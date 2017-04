Rekordsalg for Obos

– Det gode boligmarkedet fortsetter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en pressemelding tirsdag morgen.

Konsernet forteller at de i første kvartal i år har solgt 1.074 boliger til en samlet verdi av 4 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 994 boliger til 3,4 milliarder.

– Spesielt er det grunn til å fremheve Block Watne som har solgt 261 boliger i år mot 185 i samme kvartal i 2016. Gjennom målrettet satsing på attraktive småhusområder har man klart å øke boligsalget vesentlig, sier Siraj.

Innstramminger



Obos satte i gang byggingen av 802 boliger, og ferdigstilte 577 boliger i samme periode. Til sammen har de 5.219 boliger under produksjon til en samlet verdi av 20,7 milliarder kroner.

– Vi merker selvsagt at bankene har strammet inn utlånspraksis i Oslo. Men vi tror kombinasjonen av gunstig fellesfinansiering gjennom borettslag, svært attraktive prosjekter og tett samarbeid om kundefinansiering med Obos-banken vil gjøre oss i stand til å dekke den etterspørselen vi ser fortsatt er sterkt til stede for dem som kjøper for å bo, uttaler Siraj.

Noe av det konsernet merker endringene i utlånspraksis på, er den gjennomsnittlige kvadratprisen på boligene. I mars sank prisen på brukte Obos-boliger med 1,2 prosent fra måneden før. Men prisen er likevel 17,5 prosent høyere enn mars i fjor.

– Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, forklarte konsernsjefen.

Vårslipp



Tallene fra Eiendom Norge for mars, som pleier å være en sterk boligmåned, viste at sesongkorrigert prisvekst var på forsiktige 0,3 prosent.

Tallene fra Obos kommer like før årets vårslipp i boligmarkedet, skal vi tro bransjetoppene. Her i Norge er det slik at det er mest praktisk å bytte bolig om sommeren, og det bærer markedet preg av.

I fjor kom aldri dette vårslippet, men i år ser det ut til å være på vei, og det vil merkes første helgen etter påske, ifølge administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren.

Obos varsler at de også i løpet av året skal starte salg av flere utbyggingsområder i Oslo.