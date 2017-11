Prisene på Obos-boliger fortsatte å falle i oktober

I oktober var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Osloområdet 58.180 kroner, går det frem av en pressemelding fra Obos.

Kvadratmeterprisen i hovedstaden er 4,2 prosent lavere enn i september, og 4,7 prosent lavere enn i oktober 2016.

Hittil i år har prisene i Oslo falt med 9,2 prosent.

– Det var ventet en svak utvikling i tolvmånedersveksten i år, da vi måler oss mot en svært sterk prisvekst i fjor høst, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos i pressemeldingen.

– Fortsatt et jevnt, godt salg



Det er særlig toromsleilighetene, som er de som hadde den største prisveksten inntil markedet snudde, som nå har den største prisnedgangen, opplyser Pettersen.

Han trekker samtidig frem at det er positivt at det er omsatt flere boliger i mange av bydelene, noe som tyder på at det er bra aktivitet i markedet.

– Vi ser også at det fortsatt er et jevnt, godt salg av nye boliger. Men prisene har falt i alle de bydelene hvor Obos omsetter flest boliger, med noe sterkere prisfall i ytre by enn i indre by, sier Pettersen.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger 51.539 kroner i oktober. Dette er 3,7 prosent lavere enn i september, og 4,2 prosent lavere enn i oktober 2016.

Prisnedgang i september



Fredag kommer også den offisielle boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Da får vi vite hvordan prisene i bruktboligmarkedet utviklet seg på landsbasis i oktober.

Boligprisstatistikken for september viste at boligprisene utviklet seg svakt over hele landet, med en nominell prisnedgang på 1,6 prosent fra september og en sesongjustert nedgang på 0,5 prosent.

Eiendom Norge har uttalt at de venter at boligprisene vil fortsette å falle frem mot nyttår.