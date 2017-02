Saken oppdateres.

Fra desember til januar ble norske boliger 2,8 prosent dyrere. Januar er en måned som alltid innebærer prisøkning - spørsmålet er bare hvor mye. Årets vekst er nær normalen, og justert for sesongvariasjoner løfter boligprisene seg 0,6 prosent.

- Prismessig er dette midt på treet for å være en januarmåned, sa Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer da han presenterte den ferske statistikken i Oslo fredag.

- Men vi må huske at denne veksten kommer etter en veldig sterkt periode, legger han til.

Nye boligtider?



Etter et år med en prisvekst som meglertoppen betegner som "ganske ekstrem", tror han januar-fasiten kan signalisere at markedet roer seg litt ned.

- Men det er for tidlig å konkludere med at dette viser et trendskifte, presiserer han.

Men Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) synes ikke tallene vitner om boligbrems.

- Boligmarkedet i 2017 har fortsatt der 2016 sluttet. De geografiske forskjeller er stadig store og det ekstraordinære prispresset i Oslo-regionen ser ut til å vedvare. Dette er på sikt ikke en bærekraftig utvikling, sier han til E24.

Glad for Stavanger-byks



Med januar unnagjort har de nasjonale boligprisene løftet seg 12,4 prosent de siste 12 månedene. Den siste måneden er prisveksten sterkest i Oslo, med en nominell økning på 2,6 prosent.

Hva er sesongjusteringer? Sesongvariasjoner er fenomener med betydning for økonomien, som gjentar seg på samme tid hvert år. Før jul handler for eksempel de fleste husholdninger mer enn ellers i året - og mange butikker får dermed vekst i omsetningen. Etter nyttår er det salg på klær og andre varer i butikkene. Da går prisene normalt ned. Også boligprisene varierer etter sesong. Som regel går de opp på vårparten, flater ut utover året og kan falle litt på høsten. Når de sesongkorrigerte tallene viser at prisene stiger med 0,5 prosent, og de faktiske faller med 0,5 prosent, betyr det at prisutviklingen er sterkere enn det man normalt kunne vente.

- Byen bærer preg av få boliger i markedet, og de som finnes selges raskt unna, sier Dreyer.

Salgstiden i Oslo er også den raskeste, med kun 15 dager for hver bolig i snitt.

Andre store byer opplever prisvekst rundt to-tallet. Det inkluderer Stavanger, noe meglertoppen liker.

Det har lenge hersket boligprisfall i oljebyen etter at oljekrisen satte inn.

- Noe av det mest gledelige er at Stavanger nærmer seg nær friskmelding, sier Dreyer.

Nær salgsrekord



Mens den nasjonale prisveksten på 2,8 prosent et normalt januar-byks, har det bitt solgt unormalt mange bruktboliger: 6.169 stykker på landsbasis, en økning på 9,4 prosent siden januar i fjor.

- Det er kun i 2016 at det har blitt solgt flere boliger i en januarmåned. Vi ser en økning i salgsvolumet i alle de store byene, sier Dreyer.

Særlig Stavanger markerer seg, med en salgsøkning på 56,4 prosent sammenliknet med januar 2016.

Det tok 44 dager å selge snittboligen på landsbasis, mot 47 dager i fjor.

Varsler Siv-effekt til våren

Det har vært knyttet spenning til om strengere boliglånskrav kunne påvirke boligprisveksten i forrige måned.

1. januar innførte Finansdepartementet en ny boliglånsforskrift, med strengere krav til egenkapital for sekundærkjøpere i Oslo og en ny lånegrense som innbærer at bankene ikke skal innvilge boliglån som gjør at gjelden din overstiger fem ganger bruttoinntekten.

Nordea har fortalt at de gir noen færre lån, men ifølge Dreyer lar den merkbare effekten vente på seg.

- Vi tror at dette vil ha virkning i boligmarkedet i april-mai, sier han.