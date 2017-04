Slik kan du tjene tusenvis av kroner i ferien

Enten du skal reise bort i ferien eller velger å bli hjemme i påsken, finnes det mange muligheter for å fylle på litt ekstra i lommeboken.

– Delingsøkonomien er i vinden, og påsken er en ypperlig mulighet til å spe på budsjettet med noen skattefrie kroner, sier spareekspert Ylva Molenaar i DNB til E24.

Om du lar skiene stå denne påsken, finnes det enkle muligheter for at du kan leie ut utstyret ditt til andre. Eller du kan tjene penger på tjenester som å sitte barnevakt, eller passe på naboens hund nå i ferien.

– Tenk gjennom hva du ikke skal bruke i påsken. Skal bilen bli stående i garasjen? Står hytta tom? Tenk også gjennom om det er noen tjenester du kan tilby deg å gjøre, sier Molenaar.

– Vokser raskt

Stadig flere nordmenn har benyttet seg av fordelene delingstjenestene bringer med seg. Nordea gjennomførte en undersøkelse om delingsøkonomi i fjor, og fant at hele 14 prosent hadde benyttet seg av delingsøkonomiske aktører det siste året.

Da tilsvarende undersøkelse ble utført året før, var det 8 prosent som svarte det samme.

TROR PÅ DELINGSØKONOMI: Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

– Undersøkelsene viser at bruken av delingsøkonomiske tjenester vokser raskt. Selv om vi ikke har ferske tall å vise til tror jeg bruken har fortsatt å øke i omfang, og at den også vil det i tiden framover, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til E24.

Reitan tror både en økt medieoppmerksomhet, samt økt kjennskap og kunnskap rundt fenomenet, har bidratt til at terskelen for å benytte seg av delingsøkonomien har blitt lavere.

– At det kommer stadig flere aktører på markedet har også en effekt, sier Reitan.

E24 har samlet en rekke tips for deg som ønsker å spe på budsjettet nå i ferien.

Forslagene er rettet mot studenter, barnefamilier og pensjonister.

Vi presiserer at listen ikke er uttømmende – det finnes en rekke andre delingsøkonomiske muligheter som ikke er nevnt her.

Familier kan tjene mye på utleie

Du kan selv tjene godt på å bli en tilbyder i delingsøkonomien. Også helt skattefritt.

Du kan for eksempel leie ut hele eller deler av boligen din skattefritt via Airbnb.



Skattefritaket fordrer imidlertid at du selv benytter en del av boligen, som har en høyere utleieverdi enn den delen du leier ut. Eller at leieinntektene ikke overstiger 20.000 kroner i året.

PENGER Å TJENE: Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling.

Ved utleie via formidlingstjenester, som for eksempel Airbnb, gjelder de allminnelige skattereglene.

– Det man bør være oppmerksom på med utleie via formidlingstjenester, er at når omfanget av utleieaktivitet går over til å anses som virksomhet er all inntekt skattepliktig, sier Lene Marie Ringså, seksjonsjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling.

Det er ikke en fast grense mellom hobby og næringsvirksomhet, og Skatteetaten må gjøre en konkret vurdering i hvert tilfelle.

– Der hvor det er veldig høy utleieaktivitet, kan det regnes som virksomhet, selv om man kanskje bare leier ut én leilighet. Det er både skatt på inntekt og merverdiavgift for utleievirksomhet, sier Ringså til E24.

Derfor er det viktig at de som leier ut setter seg inn i reglene.

Ringså oppfordrer videre folk til å ta kontakt med Skatteetaten om de er i tvil eller har spørsmål.

PENGER Å HENTE: Ved å leie ut boligen din via delingstjenester, som for eksempel Airbnb, kan gi gode ekstrainntekter nå i påsken.

Sjekk forsikringen

En undersøkelse fra Respons, utført for Sparebank 1 i februar, viser at over en halv million nordmenn har leid ut eller vurderer korttidsleie av boligen sin.

Undersøkelsen viser også at over 70.000 boligeiere vurderer å leie ut i påsken i år.

Ni av ti som vurderer korttidsleie er ikke bekymret for at det skal skje noe med boligen i utleieperioden. Det kan ha sammenheng med at de aller fleste tror at innboforsikringen dekker tyveri og hærverk.

