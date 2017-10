Villig til å bla opp millioner for å rette smågodt-tabbe

Ideen er hentet fra Facebook-veggen til Coop Mega, hvor flere kunder følte seg lurt av kjededirektørens uttalelser om at kjeden hadde god dekning for pristilbudet på smågodt.

Lørdag satte kjeden nemlig ned utropspris på smågodt til 30 kroner per kilo.

Til tross 100.000 kilo smågodt i hyllene ble flere Coop Mega-butikker utsolgt, og måtte henge opp skilter med beklagelse til kundene som møtte tomme hyller.

Coop Mega-sjefen vil nå starte uken med å kontakte leverandørene i Nidar og sette i gang planleggingen av en ny priskampanje med billig smågodt.

– Både for å finne ut når vi kan gjøre det, og for å prøve å forsikre oss om at alle får når vi nå kjører ny runde, sier kjededirektør Daniel Kyrre Pedersen til E24.

– Så da er det bare for smågodtsultne kunder å følge med i dagene fremover.

Prisdumpen i helgen var et ledd i kjedens 30-årsjubileum, og enkelte kunder ba Mega kjøre en ny runde for at kunder som møtte tomme hyller og følte seg lurt også skal få være med i jubileumsfeiringen og få billig smågodt.

– Coop eies av kundene og setter dem først i alt vi gjør. Derfor tar vi tilbakemeldingene på alvor. Vi har nå bestemt at vi kjører ny runde med smågodt til ekstremt lave priser på Coop Mega, sier kjededirektør Daniel Kyrre Pedersen til E24.

Hold deg oppdatert på dagligvaremarkedet. Last ned minE24 i App Store eller Google Play!

– Vanskelig å si at vi ikke skulle bestilt inn mer

– Dette var ett av mange supertilbud i forrige uke, og skulle utelukkende være en positiv greie. Det uforutsette mediefokuset gjorde at vi solgte mer enn vi kunne drømme om, og dermed gikk noen kunder dessverre tomhendte hjem. Når man går tom utpå dagen en lørdag er det umulig å få tak i nye varer, fortsetter Pedersen.

– Hva tenker du om måten du ordla deg i Nettavisen om pristilbudet (red.anm. han sa «her skal det være mer enn nok»)?

– Slik det var fremstilt, forstår jeg det kan fremstå som en slags garanti. Som sagt svarte jeg på et spørsmål om vi kommer til å være utsolgt klokken ni.

– Ved å sette i gang en ny priskampanje, vedgår dere at Coop kunne bestilt inn mer?

– Det er vanskelig å si at vi ikke skulle bestilt inn mer, når responsen ble som den ble. Vi har overgått alt av salgstall på smågodt med fire-fem gangeren. Salget fikk helt andre dimensjoner enn vi hadde forestilt oss, sier Pedersen.

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Jo Gjedrem, uttalte til E24 på generelt grunnlag at kampanjer uten dekning for varen, kan være i strid med markedsføringsloven.

– Vi skjønner at folk er misfornøyd når vi har gått såpass bredt ut. Vi skjønner folk kan oppfatte det negativt, sier Pedersen.

DETTE GA SINTE KUNDER: Tomme smågodthyller møtte Coop-kunder over hele landet lørdag. Bildet er tatt på Coop Mega på Bislett før stengetid lørdag.

Million-unnskyldning

– Med en sukkeravgift på 20 kroner per kilo, og innkjøpspris i tillegg, må en ny kampanje med billig smågodt bli dyrt?

– Det er dyrt, og derfor var tilbudene vi kjørte i jubileumsuken spesielt gode. Klart det er dyrt. Grunnen er at vi tar kundene på alvor. Når så mange opplever at vi ikke leverte på det, så synes vi det er synd og kjører kampanjen en gang til.

Og dyrt blir Coops tomme hyller og lovnader om ny priskampanje: Sukkeravgiften er på 20,19 kroner kiloen og med merverdiavgift på 15 prosent på toppen, vil hver kilo smågodt gi 24,69 kroner i rene avgifter til staten.

Dermed blir det kun 5 kroner og 31 øre igjen av utsalgsprisen på 30 kroner for å dekke innkjøpspris og butikkfortjeneste.

Men Coop kan se langt etter fortjeneste på salget. Innkjøpsprisen per kilo er atskillig høyere enn 5 kroner og 31 øre per kilo smågodt.

Hvis Coop Mega selger like mye smågodt som på lørdag, altså 100.000 kilo, vil tapene av salget beløpe seg i millionklassen.



Pedersen ønsker ikke å svare i detalj på hva en ny kampanje koster.

– Vi ønsker å ta vare på kundene våre, det er viktig for oss. Når vi ser at vi ikke klarte å levere, synes vi det er riktig å gjøre det en gang til, svarer Pedersen på spørsmål fra E24 om tapet.

Og millioner til statskassen.

Det er ikke bare kundene som blir sponset. Finansminister Siv Jensen får også ekstra penger i kassen. Salget av smågodt på lørdag ga minst 2,47 millioner i statskassen.

– Den eneste som tjener på så radikal prisnedsettelse er staten, som innkasserer 20 kroner per kilo i sukkeravgift. Dette er rent tap for Coop, sa BI-professor Odd Gisholt til E24 tidligere søndag.

Hold deg oppdatert på dagligvaremarkedet. Last ned minE24 i App Store eller Google Play!