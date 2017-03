Saken oppdateres.

Banken har problemer med både onlineløsninger og betalingstjenester. Bankens kunder kommer dermed ikke inn på hverken nettbank eller mobilbank, og kan heller ikke betale med DNB-kort på nett. Kortbruk i terminal skal fungere som normalt.

– Det som har skjedd er at et av lagringssystemene våre har gått ned i løpet av natten, noe som har ført til en del andre feil. Så det vi gjør nå er å drive med feilsøking for å rette opp dette og få systemene opp igjen, sier informasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til E24.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor lang tid det vil ta å rette dette, men vi er i gang. Vi må være forberedt på at det vil ta noen timer. Vi håper å være opp tidligere, men det tar tid åar tid å starte opp systemene igjen.

DNB har hatt problemer med nettbanken flere ganger tidligere denne måneden. I forrige uke var DNBs nettbank nede i over fire timer.

– Det er litt tidlig å si, men akkurat slik det er nå ser ikke dette ut til å ha sammenheng med de tidligere tilfellene, sier Korsberg Dalsbø.