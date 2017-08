Så mye billigere har USA-ferien blitt i sommer

For nordmenn som skal reise til USA på ferie i august, kommer den siste månedens dollarsvekkelse som en gledelig overraskelse.

Siden 1. juli har dollaren svekket seg 50 øre mot den norske kronen. Én amerikansk dollar koster nå 7,89 kroner, og vi må helt tilbake til sommeren 2015 for å finne en så sterk krone mot dollar.

– Særlig dem som har vært i USA de siste par årene vil merke at det er billigere der nå enn det har vært på en stund, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

– Mange vil få glede av dollarsvekkelsen, og særlig de som ikke har betalt overnatting på forhånd, sier han.

– Kommer godt med



Mange betaler imidlertid overnattingen på det tidspunktet de gjør bestillingen, påpeker forbrukerøkonomen.

– Jeg tror mange har lyst til å slippe og leve med usikkerhet og bestiller og betaler i god tid før reisen, for å eliminere usikkerhet både når det kommer til tilgjengelighet og til pris. Dersom både flybilletter og hotell allerede er betalt, går man glipp av den største valutagevinsten, sier han.

Men mens reise og overnatting er to store hovedutgifter i feriebudsjettet, er også mat og drikke, opplevelser og shopping store utgiftsposter.

SVEKKELSE: Dollaren har svekket seg mot den norske kronen den siste måneden. Fra å koste 8,40 kroner 1. juli koster én dollar nå 7,89 kroner.

En familie på fem som ferierer i USA en uke har kanskje et budsjett på rundt 20.000 kroner, når reise og overnatting er betalt, tror Gundersen. For dem betyr valutasvekkelsen at de kan stryke av en tusenlapp på budsjettet.

– Det kommer godt med. En lavere dollar gjør at USA blir litt mer tilgjengelig for flere, sier forbrukerøkonomen.

57 prosent av alle nordmenn som reiser på ferie i sommer reiser utenlands, ifølge Virkes befolkningsundersøkelse Reisepuls. USA er det landet utenfor Vest-Europa som er mest populært å reise til, ifølge en undersøkelse av Respons Analyse for Sparebank 1.

Samtidig er det få som svarer at kronekursen har betydning for valg av feriemål, ifølge en undersøkelse av Finn Reise, som E24 tidligere har omtalt.

Under kan du se hvor det er blitt dyrere og billigere å reise for nordmenn. Trykk på et land for å se endringene.

Tror dollaren skal styrkes

Valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets forklarer at dollaren ikke bare har svekket seg mot den norske kronen, men også mot euro og flere andre valutaer.

– Dollarkursen har svekket seg mer mot kroner enn vi har hatt i våre anslag. Dette er drevet av at det har vært en bred dollarsvekkelse, sier hun.

KOMMER MED NYE VALUTAANSLAG: Valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets.

DNB Markets tror imidlertid dollaren skal styrke seg noe fremover.

– Vi har en forventning om at Fed skal heve renten mer enn markedet tror, og derfor har vi lagt til grunn at dollaren skal gå litt sterkere, sier Øwre-Johnsen.

Fed er kort for Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken.

– Samtidig venter vi at høyere oljepris vil bidra til at kronen styrker seg utover året. Men vi venter at kronen vil gå mer mot euro enn mot dollar, legger Øwre-Johnsen til.

For året som helhet har DNB Markets hatt et anslag på en relativt flat utvikling for dollar mot norske kroner, men det anslaget ble lagt da dollaren kostet 8,40 kroner, forklarer valutaanalytikeren.

– Det har vært store bevegelser gjennom sommeren og vi kommer med nye anslag senere i august, sier hun.

Konsensus, ifølge Bloomberg, forventer en dollarkurs på 8,09 norske kroner i fjerde kvartal 2017. For første kvartal 2018 er det ventet at dollaren vil koste 8,03 kroner og for andre kvartal 2018 7,94 kroner.