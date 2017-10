Det er nemlig prisen å betale når man er oppført med 833 millioner kroner i personlig inntekt i 2016.

Årsinntekten tilsvarer 16 millioner kroner i snitt i uken, over to millioner kroner om dagen eller 95.000 kroner i timen i fjor.

Skeptisk til Skatteetaten

Medieskye Aas (1971) har tjent seg søkkrik på spekulasjon i kraftkontrakter fra sin villa utenfor Grimstad.

Både i fjor og i år fikk Dagens Næringsliv fatt i ligningstallene gjennom et kredittopplysningsselskap, før de offisielle skattelistene ble tilgjengelige. Det fikk den medieskye milliardæren til å gi et sjeldent intervju til DN, hvor han setter spørsmålstegn ved rutinene til Skatteetaten.

EIENDOMMEN ved Vikkilen i Grimstad hvor den mediesky krafttraderen Einar Aas bor. Huset har tilhørende en lang strandlinje og 3 båthus og brygger.

– Her må det ha skjedd en stor glipp hos skatteetaten. Ligningstallene er ikke endelige ennå, og da blir det helt feil å sende de ut til kredittopplysningsbyråene, skrev Aas i en epost til DN.

Både i 2006, 2009, 2013 og 2014 toppet Aas inntektslisten, og har i en årrekke vært én av Norges største personlige bidragsytere til statskassen.

I fjor havnet 226,7 millioner av Aas inntekt i staten.

For 2015 måtte Aas ta til takke med femteplass i skattelistene. Ligningsinntekten landet på 214,6 millioner kroner, mot 501,9 millioner i 2014.

Investerer i Grimstad-eiendommer

Aas lever et tilbaketrukket liv, og har angivelig et anstrengt forhold til oppmerksomheten skattelistene skaper rundt hans person. Derfor er det lite informasjon å finne om hvordan Aas forvalter formuen, utover at han bruker store penger på eiendom.

Eiendommen Naxbie i Grimstad er registrert på Einar Aas for vederlag på totalt 35,6 millioner gjennom fire transaksjoner i 2004, 2005, 2011 og 2012, ifølge grunnboken.

I 2009 betalte Aas 27,5 millioner kroner for en toppleilighet på Tjuvholmen, og han eide fra før av naboleiligheten. Året etter bladde han opp 23,5 millioner for en kystperle på Hesnes i Grimstad, ifølge Nettavisen.

I 2015 kjøpte han et nytt landsted i Grimstad for over 30 millioner, mens i 2016 investerte Aas 100 millioner kroner i et eiendomsprosjekt i Marbella på Spanias solkyst, ifølge DN.

2. Øystein Stray Spetalen (1962)



Investor Øystein Stray Spetalen tjente 324,7 millioner i 2016, og skattet 111 millioner kroner. Stray Spetalen er dermed oppført med landets nest største inntekt. Stray Spetalen er nå oppført med en formue på over 2 milliarder. Finansmannen har plassert store penger i fornybar energi-sektoren de siste årene. I 2016 solgte Spetalen halve aksjebeholdningen i selskapet NEL, som han var med å starte opp. Da innkasserte han 115 millioner kroner. Samlet ga investeringen en avkastning på 177 millioner kroner, ifølge FA. 3. Bjørn Rune Gjelsten (1956) Gjelsten er oppført med inntekt på 305,6 millioner i 2016, og skattet 99,6 millioner. Gjelsten har nå en ligningsformue på 1,3 milliarder. Blant mange investeringer, har særlig investeringene i eiendom gitt god avkastning i boligprisgaloppåret 2016. Det Gjelsten-eide boligutviklerselskapet Profier solgte leiligheter for hele 6,1 milliarder kroner i fjor. 4. Kolbjørn Opsahl Selmer /1976) Den eneste trønderen på topp 10-listen er Selmer, som tjente 284,9 millioner kroner i fjor. Selmer har slått seg opp på investeringer i eiendom, industri og finans. Selmer skattet 75,5 millioner i fjor, og står oppført med 348 millioner kroner. Les også: Sjekk de som tjente mest i din kommune! 5. Hans Peter Jebsen (1957) Rederarving Hans Peter Jebsen tjente 259,8 millioner kroner i fjor, og skattet 85,1 millioner. Jebsens far Kristian Gerhard Jebsens startet rederigruppen av samme navn i 1967. Da faren gikk bort i 2004, overtok de tre sønnene rederigruppen som etterhvert var bygget opp til å bli Norges største tankrederi. Saken fortsetter under annonsen. Sønnen Jan Henrik ble kjøpt ut av familieselskapet, mens brødrene Kristian og Hans Peter delte virksomheten mellom seg. Hans Peter Jebsen har videreført tankrederiet og investeringsaktivitetene i gruppen. Jebsen står oppført med 961 millioner kroner i formue.

Mohn ute av topplisten

For første gang på mange år er ikke investor Trond Mohn (1943) en del av inntektstoppen for 2016.

Mohn tjente atskillig mindre i 2016 enn tidligere år med en skattbar inntekt på 45,5 millioner kroner, og nådde dermed ikke opp. Til sammenligning var Mohn oppført med landets høyeste inntekt på 870 millioner i 2015.

Sønnen Frederik Mohn lyktes bedre med investeringene i 2016 enn i 2015, og tjente mer enn faren med totalt 150,2 millioner kroner i inntekt i fjor.

Mohn-sønnen har hatt blandet med hell i sine investeringer etter at han arvet store deler av Mohn-formuen i 2014. I 2015 viste regnskapene til Mohn-selskapet Perestroika at en halvannen milliard forsvant i investeringer i utenlandske aksjer.

Frederik Mohn har tidligere fått 4 milliarder fra faren, og i oktober ble det kjent at også døtrene Christine Mohn Furre og Louise Mohn Larsen fikk én milliard hver.

– Småpikene skal få sitt, skrev Mohn til DN i en tekstmelding.

Formuen til Mohn var på 4,3 milliarder kroner i 2016. I 2015 var Mohn oppført med en formue på 9,8 milliarder kroner.