– Dessverre tror mange at innboforsikringen dekker tyveri eller hærverk når de leier ut boligen sin. Det gjør den ikke, forklarer Nils Tore Nilsen, ansvarlig for privatmarked i Sparebank 1 Forsikring.

De fleste tjenester som tilbyr deg å leie ut tilbyr også en garanti gjennom en forsikring som skal dekke tap eller skader, som følge av tyveri eller hærverk forårsaket av leietaker. Men det er viktig å være oppmerksom på at denne forsikringen har sine begrensninger. Det er ikke sikkert at denne type forsikring kan erstatte en vanlig innboforsikring.

Før du leier ut bør du derfor ta kontakt med forsikringsselskapet for å opplyse om utleieforholdet, samt forhøre deg om hva din nåværende forsikring dekker.

Lei ut bilen og selg unna det du ikke bruker

Du kan tjene opptil 10.000 kroner i året skattefritt på å leie ut bilen, så lenge du selv bruker de privat til vanlig.

SPAREEKSPERT: Ylva Molenaar i DNB er ekspert på sparing og bedring av privatøkonomi.

Det er flere delingstjenester som kan sette deg i kontakt med personer i nærheten som ønsker å leie bilen din. Her må man sørge for at eierens private forsikring eller forsikringer delingstjenesten tilbyr, dekker eventuelle ulykker.

Forsikring, garasjeplass og lignende kan man også kreve skattefradrag for.

Men det kan i tillegg være lurt å skrive en egen kontrakt før utleietiden trer i kraft.

– Skal du leie ut bil bør det skrives en kontrakt for hvem som skal dekke eventuelle skader, sier spareekspert Molenaar.

Nabobil.no er blant tjenestene som formidler bilutleie.

– Benytt påskeferien til å ta en ryddesjau og gå gjennom hva dere kan selge, er oppfordringen fra DNBs spareekspert.

Alt fra klær og leker som barna har vokst fra, eller møbler som ikke brukes, kan selges.

Det finnes en rekke sider og grupper på nettet der du kan selge brukt i ditt nærmiljø, som for eksempel finn.no og loppemarked-appen Shpock og LetGo. Appene tilbyr sikker betaling, og gjør det enkelt å møte interesserte kjøpere i ditt nærområde.

Student? Slik kan du få mer å rutte med

Undersøkelsene fra Nordea viser at det er spesielt unge som har fått øynene opp for delingsøkonomien. Dette mener forbrukerøkonom Reitan ikke kommer overraskende på, da det ofte er mer økonomisk å benytte ulike delingstjenester.

Det finnes flere aktører som tilbyr plattformer der du kan selge tjenester eller leie ut eiendeler.

Ved å tilby tjenester som barnepass eller å male, kan du tjene opptil 6.000 kroner skattefritt, så lenge dette ikke er yrket ditt.



I påsken er det flere som planlegger å pusse opp eller reise bort. Forhør deg om noen trenger hjelp i påsken.

Og har du gamle pensumbøker liggende fra forrige semester? Tjenester som ibok.no tilbyr formidling ved kjøp og salg av brukte bøker, og her kan det være penger å få inn.

Det finnes et stort marked for pensumlitteratur, og hvis dine egne støver vekk kan du tjene en fin sum på å selge dem.

Småjobber

Finn småjobber er en plattform for å tilby ulike tjenester. Og så lenge lønnen er på 6.000 kroner eller mindre, vil ikke Skatteetaten beregne skatt av dette.

Du mottar betalingen som privatperson. Hvis arbeidet du utfører ikke skjer i hjemmet, på bilen eller på hytta, vil det være skattefritt for mottakeren hvis beløpet er opptil 1000 kroner i året.

Du kan også tjene fra 150 til 500 kroner døgnet hvis du blir hjemme og ønsker å passe en hund i nærheten i ferien. Tjenester som Dogtown.no formidler kontakt mellom hundeeier og hundepasser, og krever 20 prosent provisjon.

I påsken kommer det mange turister til Norge, og ved å registrere seg på appen Lokalii kan man enkelt tjene penger på guiding.

