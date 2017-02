Etter at et av tidenes heteste boligår var tilbakelagt i Norge, åpnet markedet i 2017 med 2,8 prosents prisvekst i januar. Det viser fasiten som ble presentert av Eiendom Norge i Oslo fredag.

Det nye prisbykset får eksperter til å uroe seg for at den galopperende boligprisveksten bare vil fortsette, selv om Siv Jensen gjorde det strengere å få boliglån fra nyttår.

– Dette føyer seg inn i rekken av sterke boligtall, sier Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsen til E24.

– Boligmarkedet i 2017 har fortsatt der 2016 sluttet, proklamerer sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se oversikt over boligprisutviklingen i norske byer nederst i saken.

«Midt på treet»



Men Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer tror fortsatt det kan bli roligere tider. Januar gir alltid boligprisbyks, påpeker han, og fremholder at økningen denne gangen ikke er unormalt høy.

– Prismessig er dette midt på treet for å være en januarmåned, sa meglertoppen under fredagens presentasjon.

Det reflekteres også i den sesongkorrigerte prisøkningen, som «bare» var 0,6 prosent.

Samtidig: Januar-prisbykset pleier å etterfølge flere måneder med flat prisutvikling eller prisfall. Denne gangen kommer prisøkningen på toppen av rekordsterke prisbyks i 2016-sluttspurten.

Stavanger-comeback



Den lokale boligfasiten, som du kan sjekke under, viser relativt små forskjeller i måneden som gikk: Boligene i nær alle landets byer fikk prisbyks, og nesten samtlige på mellom to og 2,5 prosent.

Men bak økningene ligger ulik historikk:

Stavanger er igang med sitt comeback, etter at boligprisene raste i kjølvannet av finanskrisen. Eiendom Norge melder nå om en sterk økning i antallet omsetninger, men prisutviklingen de siste tolv månedene er fortsatt på minussiden – tilbake 2,8 prosent.

I Oslo har det derimot vært ellevill boligbonanza i flere år. Med ny prisvekst på 2,6 prosent i januar, har prisen per kvadratmeter nå passert 70.000 kroner i snitt.

Tolvmånedersveksten holder seg oppe i spinnville 23,1 prosent.

Meglere har meldt om full boligtørke i Oslo den siste måneden.

– Rett og slett en vond spiral



– Tørken kommer til å forsterke seg de neste månedene, varsler Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, overfor E24.

Hun viser til at hovedstaden på torsdag hadde 1477 boliger til salgs. På samme tid hadde Bergen, en by med halvparten så mange innbyggere, 1247 boliger i markedet.

– Snart er det flere boliger til salgs i Bergen enn Oslo, sier Meier.

Hun kaller utviklingen dramatisk.

– Prisstigningen vil ikke være bærekraftig, fordi prisveksten baserer seg på et syltynt marked. Vi vil komme til et punkt der folk slutter å kjøpe, og allerede nå ser vi at mange avventer boligsalg fordi de ikke får kjøpt først.

– Det er rett og slett en vond spiral, sier Meier.

Sjekk boligprisutviklingen i norske byer



I oversikten under ser du den nominelle boligprisveksten for ulike norske byer i januar. Du kan også sjekke prisutviklingen det siste året, og hva hver kvadratmeter koster i snitt nå.

OSLO: Januar +2,6 prosent. Siste 12 mnd.: +23,1 prosent. Pris per m²: 70.168

FREDRIKSTAD: Januar: +3,0 prosent. Siste 12 mnd.: +11,7 prosent. Pris per m²: 27.506

MOSS: Januar: +2,5 prosent. Siste 12 mnd.: +14,2 prosent. Pris per m²: 32.054

SARPSBORG: Januar: +3,1 prosent. Siste 12 mnd.: +12,7 prosent. Pris per m²: 24.917

HAMAR: Januar: +2,5 prosent. Siste 12 mnd.: +11,9 prosent. Pris per m²: 30.119

LILLEHAMMER: Januar: +3,3 prosent. Siste 12 mnd.: 11,3 prosent. Pris per m²: 31.757

DRAMMEN: Januar: +2,6 prosent. Siste 12 mnd.: +15,6 prosent. Pris per m²: 37.079

LARVIK: Januar: +2,6 prosent. Siste 12 mnd.: +6,6 prosent. Pris per m²: 24.658

SANDEFJORD: Januar: +2,7 prosent. Siste 12 mnd.: +7,8 prosent. Pris per m²: 24.856

TØNSBERG: Januar: +2,7 prosent. Siste 12 mnd.: +9,9 prosent. Pris per m²: 33.234

PORSGRUNN: Januar: +2,3 prosent. Siste 12 mnd.: +10,3 prosent. Pris per m²: 22.222

SKIEN: Januar: +3,0 prosent. Siste 12 mnd.: +11,1 prosent. Pris per m²: 21.365

KRISTIANSAND: Januar: +1,9 prosent. Siste 12 mnd.: +3,5 prosent. Pris per m²: 30.060

SANDNES: Januar: +2,1 Siste 12 mnd.: -1,4 prosent. Pris per m²: 32.360

STAVANGER: Januar: +2,1 prosent. Siste 12 mnd.: -2,8 prosent. Pris per m²: 37.344

HAUGESUND: Januar: +2,4 prosent. Siste 12 mnd.: +4,1 prosent. Pris per m²: 22.429

BERGEN: Januar: +1,7 prosent. Siste 12 mnd.: +3,9 prosent. Pris per m²: 40.733

ÅLESUND: Januar +1,9 prosent. Siste 12 mnd.: +5,6 prosent. Pris per m²: 29.887

TRONDHEIM: Januar: +2,0 prosent. Siste 12 mnd.: +9,2 prosent. Pris per m²: 42.704

BODØ: Januar: +2,4 prosent. Siste 12 mnd.: +9,3 prosent. Pris per m²: 34.908

TROMSØ: Januar: +2,2 prosent. Siste 12 mnd.: +7,0 prosent. Pris per m²: 43.071

SNITT NORGE: Januar: +2,8 prosent. Siste 12 mnd.: +12,4 prosent. Pris per m²: 39.633

Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.