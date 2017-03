– Det er råsterke tall. Det er helt ekstremt, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i E24.

Meglerbransjens ferske fasit viser at Oslo-boliger fortsetter å fordyre seg i et forrykende tempo – stikk i strid med hva flere hadde ventet på forhånd.

I februar økte boligprisene i hovedstaden med 1,6 prosent, mot 0,8 prosent på landsbasis.

Det drar opp tolvmånedersveksten til ny rekordnotering: Oslo-boliger selges nå 24,0 prosent dyrere enn på samme tid i fjor.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank er overrasket.

− Årsveksten i Oslo falt faktisk fra desember til januar, så man trodde kanskje det var på vei til å snu. Men nå slår det istedenfor andre veien, sier Jullum til E24.

Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer kalte det «ekstremt» da han presenterte boligtallene Oslo fredag formiddag.

– Det er knapt noen bydel i Oslo som ikke har over 20 prosent prisvekst de siste tolv månedene, sa Dreyer.

– Vi håper vi får rett i at veksten vil dempe seg, la han til.

Når kommer Siv-effekten?



Februar-tallene overrasker fordi de følger bransjemeldinger om at Oslo-markedet nå virker roligere.

Onsdag meldte OBOS at prisene på deres borettslagsboliger stod stille i februar, og direktør Daniel K. Siraj knyttet utflatingen til Finansdepartementets strengere boliglånsregler. Reglene ble innført 1. januar og inneholder særlige innstramminger for Oslo.

Men andre har ment det er altfor tidlig å snakke om en prisdempende effekt, fordi mange kjøpere fortsatt sitter på finansieringsbevis de fikk før de strengere reglene trådte i kraft.

– Det har i alle fall ikke vært noen effekt hittil, sier Geving og viser til de sterke februar-tallene.

Meglertoppen er fortsatt tvilende til om effekten blir så betydelig som mange håper og tror.

– Jeg tror det kan virke litt prisdempende på et senere tidspunkt, men i hvilken grad er fremdeles helt uvisst, sier han.

Sjeføkonom Jullum tror uansett vi får svaret snart:

– Vi kan ikke konkludere om de nye tiltakene har fungert basert på disse tallene. Men om situasjonen er den samme om to måneder, kan man si at de ikke har virket, sier han.

Tror Oslo legger seg paddeflatt



Det siste halvåret har Oslo-meglere gjort en innsats for å prise boliger riktigere, etter anklager om lokkeprising fra Forbrukerombudet.

Det levner tvil om hvorvidt meldinger om færre hete budrunder egentlig er tegn på nedkjøling – eller bare en naturlig konsekvens av at utsalgsprisene har blitt stivere.

– At det er færre på visning, skyldes jo at meglere priser riktigere, mener Geving, som selv ikke kjenner seg igjen i meldingene om roligere Oslo-tider.

Han får tilbakemeldinger om at markedet fortsatt koker.

Krogsveen-sjef Leif Laugen tror Oslo-prisene når toppen om få måneder, og fra sommeren vil flate ut helt. Da vil i så fall tolvmånedersveksten gå bratt tilbake, for i fjor steg Oslo-prisene gjennom hele året.

Laugen mener de strengere boliglånskravene vil krympe etterspørselssiden, samtidig som boligtilbudet vil øke når flere nye boligprosjekter ferdigstilles senere i år.

Han mener også det kan utløses negativ psykologi blant investorer som kjøper sekundærboliger, og en «flokkbevegelse ut av Oslo-markedet».

Venter «ubehagelig sterkt» 2017

NEF-direktøren er ikke enig i at markedet er såpass investordrevet – og han tviler på at prisveksten vil stanse opp.

– Det skal ikke være mulig å få like sterkt prisvekst i 2017 som 2016, så det er lett å være med på at tolvmånedersveksten skal ned. Men det betyr ikke at prisene skal falle. Det er ingen fundamentale forhold som tilsier det, mener meglertoppen.

– Tvert imot er det all grunn til å frykte at de stiger videre gjennom året, og at veksten blir ubehagelig sterk i 2017 også. Da gjelder det bare å få regulert flere boliger.

Sjeføkonom Jullum sier de så langt har hatt problemer med å forklare det sterke Oslo-prispresset med fundamentale forhold, og vil derfor være varsom med å spå fremtiden. Men han ser også tegn på at det omsider roer seg.

− Igangsettingen av nye boliger i Oslo øker ganske kraftig, og selv om det er høy befolkningsvekst i Oslo, er den mindre enn for noen år siden, sier han.