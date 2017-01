To år er gått siden Norges Bank kuttet styringsrenten for å begrense skadepotensialet av oljenedturen i norsk økonomi.

Siden inngangen til 2014 har styringsrenten falt fra 1,5 prosent til 0,5 prosent.

Rentekuttene er som hovedårsaken til at boligprisene i Norge steg 12,8 prosent på landsbasis i 2016, og at prisveksten nå har passert Sverige (se graf nedenfor), ifølge sjeføkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

– Det forteller meg at vi fortsatt er inne i en periode hvor rentekuttene fra 2014 virker, mens det i Sverige er en lengre stund sidene rentene ble kuttet. Norge er i en forskjellig situasjon enn Sverige, sier Bruce til E24.

Når dabber renteeffekten av?



At oljenedturen bidro til at nordmenn ble usikre på landets økonomiske utsikter, dempet effekten av rentekuttene i boligmarkedet. Nå har Kari og Ola nordmann langt stødigere fremtidsoptimisme og renteeffekten gir galopperende boligpriser.

– Sammenlignet med Sverige, var det større usikkerhet og uro i Norge for ett år tilbake. I Sverige har det vært bra økonomisk utvikling. Nå ser arbeidsmarkedet lysere ut i Norge, og da kommer vi etter. Hvis man sesongjusterer desembertallene, var det en bra boligprisoppgang i Stavanger. Det tyder på at folk er mindre bekymret, sier han.

– Når vil effekten av rentekuttene være uttømt?

– Slik vi regner på det, er det fortsatt billig å kjøpe bolig i den forstand at utgiften man har for å betjene gjelden på en bruktbolig er lavere nå enn den var før renten begynte å falle i 2014. Jeg tror vi skal langt inn i 2017 før effekten av rentekuttene begynner å dabbe av, og prisene stabiliseres.

– Det lille usikkerhetsmomentet er de nye reguleringene som særlig kan bremse veksten i Oslo. Noen spekulerer i at de nye kravene kan forklare at prisene steg i desember. Jeg tror hovedpoenget er at rentene er lave, sier Bruce.

NÅ ER VI FORBI SVERIGE: Grafene viser 12-månedersveksten for boligprisene i Norge, Finland, Danmark og Sverige.

– Kan gå brått nedover



Både finansminister Siv Jensen (Frp), Finanstilsynet og Norges Bank har uttrykt bekymring for den kraftige boligprisveksten. Men det er helt etter boken at det lave rentenivået skal gi stigende formuesverdier.

– Det er en del av hensikten, og slik pengepolitikken virker, sier Bruce.

– Hvordan vil grafen se ut fra og med den dagen renten settes opp?

– Da vil boligprisveksten fort komme ned. For Norges del vil man være forsiktig med å sette opp rentene fordi man er redd boligprisene vil falle, og at man vil få svak økonomisk utvikling.

– Vil effekten av renteoppgang virke raskere enn effekten av rentekuttene fra 2014 gjorde?

– Boligprisoppgangen virker på den måten at forventningene etter hvert blir endret. Rentekutt virker gjennom forventninger, og forventningene kan snu ganske raskt. I Norge har effekten av rentekutt tatt tid fordi usikkerheten rundt norsk økonomi var stor en stund. Så er det selvforsterkende når forventningene er at prisene går opp. Alle vil inn før det er for sent.

– Det går bratt opp nå. Øker rentene kan det gå brått ned igjen, sier Bruce.



TOK GREP: Som i Norge var vill prisgalopp i hovedstaden en av grunnene til den ville boligprisveksten i Sverige. Myndighetene har tatt grep, noe som har stagget veksten. Her ser vi en islagt Mälaren og Stockholms Gamla Stan i vinterskrud.

– Seniorøkonom Øystein Børsum sa til E24 onsdag at man må være forberedt på et boligprisfall på opptil 30 prosent i Oslo. Hva er ditt syn på det?

– Det er vanskelig å ha et syn på det. Det kommer an på hva som trigger et omslag i markedet. Særlig i Oslo kan man få litt inntrykk av at prisveksten er spekulasjonsdrevet. For landet som helhet er prisveksten rentedrevet. Hvis kostnaden går forsiktig opp, trenger det ikke å bli kollaps i boligmarkedet, sier Bruce.

Slik smører boligprisene norsk økonomi



Når Bruce sier at lav styringsrente motvirker oljenedturen, sikter han til tre virkninger:

Boligprisene stiger Byggeaktiviteten blir høyere og motvirker effekten av lavere aktivitet i oljebransjen. Ettersom boligen stiger i verdi og er den viktigste formuesverdien til mange nordmenn, føler folk seg generelt rikere. Det kan gi utslag i høyere forbruk.

– Jeg tror høyere boligpriser gir en effekt i forbruket. Det er lettere å lånefinansiere kjøp av bil og hytte på boligformue, og det gir en effekt blant yngre som ser at arven stiger i verdi. Det er rimelig å tenke seg at det finnes en god del slike effekter, sier Bruce.

Bruce mener forbruket til nordmenn har holdt seg bemerkelsesverdig oppe, tross nedgang i den reelle kjøpekraften. Den generelle prisveksten i samfunnet har nemlig vært høyere i 2016 enn lønnsøkningen til nordmenn.

– Jeg tror stigende boligpriser hjelper. Man fikk et omslag i norsk økonomi, boligformuen steg, og i en situasjon der reallønningene falt har det bidratt til at økonomien gikk bedre enn den ellers ville gjort. Det er jo hensikten med rentekuttene.

– Nå er bekymringen at man får for mye medisin – boligprisene stiger for mye. Kanskje snakker vi om overdosering. Det er en klar grunn til at Norges Bank ikke vil kutte renten videre, sier han.