– Først og fremst må vi gratulere Rema og ønske dem velkommen etter, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin, til E24.

Det er heller ingen hjertelige gratulasjoner fra kommunikasjonsdirektør i konkurrenten Coop, Bjørn Takle Friis, å hente.

– Jeg synes det er pinlig. Det virker som en desperat handling, sier han til E24.

Rema lovet en nyvinning som ville bli «noe av det råeste i norsk dagligvare noensinne». Men da ledelsen inntok scenen på Gardermoen i dag, vakte presentasjonen av «Æ» lite oppsikt utenfor det euforiske kjøpmannspublikumet.

«Noe av det råeste i norsk dagligvare noensinne» er nemlig en mobilapplikasjon som gir kundene 10 prosent rabatt på frukt- og grønt sortimentet, og 10 prosent rabatt på 10 varer kunden kjøper ofte. Rema mener appen er enklere og mer oversiktlig å ta i bruk enn konkurrentenes mobilapper.

– Dette er en gavepakke til kundene og en drittpakke til konkurrentene, ropte Leif Kristian Lindberg, Remas konserndirektør for strategi og innkjøp, fra scenen onsdag.

– Rema er den store taperen

Konkurrenten mener derimot Rema har hentet inspirasjonen fra kjedenes egne fordelsprogram, Kiwi Pluss-appen og Coop Medlem-appen.

Kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis.

Begge appene gir kundene fordeler, og Takle Friis mener det er snarere reaksjonært enn revolusjonært å tilby kunder medlemsfordeler, og viser til Coops 50 år gamle kjøpeutbytteordning.

– Dette er ikke nytt i hele tatt, sier Takle-Friis oppgitt, og mener desperasjonen til Rema handler om markedssituasjonen blant lavpriskjedene:

I App Store er appen til Rema 1000 den mest nedlastede onsdag.

– Rema er den store taperen i 2016. De taper markedsandel, har negativ vekst, og jeg er ikke overrasket over at de kommer med noe. Men å gå så høyt ut og falle så pladask. Jeg tror forbrukerne er veldig skuffet, sier han.

Mer populær enn Super Mario

Appen «Æ» gikk imidlertid rett til topps i App Store, hvilket betyr at mobilappen passerte Super Mario-spillet som den mest nedlastede mobilappen blant iPhone-brukere onsdag.

Appen har så langt 105.000 nedlastninger opplyser kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum Beyer, til E24.



– Responsen på «Æ» er enorm og vi er allerede nummer 1 i App Store, noe som tyder på at kundene setter pris på en app som kutter prisene der det monner mest for hver og en.



Hun fnyser av kritikken fra konkurrentene.

– Det er akkurat som forventet. Så mye som de har lest om og kritisert lanseringen vår, er det litt rart at de ikke har fått med seg at dette er et tilbud til kundene der de får 10 prosent på varene de kjøper mest av – ikke varer som Kiwi og Coop bestemmer for dem. Så i stedet for å bruke energi på å kritisere oss, bør de nok fokusere mer på kundene sine og hva de ønsker, sier hun.

Arvin i Kiwi kontrer:



– Vi fortsetter med 1 prosent bonus på alle 4.500 varer, istedenfor 10 prosent rabatt på 10 varer. Vi ønsker at kundene skal spise variert, og ikke oppfordre til å spise kjøttdeig hver dag for å få rabatt.

Svarer med priskrig

Coop og Kiwi svarer lanseringen til Rema med å skru opp deres egen frukt- og grøntbonus til henholdsvis 11 og 15 prosent.

– Vil det ikke bli noe forvirrende for kunden når man ikke lenger kan gå i butikken og sjekke prisene opp mot konkurrenten, men må regne inn ulike bonuser fra en mobilapp?

– Det er sikkert delte meninger, men vi opplever at kundene setter stor pris på bonusen. Det blir store summer over tid, sier Arvin i Kiwi.

– Jo, det er en jungel, svarer Takle Friis i Coop, og fortsetter:

– Det er det denne priskrigen og ekstreme konkurransen gjør. Uansett hvordan du snur og vender på det, er alle trekkene positive for forbrukeren, sier han.

Kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi.

– Hvorfor kan man ikke bare gi rabatten i butikk utenom appen?

– Vi presser prisene og skal være billigst, også før bonus. Bonusen kommer på toppen av lave priser, sier Arvin.

Takle Friis forteller det er utfordrende å bruke hylleprisene til å gi kunden rabatt, for da kan ikke kunden vite hva førprisen er.

– Bonus gir en trygghet for kunden. Det er 11 prosent bonus av prisen kunden ser, sier han.

– Men det er vel også en fordel for dere å få registrert forbruksmønsteret gjennom en app?

– Det er helt essensielt for oss. Det er det som gjør at Extra har gjort det så bra. Vi bruker kundeinnsikten til å gi det sortimentet kunden ønsker, svarer han.