– Hva med å tjene noen kroner på å vise de skattene som skjuler seg i ditt nærmiljø? Lokalii er en ny app der du kan tilby turer eller aktiviteter til turister, sier DNBs spareekspert Ylva Molenaar.



Lei ut tingene dine

Har du et kamera, skiutstyr, eller kanskje en sykkel du ikke skal bruke i påsken? Gjennom plattformer som leieting.no kan du enkelt leie ut tingene dine til andre i ditt nærområde.

De har over 7.500 registrerte medlemmer, spredt over alle fylkene i Norge.

Tjenesten gjør det enkelt å ta betalt med VISA eller MasterCard, og når du leier ut, blir pengene overført direkte til bankkontoen din.

20 prosent av leieinntektene går til leieting.no, som dekker forsikring og moms.

– Det er gode penger å tjene. Leier du ut litt dyrere ting til en rimelig penge, vil det være gode muligheter for at mange vil leie av deg, gjerne flere ganger, sier Christer Hansen Eriksen, medgründer og daglig leder i leieting.no.

Han forteller at en av brukerne hadde omsatt over 20.000 kroner på delingstjenester i 2016.



Du kan også leie ut sykkelen, ski eller snowboard hvis du ikke skal på fjellet i påsken. Spinlister.com formidler kontakt mellom friluftsentusiaster og private utleiere, hvor man kan tjene rundt 200 kroner i døgnet på utleie.

7.500 MEDLEMMER I NORGE: Teamet bak markedsplassen for leie av ting mellom medlemmer, leieting.no. Fra venstre: Kim Røen, Bjørn Reidar Ur, daglig leder Christer Hansen Eriksen og Thomas Sunde Nielsen.

Tjen penger som pensjonist



Som pensjonist har man gjerne friheten til å reise året rundt. Derfor kan påsken være en ypperlig anledning til å tjene penger på å leie ut hytta eller en fritidsbolig i utlandet.

Dersom du helt eller delvis bruker fritidsboligen til eget fritidsformål, vil utleieinntekter inntil 10.000 kroner være skattefrie.

Av det overskyndte beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Dersom fritidsboligen anses som en ren utleiehytte er det skatteplikt fra første krone.

Her kan man også få fradrag for vedlikehold om inntekten er skattepliktig.

Har du eiendom i et annet land, og vil leie ut denne boligen, er det viktig å huske på at den også er skattepliktig til Norge, og at den skal føres opp i skattemeldingen din.

Det er de samme reglene for eiendom i utlandet, som for eiendom i Norge, når man skal vurdere om utleieinntekten er skattepliktig. Dersom du betaler skatt på eiendommen din i det landet den ligger må du gi beskjed om dette på din norske skattemelding, slik at du ikke blir dobbeltbeskattet.

Det kan være ulike regler som gjelder, avhengig av hvilket land eiendommen er i. Er du usikker, kan du finne mer informasjon på skatteetatens nettsider.

LEI UT HYTTA: Du kan leie ut hytten din nå i påsken, og tjene inntil 10.000 kroner skattefritt, dersom du bruker hytta til egen fritidsformål. Her fra en snødekt hytte i Kvitfjell.

Småjobber også for pensjonister

Som pensjonist har du også mulighet til å tjene inn ekstra penger i tillegg til pensjonen du får inn.

Pensjonister kan også tjene opptil 6.000 kroner for småjobber i hjemmet til andre.

I fjor bidro pensjonister med omtrent 32.000 årsverk på uformelt frivillig arbeid – som å hjelpe en gammel tante eller nabo med snømåking eller handling.

Og det finnes mange muligheter for slike småjobber også i påsken.

Hunde- og kattepass kan være attraktivt for mange reisende i ferien. Skal du være hjemme i påsken, kan du tjene penger på å passe på naboers husdyr.

DNBs spareekspert har også et tips til nevenyttige som ønsker å selge hjemmelagede produkter.

– Strikk er blitt veldig trendy de siste årene og her tar gjerne butikkene stive priser. Hva med å ta pinnene fatt og lage gensere, votter, lue, skjerf eller sokker. Det du strikker kan du enkelt selge på nettet, sier Molenaar.