i mars, sammenlignet med 2016.

– Vi må helt tilbake til etterdønningene av finanskrisen i 2008 for å finne like svake omsetningstall for bruktboliger i Oslo, skriver administrerende direktør i Krogsveen, Leif Laugen, i en kommentar om situasjonen i markedet.

– Vi har altså i begynnelsen av mars sett økt usikkerhet og ytterligere svekkelse i omsetning.

Til E24 forteller Laugen at han tegner et øyeblikksbilde, men at foregår et stemningsskifte i markedet på grunn av større usikkerhet på både kjøper- og selgersiden. Krogsveen har høyere oppdragsinngang enn i fjor.

– Flere bruktobjekter har kommet på markedet i det siste, noe som er en normal sesongeffekt. Flere selger utover våren, noe jeg mener skyldes en effekt fra mange nybygg som ferdigstilles, sier han og sikter til den høye byggehastigheten i Oslo.

– Overtakerne skal flytte inn og gjerne selge sin bruktbolig, sier han.

Privatmegleren-direktør Grethe Meier.

– All-time high med oppdrag



Meier i Privatmegleren forteller at det har vært store endringer i boligmarkedet de siste ukene. Den siste uken virker imidlertid salgsaktiviteten å være tilbake på normalnivå, forteller Meier.

Og det er flere boliger på markedet enn på samme tid i fjor, ifølge Finn.

På Finn.no har antall Oslo-boliger til salgs under brukt-seksjonen passert 2.000 for første gang i år.

Hittil i mars er det blitt lagt ut 1.900 bolig til salgsannonser i Oslo, mens tilfellet på samme tid i fjor var 1.600 boliger. Det utgjør en økning på 19 prosent. I januar og februar ble det imidlertid lagt ut færre boliger enn ved samme tid i fjor, opplyser Finn.no til E24.

Nasjonalt er det blitt publisert i overkant av 9.100 bolig til salgsannonser hittil i mars, mot 8.700 boliger på samme tid i fjor, opplyser informasjonsansvarlig Kristine Eia Krikholm i Finn.no til E24.

– Jeg tror det kommer et ordentlig vårslipp. Nå er det så mange oppdrag inn, at jeg tror vi vil se det i hele landet, sier Meier.

Og når flere annonser slippes, kommer gjerne også flere interessenter på banen, ifølge Meier.

– Fortsetter mars med samme inngangen som har vært hittil, vil vi få all-time high med oppdrag inn i mars nasjonalt.

– Prisene vil flate ut. Det er såpass mange objekter som legges ut, og jeg håper det gjør at vi får litt større balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Meier.

– Usikkerheten skyldes prisnivået

Dersom prisene i Oslo skulle flate ut eller falle, vil prisbremsen komme etter flere år med heftig prisvekst. Det siste året har boliger i hovedstaden i snitt blitt 24 prosent dyrere, og er nå over 60 prosent dyrere i snitt enn for fem år siden, ifølge prisstatistikk fra Eiendom Norge.

Oslo-boligene koster i snitt 72.795 kroner per kvadratmeter, og Laugen mener prisene vil flate ut fra april, og ser ikke bort fra nominell nedgang i prisene fra september og ut året.

– Usikkerheten på etterspørselssiden skyldes selve prisnivået, færre som får finansiering med strammere krav og at noen blir obs på at renten kan faktisk gå opp etter bankenes marginale renteøkning.

1. januar innførte myndighetene nye, strengere regler for lånefinansiering av bolig. Og de er ekstra strenge for Oslo:

Finansminister Siv Jensen (Frp) kom med et nytt krav om at kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet. Sekundærbolig betyr bolig nummer to og oppover.

– Investorer er mer påvirket av fremtidsutsikter og psykologi. De er mindre aktive på kjøpersiden, og de som allerede er inne kan begynne å vurdere salg, sier Laugen.

For ordens skyld: Både finn.no og E24 er Schibsted-eid, sistnevnte gjennom VG. Enkelte E24-ansatte eier aksjer i Schibsted.