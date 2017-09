– Det er klart folk har blitt litt påvirket av Oslo. Vi merker at kjøpere er mer avventende, og salgsfarten har dabbet litt av, sier Usanathan Lucas til E24.

Han er daglig leder ved meglerkontoret til DNB Eiendom i Trondheim – blant de større norske byene som nå forbløffer ekspertene, med en boligprisutvikling i august som var like svak som i Oslo.

Hovedstaden har stjålet overskriftene etter at det tidligere så brennhete markedet surnet denne våren.

Siden har prisene falt, og nedturen fortsatte med en historisk Oslo-korreksjon i august.

Men først nå ser økonomer og meglertopper tegn til en smitteeffekt, hvor boligprisene i andre store byer faller like mye – eller mer, som i Kristiansand.

Adm. dir i NEF, Carl O. Geving

– Vi ser at boligmarkedet rundt om i landet er preget av usikkerhet og har utviklet seg svakere enn vi vanligvis ser i august, sier Carl O. Geving, direktøren i Norges Eiendomsmeglerforbund, til E24.

I Trondheim sank prisene 0,3 prosent i august, det samme som i Oslo.

Fallet er mer markant enn det ser ut, siden prisene vanligvis styrker seg et par prosent denne måneden.

– Mange leser kun overskriftene



Lucas beskriver en usikkerhet i markedet, hvor det gjerne trengs et par bud før kjøperne våger seg på banen.

– Får vi først to budgivere, oppnår vi gjerne prisantydning. Men det er ikke alltid det skjer, sier han.

Andreas Fallem Storvik er avdelingsleder ved Eiendomsmegler 1s meglerkontor midt i trønder-hovedstaden. Han er overbevist om at negativ psykologi er noe av årsaken.

– Mange leser kun overskriftene. Når media forteller at markedet er dårlig, blir kjøperne mer avventende også, sier han til E24.

STØRRE FALL ENN OSLO: Kristiansand. Her ser vi sørlandshovedstaden, med elven Otra i forgrunnen.

Han får følge av NEF-direktør Geving.



– Vi tror at den psykologiske faktoren har gjort mange usikre på hvor boligmarkedet er på vei, og at den for øyeblikket spiller en større rolle enn de fundamentale økonomiske forholdene skulle tilsi, sier han.



Storvik presiserer at han synes Trondheims-markedet fortsatt fungerer godt, om enn noe dårligere enn før.

– Vi trenger gjerne noen ekstra visningsrunder. Samtidig ser vi at kjøperne er mer selektive. Tidligere kunne vi prise boliger for høyt, og få napp uansett. Det går ikke nå lengre. Nå er det utrolig viktig å prise objektene riktig, sier han.

Tre andre grunner til prisfall



Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer tror alle skriveriene om Oslo-korreksjonen har utløst en viss frykt hos kjøpere i andre byer.

Men han tror ikke det er det eneste som har utløst prisfall. Han viser til tre prisdempende forhold:

Generelt økt boligbygging, med et overskudd av boliger blant annet i Trondheim.

STRAMMET INN: Siv Jensen

Avtagende befolkningsvekst i flere byer.

Siv Jensens låneinnstramminger fra nyttår, som fortsetter å bremse etterspørselssiden.

Meglertoppene ser samtidig sunnhetstrekk i markedet.

Geving viser til at antallet solgte boliger i august faktisk er det neste høyeste som er målt i denne måneden. Kun fjorårets salgsvolum var høyere, med 0,8 prosent.

Det kan være en indikasjon på at kjøperne resonderer bra på de priskuttene som allerede er gjennomført, og at en videre korreksjon blir kortvarig.

– Det er også et faktum at den siste tidens priskorreksjon kommer i markeder som i mange år har hatt bratt vekst, påpeker Geving.

I oversikten under ser du den nominelle boligprisutviklingen i august i alle byer hvor meglerbransjen fører egen statistikk.

Du kan også sjekke prisutviklingen det siste året, og hva hver kvadratmeter koster i snitt nå.

OSLO: August: -0,3 prosent. Siste 12 mnd.: +3,2 prosent. Pris per m²: 70.653

FREDRIKSTAD: August: +0,9 prosent. Siste 12 mnd.: +6,0 prosent. Pris per m²: 28.876

MOSS: August: +0,7 prosent. Siste 12 mnd.: +8,9 prosent. Pris per m²: 34.760

SARPSBORG: August: +0,2 prosent. Siste 12 mnd.: +3,9 prosent. Pris per m²: 25.570

HAMAR: August: +0,4 prosent. Siste 12 mnd.: +4,3 prosent. Pris per m²: 32.449

LILLEHAMMER: August: -0,1 prosent. Siste 12 mnd.: +3,4 prosent. Pris per m²: 32.459

DRAMMEN: August: +1,0 prosent. Siste 12 mnd.: +7,9 prosent. Pris per m²: 41.006

LARVIK: August: +0,3 prosent. Siste 12 mnd.: +0,6 prosent. Pris per m²: 24.440

SANDEFJORD: August: -0,1 prosent. Siste 12 mnd.: +0,7 prosent. Pris per m²: 26.333

TØNSBERG: August: +0,1 prosent. Siste 12 mnd.: +2,9 prosent. Pris per m²: 34.067

PORSGRUNN: August: +0,0 prosent. Siste 12 mnd.: +2,7 prosent. Pris per m²: 22.647

SKIEN: August: +0,7 prosent. Siste 12 mnd.: +4,2 prosent. Pris per m²: 21.865

KRISTIANSAND: August: -0,6 prosent. Siste 12 mnd.: -1,8 prosent. Pris per m²: 30.666

SANDNES: August: -0,6 prosent. Siste 12 mnd.: -2,3 prosent. Pris per m²: 31.868

STAVANGER: August: -0,1 prosent. Siste 12 mnd.: -0,2 prosent. Pris per m²: 38.355

HAUGESUND: August: -0,2 prosent. Siste 12 mnd.: -3,2 prosent. Pris per m²: 22.714

BERGEN: August: +0,5 prosent. Siste 12 mnd.: -0,7 prosent. Pris per m²: 43.242

ÅLESUND: August: -0,3 prosent. Siste 12 mnd.: -1,1 prosent. Pris per m²: 31.340

TRONDHEIM: August: -0,3 prosent. Siste 12 mnd.: +1,8 prosent. Pris per m²: 45.641

BODØ: August: +0,0 prosent. Siste 12 mnd.: +5,0 prosent. Pris per m²: 36.658

TROMSØ: August: -0,2 prosent. Siste 12 mnd.: +2,0 prosent. Pris per m²: 46.121

SNITT NORGE: August: +1,2 prosent. Siste 12 mnd.: +3,1 prosent. Pris per m²: 40.777

Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.