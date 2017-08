Saken oppdateres.

Et ukjent antall Vipps-brukere har blitt rammet av en feil som gjør at de belastes flere ganger for samme transaksjon.

– Vi har fått meldinger om at noen kunder er blitt utsatt for en feil som gjorde at transaksjoner har doblet seg, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Marit E. Giske i DNB overfor E24.

Fredag formiddag pågår feilretting for fullt. I mellomtiden holder Vipps stengt. DNB sier tjenesten ikke vil åpnes igjen før de er sikre på at alt fungerer.

Vipps-brukere: De trakk 14 ganger



Storbanken har ennå ikke oversikt over hvordan den spesielle feilen oppstod, ei heller hvor mange som er rammet.

De som har blitt trukket flere ganger blir automatisk tilbakeført penger, og det er ikke nødvendig å melde ifra, opplyser DNB.

Mens DNB viser til dobbeltbelastninger har E24 fått meldinger fra flere Vipps-brukere som sier de er blitt trukket mye mer.

«Skulle sende 1100,- i dag tidlig. De trakk beløpet 14 ganger», skriver en E24-leser.

Beklager

DNB sier de er lei seg.

– Vi vil beklage overfor de som er blitt rammet, sier Giske.

– Har dere noen oversikt over hvor mange som er blitt overbelastet?

– Det har jeg ikke informasjon om nå.

– Er det noen fellestrekk blant overføringene som har blitt rammet av feilen?

– Det må vi også komme tilbake til.