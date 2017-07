Norsk Big Mac nest dyrest i verden

Norge har verdens nest dyreste Big Mac. Sveits troner på toppen, mens Sverige kommer inn som nummer tre. Indeksen viser at norske og svenske kroner og sveitsiske franc er overvurdert mot dollaren, viser den årlige Big Mac-indeksen fra The Economist.

Big Mac-indeksen for juli 2017

Sveits Norge Sverige USA Brasil Canada Australia Eurosonen Argentina Storbritannia Japan Tyrkia Kina Mexico Russland Taiwan Sør- Afrika Egypt Ukraina Her finner du de dyreste til billigste Big Mac-ene i verden: Opprettet i 1986

Big Mac-indeksen ble opprettet av The Economist i 1986 av Pam Woodall. Indeksen kommer ut hvert år og har gitt opphav til det engelske ordet burgernomics. Indeksen er en uformell måte å måle kjøpekraftsparitet (purchasing power parity) mellom to valutaer. Indeksen er ment for å gi en pekepinn på i hvilken grad valutamarkedene sørkger for at varer koster det samme i forskjellige land. The Economist sier at den forsøker å gjøre valutavekslingsteori mer fordøyelig. Kilde: The Economist

Big Mac-indeksen ble utviklet av The Economist i 1986 som en lett humoristisk guide til å si om en valuta var riktig priset, skriver magasinet selv på forklaringen som ledsager indeksen.

The Economist presiserer at Big Mac-indeksen ikke er en vitenskapelig indeks.

Valutateori

Utgangspunktet for indeksen er den velkjente Big Mac-en fra McDonalds, og prisen på hamburgeren i dens hjemland, USA. Tanken bak er at hamburgeren er helt lik, uansett hvor den serveres, og burde i utgangspunktet koste det samme overalt, justert for valutakurs.

Teorien om kjøpekraftsparitet sier at dersom prisnivået mellom land avviker, skal valutakursen ta høyde for dette slik at prisen blir den samme målt i felles valuta.

Det betyr at valutaer i land hvor prisen er høyere enn i USA er overvurdert mot dollaren, og omvendt i land hvor prisen er lavere.

Dyrt i Norge

I Norge er Big Mac-en den nest dyreste i verden på 49 kroner, eller 5,91 dollar, med en dollarkurs på 8,29. Skulle den norske Big Mac-en kostet det samme som i USA, burde dollarkursen vært på 9,25, ifølge indeksen. Dette tyder på at den norske kronen er overvurdert mot dollaren med om lag 12 prosent. Kjøpekraftjustert Indeksen har også sine mangler: Den tar ikke hensyn til hvor mye arbeidskraft og drift koster i de forskjellige landene. I land med høye lønninger vil også prisen på en Big Mac være høyere. Indeksen har også sine mangler: Den tar ikke hensyn til hvor mye arbeidskraft og drift koster i de forskjellige landene. I land med høye lønninger vil også prisen på en Big Mac være høyere.





Derfor har The Economist også lagt til en gourmet-versjon av indeksen som tar høyde for kritikken.

Juster for disse faktorene kommer Norge relativt greit ut av rangeringen.

Ifølge denne indeksen er den norske valutakursen undervurdert med 3,5 prosent.