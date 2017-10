Nets har problemer med betalingsløsninger i hele Norden

Saken oppdateres.

Siden 12-tiden har leverandøren Nets hatt problemer med betalingsløsninger i alle nordiske land, bekrefter pressesjef Søren Winge i Nets overfor E24.

– Jeg vet ikke omfanget enda, men dette er ikke vanlig, sier han.

– Vi jobber hardt for å finne ut av hva som er problemet og løse det så fort som mulig. I Norge er det Vipps og netthandelbetaling Netsaxept som rammes, sier han.

Problemene gjør at enkelte bankkunder ikke får betalt med kort søndag.

DNB er blant bankene som er rammet av problemene.

– Dette er et problem som Nets jobber med å løse. Våre folk er i kontinuerlig dialog med Nets for å finne ut siste status. Det er utrolig uheldig at det skjer et såpass stor feil som berører kortbetalinger og dermed også mobile betalingsløsninger som Vipps, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, til E24.

Vipps sliter

Problemene i Nets er ikke knyttet til vedlikeholdet i DNB, ifølge Westerveld.

DNB og Vipps var nede fra 02.15 i natt til omtrent 09.00 i morges på grunn av vedlikehold. Nedetiden var to timer lengre enn varslet.

Noen timer senere opplevde Norges største bank problemer med Vipps igjen, og DNB svarte kunder på Facebook at banken jobber på spreng for å løse problemene så raskt som mulig.

Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB.

DNB varslet lørdag at tjenester som betalingsapplikasjonen Vipps, nettbank privat og bedrift, mobilbank, SMSbank, kontofon og Spareapp ville være nede natt til søndag.

– Vi trengte litt mer tid fordi vi kjørte månedsavregningen samtidig, ettersom dette var natt til 1. oktober. Heldigvis var vi tilbake før klokken 09.00 og i tide for kollekter, baserer og loppemarkeder landet over, sa informasjonsdirektør Even Westerveld til E24 i nitiden søndag morgen.

DNB er Norges største bank og har over 1,3 millioner brukere av nettbanken, ifølge bankens hjemmesider.

Vipps har 2,4 millioner brukere.