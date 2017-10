Varsler nye retningslinjer for «off market»-salg

I lys av NRK Brennpunkt-dokumentaren «Boligbobla», ser Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) seg nødt til å lage nye retningslinjer for såkalt «off market»-salg, melder NRK.

Allerede denne uken sender NEF ut informasjon til meglere og minner dem om god meglerskikk, opplyser NEFs administrerende direktør Carl Geving.

Det er imidlertid for tidlig å si konkret hva retningslinjene vil inneholde, forklarer Geving til E24.

– Nå kommer vi til å varsle at vi skal lage retningslinjer som sikrer at «off market»-salg foregår på tryggest mulig måte, sier han.

«Off market» unntaket



– Det handler blant annet om at meglere må være oppmerksomme på god dokumentasjon, at kommunikasjonen med selger er god, og at det ikke skal foreligge tvil om at «off market»-salg i det enkelte tilfellet i så fall er den mest gunstige løsningen for selger, forklarer Geving.

De fleste boligsalg skjer i det åpne markedet, og «off market»-salg er derfor ikke representativt for boligsalg i Norge, mener NEF-sjefen.

Salg i det åpne markedet skal være hovedregelen, understreker han.

Aktualisert behov



NRK Brennpunkts dokumentar avslører hvordan meglere har gått over til å bli eiendomsutviklere som kupper eiendommer uten annonsering og budrunde – det som kalles «off market»-salg – og pusser raskt opp og selger eiendommen i markedet med milliongevinst.

I forrige uke kom dessuten en historisk dom i Tingretten. Eiendomsmegleren Jens Christian Killengreen er dømt til å betale en boligselger 4,5 millioner kroner i erstatning for å ha anbefalt å selge boligen «off market». Det er foreløpig ikke klart hvorvidt megleren vil anke dommen.

Geving er klar på at han ikke kan kommentere enkeltsaker, men sier at det ikke er tvil om at den siste tidens mediefokus på slike type saker aktualiserer et behov for nye retningslinjer.

– Alle parter har interesse av at det ikke er tvil om transaksjoner som skjer «off market», sier han.