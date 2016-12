Både i fjor og i år har det rast flere priskriger i butikkene.

Under julen i fjor kunne man handle julevarer til under tiern, i år har det også vært priskrig på julevarene, om enn med færre varer, og til noe mindre prisutslag enn i 2015.

Men ikke alle er begeistret for priskriger.

Kunder klager over utsolgt-situasjoner, bønder mener de lave prisene er respektløse, helseeksperter er bekymret for folkehelsen, mens miljøvernere frykter maten havner i søpla.

E24 har samlet de villeste priskrigene på 2000-tallet. Her er noen av de kortvarige prisfallene som fikk størst oppmerksomhet:

2003-2004: Øl til 6 kroner



Gleden var stor hos enkelte da ølprisen ramlet under 10 kroner i 2003. Den gang var den en fersk aktør i dagligvaremarkedet, tyske Lidl, som truet med å stjele markedsandeler med billig importert tysk øl.

Bunnpris hadde fulgt med Lidl-åpningen i Finland, og gikk inn for å dumpe prisen før Lidl åpnet dørene i Norge. En flaske Seidel-øl ble derfor satt ned til 7,90 kroner. Nesten 7 kroner gikk til staten i form av avgifter og moms.

Ringnes og Hansa, samt de andre dagligvarekjedene kastet seg også på i kampen om ølkundene.

I april 2004 ba imidlertid Sosial- og helsedirektoratet dagligvarebransjen om å avblåse prisfesten.

Direktoratet mente priskrigen var i strid med alkoholloven, og oppfordret Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) til å være «edruelige». Direktoratet truet med tap av bevilling, og ølprisen gikk fra så lite som 6,50 kroner per 0,33 liter-flaske tilbake til tidligere nivåer.

...Og slo av prisen på sigaretter



Utover øl, visste aktørene i Norge at Lidl ville selge et billigmerke med sigaretter, Level, som lå ti krone billigere enn sigarettpakker i norske butikker. Også her kastet andre dagligvarekjeder seg på for å sørge for et sortiment i samme prisklasse.

— Vi vet at Lidl og kanskje Alvi kommer. Dette er en del av forberedelsene. Ikke bare skal vi ha billig øl, men også billigsigaretter, sa daværende driftsdirektør i Bunnpris, Jonny Sørå, til Adressa i oktober 2003.

BERGEN: Det var lokale priskriger flere steder i landet i 2003. Mens bensinen var billigst på Østlandet, var det også mange kroner å spare for bergenserne.

2003: Bensin under 6 kroner per liter

Sommeren 2003 brøt det ut priskrig på bensin i Hedmark, hvor stasjonene i Hamar sto i spissen. Priskrigen spredde seg også til Telemark og Oslo, ifølge Dagbladet.

I Hamar kunne man kjøpe 92 oktan bensin ned mot 5,95 kroner. I Asker ble bensinen solgt for i overkant av 7 kroner.

Det kan også nevnes at det foregikk en priskrig på tapping av propangass på flaske i 2005. I Sør-Rogaland falt prisen fra 350-380 kroner til halvparten for å tappe gass på 11 kilos propanflasker, ifølge Stavanger Aftenblad.

2008: Kalkun til 7,90 per kilo

Førjulspriskrigen i 2008 dreiet seg om fjærkre. Priskrigen på kalkun mellom Rema og nykommeren Coop Extra kuliminerte 5. desemeber i Namsos. Da satt Coop kiloprisen ned til 7,90 kroner, mens Rema solgte kalkun til 14,90 per kilo.

Kundene stormet butikkene og tømte pallene med frysevarer som kom inn.

NAMSOS: Kundene strømmet til Coop Extra i Namsos da kiloprisen på kalkun ble dumpet til 7,90 kroner per kilo. Denne pallen gikk unna på under 5 minutter. Sene kunder kom til tomme paller og frysere.

2008: Priskrig på kjøttdeig

Da Coop Extra etablerte seg i dagligvaremarekdet i 2008 og lovte å være billigst lokalt, oppstod der flere priskriger.

En annen priskrig som fikk noe oppmerksomhet, var priskrigen på kjøttdeig i Oslo. Prisen for 400 gram kjøttdeig ble senket til 18,90 kroner, hvilket gir en kilopris på 47,25 kroner.

2010: Staten måtte gripe inn under ribbekrig

Utover 2000-tallet var det stadig priskrig på ribbe ned mot 14 kroner per kilo. Det var senest tilfelle i 2010.

Folk hamstret ribbe både til seg selv og bikkja, og Statens landbruksforvaltning måtte gripe inn i november for å sikre ribbe på julaften til Kari og Ola Nordmann.

Tollsatsen ble satt ned fra 65 kroner til 30 kroner for å importere tilstrekkelig ribbe.

BILLIG FESTMAT: Ribbe er middagsretten de fleste velger til menyen på julaften. I 2010 kunne man kjøpe ribbe til 14 kroner per kilo.

«Den eneste varen som smugles ut av landet»



Norge har i flere perioder hatt priskrig på bleier. De billigste bleiene kunne man kjøpe i 2010. Da kostet det 4,90 kroner per bleiepakke, og hver bleie kostet rundt 10 øre, ifølge Aftenposten.

Flere av butikkjedene måtte innføre maksbegrensning på kjøp av bleier, blant annet på grunn av bleiesmuglere.

Bleiene i Norge er fortsatt billige, og ble av Aftenbladet i 2015 omtalt som «den eneste varen som smugles ut av landet».

Fortsatt er det enkelte butikker i Norge, typisk nærme grensen til Russland, som har maksbegrensning på bleiekjøp.

DYRERE I UTLANDET: Tollerne har flere ganger beslaglagt bleier for titalls tusner på vei ut av landet. Bildet er fra et beslag i 2009.

Kilder: Dagbladet, NTB, Aftenposten, Adreassa, VG, Grans.