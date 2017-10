Kunder føler seg narret av Coops smågodt-stunt

Coop Mega får passet påskrevet i sosiale medier etter dagligvarekjeden gikk tom for smågodt da prisen ble dumpet til 30 kroner lørdag, mot 149 kroner ved ordinær pris.

Historien om dagligvarekjeden som setter elleville priser på populære varer for å lokke kundene til handel, men går tom, gjentar seg omtrent hver gang kjedene selger varer med tap.

Bergen: «Vennligst ikke kjeft på kassererne!!»



Men det tilhører sjeldenhetene at kjeden sier at «her skal det være mer enn nok» av lokkevaren. Kjededirektør Daniel Kyrre Pedersen i Coop Mega kom til skade for å si det til Nettavisen fredag på spørsmål om det ikke ville være tomme hyller som møtte kunden klokken ni om morgenen.

Uttalelsen gikk ikke kundene hus forbi, og flere i sosiale medier tolket uttalelsen som en lovnad for at kjeden ikke ville gå tom. På Facebook-veggen til kjeden melder kunder om at Pedersen har fristet dem forgjeves til butikkene:



«Ser at kjededirektør Pedersen garanterte at det ikke skulle gå tomt, så regner med at dere lar oss som gikk tomhendt hjem kunne handle en annen dag til samme pris?» skriver en kunde, og er ikke alene om å være skuffet:

«SVINDEL, SVINDEL, SVINDEL»

«Ikke bra!»

«Ja göra reklam för något som sedan Inte fylls på är för dåligt när man vet att det kommer att gå åt.»

Oslo, Bodø, Trondheim, Bergen, Raufoss, Fredrikstad, Kongsvinger er blant byene hvor dagligvarekjeden røk på en godterismell, ifølge kundene, tross maksbegrensning på tre kilo per kunde og 100.000 kilo smågodt i hyllene, ifølge Coop.

«Beklager, vi er tom for smågodt. Vennligst ikke kjeft på kassererne!!» Kunne man lese i en forretning i Bergen, hvor bergenserne angivelig har latt sinnet gå utover betjeningen.

– Kan aldri garantere



Kjededirektør i Coop Mega, Daniel Kyrre Pedersen, forteller at han fikk opplyst på dagen at over 100.000 kilo smågodt var solgt i kjeden, som har en markedsandel på 4 prosent i Norge. Han er fornøyd med jubileumsuken til Coop, som bortsett fra lørdag ettermiddag, hadde god dekning for pristilbudene hver dag.

Men Pedersen hadde ikke forventet at riksdekkende medier ville omtale pristilbudet på godteri og skape en «hype».

– Når vi kjører kampanje kan vi aldri garantere at vi ikke blir utsolgt. Jeg ble spurt av Nettavisen om vi kom til å bli tom klokken ni, og det var vi overhodet ikke. Jeg fulgte med på Facebook, og enkelte butikker gikk dessverre tom, mens andre hadde godteri igjen før stengetid. Men det var store variasjoner i landet.

– Det er nok av slike varer på lager, sier professor i markedsføring ved BI, Odd Gisholt, som mener slike tilbud er en «uting».

Kjededirektør i Coop Mega, Daniel Kyrre Pedersen.

– Det er klart at når man selger med tap, har man ikke lyst til å gjøre det i det uendelige. Den eneste som tjener på så radikal prisnedsettelse er staten, som innkasserer 20 kroner per kilo i sukkeravgift. Dette er rent tap for Coop, sier Gisholt.

– Ville Coop klart å levere nok hvis de ønsket å ha ubegrenset med godteri?

– Det er ikke noe problem. Denne varetypen er det mer enn nok av. Produsenten er mer enn villig til å levere. Jeg tror dette må sees på som et engangsstunt, sier Gisholt.

– Det er overhodet ikke noe vi spekulerer i, sier Pedersen i Coop Mega og avviser at kjeden går utsolgt for å redusere tapet.

– Må kundene forvente at det blir tomt ved slike tilbud?

– Ved slike tilbud kan vi ikke garantere 100 prosent leveranse på tilbudene. Det er manuelle bestillinger. De gjøres etter beste evne for å ha nok varer hele tiden, og det er sjelden vi går tom for kampanjevarer. Dette var en ekstremsituasjon som vi ikke kunne forutse.

– Har dere tatt forbehold?

– Det er en forutsetning vi alltid tar, og som står i tilbudsavisen vår. Det var lagt inn en begrensning på 3 kg pr kunde, for at det skulle være nok til alle.

Forbrukerombudet: – Vil ofte være brudd på markedsføringsloven



Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet kan ikke uttale seg om saken konkret, men sier på generelt grunnlag at forhandlere som hovedregel skal opplyse forbrukeren om at det finnes et begrenset antall varer.

– Det å markedsføre en vare, og så kommer kundene i stort antall uten at varen er der, er problematisk, og vil ofte være brudd på markedsføringsloven, sier han til E24.

– Det går an å ha uflaks og komme med et veldig godt tilbud, og så har man feilberegnet etterspørselen, står der i en knipe og er plutselig tom. Men jeg må si at de fleste kjeder har en viss erfaring med etterspørselen ved gode tilbud. Normalt sett er dette noe man bør klare å balansere, sier Gjedrem.

Saken fortsetter under annonsen.

Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet.

– Kunden hater tomme hyller



Gisholt tviler på at godteristuntet er brudd på markedsføringsloven, men minner om at enkelte politikere har tatt til orde for et forbud mot å selge varer med tap.

– Det er et ideologisk spørsmål. I markedsøkonomien må nesten alle gjøre som de vil, sier han, og kommer med en pekefinger til alle kjedene:

– Bransjen bør holde seg for god til å komme med vanvittige tilbud hvor alle sier de går med betydelige tap. Så lenge det er varer i butikkene vil kundene glede seg over det. Det skaper stor irritasjon for kunden å komme til tomme hyller. Det er nesten det verste som kan skje. Kunden hater tomme hyller, sier Gisholt.

Pedersen i Coop er enig i at dagligvarekjedene ikke kan lokke kunder til butikkene med elleville tilbud, uten å ha dekning i varelageret. Derfor dumper ikke Coop Mega prisene rundt jul og påske like lavt som konkurrentene, ifølge ham.

– Vi har avstått fra å gå ned på de nivåene, fordi vi vet at det kan gå tomt i de periodene. Vi er en utvalgskjede som ønsker å spille på breddeutvalg fremfor å dumpe smågodtprisen, sier Pedersen.