Vi dro på visninger i Oslo for å snakke med boligkjøpere. Ingen kom.

Onsdag kom sjokktallene. Boligprisene hadde falt 1,6 prosent på landsbasis, og 3,1 prosent i Oslo. Det er det kraftigste juni-fallet på over ti år, og et godt stykke under det ekspertene forventet.

I den anledning ønsket E24 å høre fra boligkjøperne selv hvordan dette oppleves i markedet. Det skulle vise seg vanskeligere enn antatt.

E24s journalist ringte Krogsveen-megler Arne T. Sogn og spurte om å få komme på visning.

– Det må du gjerne, men det er ikke sikkert at det kommer noen, svarte megleren.

Det fikk han helt rett i. På to visninger på små, sentrumsnære toromsleiligheter i hovedstaden ble Sogn stående alene onsdag. To boligobjekter som for ett år siden mest sannsynlig ville blitt rent ned av potensielle boligkjøpere. Selv er han ikke så overrasket.

– Vi har hatt langt mindre henvendelser den siste tiden. Og de siste par månedene har det vært så lite folk på visning, sier Sogn.

STILLE: Det er langt vanskeligere å selge bolig nå enn for bare noen måneder siden. – Vi får jo ikke jaget folk inn i budrundene heller, sier megler Arne T. Sogn.

Sovende annonser

Vi er på ettermiddagens første visning. Det er en delvis nylig oppusset 44 kvadratmeter toroms på St. Hanshaugen. En type leiligheten som ville blitt revet bort i fjorårets marked. Nå står Sogn i visningsrunde nummer to. Under forrige runde var det fem interessenter innom, men det kom ingen bud.

– Leiligheter som dette pleier jo å være godt besøkt, også på visninger midt i uken, sier Sogn.

Han har stått alene på visning fem eller seks av 30 visninger den siste måneden, forteller han.

– Men det har vært på andre visningsrunde. Det har ikke skjedd at det ikke har vært en eneste person innom en leilighet, sier han.

Han mener røft 1000 boliger har blitt trukket ut av markedet den siste uken. Selv har han 11 usolgte objekter han har fjernet fra Finn.no.

– Disse sovende annonsene kommer ut igjen over sommeren. Det er jo noe med at det er ferie også, sier Sogn.

I juni hadde han femten objekter på markedet. Fem av dem er nå solgt, og de resterende har blitt trukket ut av markedet. Til sammenligning mener han at et gjennomsnittlig salgsmål er åtte salg i måneden.

Selv om det blir færre salg nå, er en meglers arbeidsdag tvert i mot blitt mer hektisk.

– Jeg er litt sliten nå, egentlig. Det er mer jobb når veldig mange leiligheter skal vises flere ganger. Også skal man analysere hva som gjorde at man ikke fikk solgt første gangen. Det var kortere vei til pengene i fjor, flirer Sogn.

Han påpeker likevel at korrigeringen i markedet er naturlig.

– Det kunne jo ikke fortsette sånn som i fjor.

TUNGT: – Det var kortere til pengene i fjor, sier eiendomsmegler Arne T. Sogn da E24 ble med ham på visninger onsdag.

Likhetstrekk med finanskrisen



Selv om fjoråret var et boligprisbonanza uten like i hovedstaden, er skiftet nå spesielt merkbart, forteller megleren.

– Man har vært vant til at ting har tikket og gått. Det har vært progresjon til en hver tid de siste årene. Det har selvfølgelig vært noen små dipper her og der, men det har dratt seg til selv. Jeg vil anta at vi er inne i en litt tyngre fase nå, sier Sogn.

Mens vi sitter der og venter flyter tankene til Sogn tilbake til krisetiden i 2008.

– Det året fikk jeg lest mange bøker. Det var ikke så mye annet å gjøre mens man satt her alene.

– Er det sammenlignbart med situasjonen nå?

– Det kan jeg ikke svare på ennå. De første fire månedene i år gikk jo bra. Men det er noen likhetstrekk, ja. Jeg kan jo vurdere å ta opp boklesingen, ler megleren.

– Man blir jo litt fortvilet



Visningstimen tikker avgårde uten at en sjel så mye som stikker hodet inn. Vel ute av døren plukker Sogn opp visningsskiltene og kjører videre til Heimdalsgata i bydel Gamle Oslo.

– Tror du det kommer noen på denne?

Saken fortsetter under annonsen.

– Det er alltid et lite håp, sier Sogn og trekker på skuldrene.

– Men det har ikke vært noen henvendelser.

PAKKER SAMMEN: Ingen kom på de to visningene til eiendomsmegleren. Sjef i Eiendom Norge, Christian Dreyer, sier til E24 at han ikke kan huske sist det tok så lang tid å selge en leilighet i Oslo.

Leiligheten er på 26 kvadratmeter ekskludert et romslig loft med tilgang fra primærrommene. Her kom det seks potensielle boligkjøpere innom på første visningsrunde, men ingen bud.

Sogn forteller også at stemningen har endret seg litt på meglerkontoret den siste tiden.

– Det blir feil å si at vi er frustrerte. Men man blir jo litt fortvilet, mest fordi man føler med kundene som ikke får solgt. Nå er jo prosessen mye lenger, så man blir bedre kjent med selgerne, sier han.

– Avventende



Nå tar det i gjennomsnitt 21 dager å få solgt en bolig på Oslo-markedet. Sjef i Eiendom Norge, Christian Dreyer, sier han ikke kan huske sist man var oppe i 20-tallet i hovedstaden.



– Nå har vi veldig mange boliger som er til salgs. Det gjør at de som er på boligjakt har mye å velge i og det merker de, og det gjør også at de ofte blir mer avventende, sier Dreyer til E24.

Han peker på at boligkjøperne i Oslo er vant til å være i budrunder.

– Når du er den eneste som legger inn bud, er du plutselig i en forhandlingssituasjon. Det skaper ofte en usikkerhet hos boligkjøperne. De spør seg hvorfor er det ikke andre som er interessert, sier Dreyer.

Den tendensen har også Sogn merket.

– Det er lite med bud om dagen. Er det én som byr, så kommer det flere og melder seg på. Veldig få ser sitt snitt til å kjøpe til prisantydning, sier Sogn.

Det er ti minutter igjen av visningen i Heimdalsgata, og Sogn sitter avslappet ved spisebordet.

– Jeg tror ikke jeg får solgt noe de tre kommende ukene. I slutten av måneden skal jeg begynne å legge ut de sovende annonsene igjen.