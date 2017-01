Over 9.000 utleieboliger står tomme: – Historisk høye tall

Over 9.000 boliger er ute på leiemarkedet på landsbasis, ifølge Finn.no, hvorav over 4.000 boliger hadde ønsket overtagelse i fjor eller i januar.

– På Finn.no er det historisk høye tall, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal, til E24.

Hun forteller det har kommet et tilsig av boliger som tidligere ikke ble annonsert.

– Det skyldes et tyngre utleiemarked som gjør at langt flere som ikke tidligere trengte å markedsføre boligen for å få leietagere, nå ser seg nødt til det, sier hun.

Det er flere viktige kundegrupper som er endret på etterspørselsiden i leiemarkedet.

– Flere svensker og polakker har vendt hjem til et bedret arbeidsmarked og olje og gass bransjen har vært i nedbemanningssituasjoner og ikke leid inn så mye arbeidskraft som tidligere. Fravær av firmakunder merkes i leiemarkedet, sier Lyse Augdal.

Stavanger: – Prisene har gått ned 40–50 prosent

Rogaland hadde landets sterkeste bolig- og leiemarked frem til oljebremsen slo innover landsdelen i 2014.

I mai 2012 var henholdsvis 187 og 367 boliger annonsert på Finn.no for Stavanger og Rogaland.

Nå er det 609 ledige utleieboliger i Stavanger, og 1.305 totalt i Rogaland, hvilket utgjør en økning på 225 prosent for Stavanger og 255 prosent for Rogaland fra 2012, ifølge fagansvarlig Grethe Eriksen i Eiendomsmegler 1.

Hun formidler utleie av boliger i Rogaland, og forteller at 70 prosent av leietagerne var firma eller ansatte med firmagaranti i 2012.

– Den andelen har vært helt nede mot 9 prosent, mens andelen har ligget på 40 prosent de siste to månedene, sier Eriksen.

– Fra å være styrt av et firmamarked, består leiemarkedet i dag av flest private leietagere. Samtidig har firmaene som fremdeles er i leiemarkedet og trenger boliger justert ned budsjettene til de ansatte.

Leieprisene har falt kraftig i takt med at firmaene har forsvunnet fra leiemarkedet.

– Prisene har gått ned med 40–50 prosent siden 2012, litt avhengig av type bolig og beliggenhet, sier hun.

Eriksen trekker frem en møblert toromsleilighet i Verven som ble leid ut for 20.000 kroner i 2012.

– I dag leier vi ut den samme leiligheten for 11.000 kroner, sier hun, som opplever at aktiviteten i leiemarkedet er i ferd med å ta seg opp.

– Firmamarkedet har aldri vært stort



I Oslo er det nå over dobbelt så mange utleieboliger på markedet som bruktboliger til salgs. Mens folk på boligjakt kan velge mellom 789 bruktboliger til salgs, står 2.100 boliger klare til utleie.

– Det er høyere enn normalt sett i et langt perspektiv, men det var også mange boliger til leie i 2015 og 2016, sier daglig leder i Leiebolig, Håvard Tverdal, til E24.

– Firmamarkedet for langtidsleie har aldri vært veldig stort i Oslo, men det svinger litt. Den største leietagergruppen er fortsatt unge mennesker, sier han.

Oslo-markedet er nå det heteste i landet med årsvekst på over 23 prosent for bruktboliger, ifølge Eiendom Norge. Leieprisene har derimot steget 1–3 prosent i Oslo fra 2015 til 2016, ifølge Utleiemegleren.

At det er unormalt få boliger til salgs og at kjøperne møter tidenes stiveste priser, lokker ikke nødvendigvis flere ut i leiemarkedet.

Flere meglere og økonomer har det siste året tegnet et bilde av et Oslo-marked hvor sterke prisforventninger gir kjøpere hastverk. Få med mulighet til å kjøpe bolig vil se prisene løpe videre uten å bli med på oppgangen. Tverdal forteller at utleiemarkedet får fart når boligprisene bremser.

– Hvis man ser tilbake til perioden i 2013 da det nesten var stopp i nyboligsalget, gikk utleiemarkedet bra. Det er psykologi. Man vil kjøpe bolig nå, og man vil ha avkastning. Dersom man får en periode hvor boligmarkedet stopper opp som i 2013, vil de som ikke kjøper gå inn i leiemarkedet.

– Bovanene endres sakte



Tverdal tror de høye boligprisene og utviklingen i leiepriser får beboere til å bo lengre og flere til å velge kollektiv.

– I og med at det er mange unge i markedet, er det ikke alle som har råd til å leie en ettromsleilighet alene til 8.500-9.000 kroner kontra et kollektiv til 6.500 kroner. Bovanene endres sakte, men sikkert med økende boligpriser og noe økende leiepris.

Med stort utvalg av utleieboliger, merker Tverdal at interessentene er blitt mer kresne enn tidligere. Strøkne boliger sentralt i Oslo opplever fortsatt mange besøkende på visning.

– Kravet til standard til leieboliger har aldri vært høyere. Det er blitt større selektering. Den tiden hvor man hadde en stykkpris for en toromsleilighet er forbi. De gode boligene går raskt, sier Tverdal.