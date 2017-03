Slutt på to måneder med tidenes høyeste drivstoffpris

Det gikk ikke ubemerket hen at regjeringens avgiftsendringer slo inn i bensin- og dieselprisene fra nyttår.

Avgiftsøkningen var på 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra 1. januar, og kom som en del av regjeringens bilpakke (se faktaboks).

I tillegg trakk høyere oljepris, sterkere dollar, raffineringskapasitet og andre faktorer i drivstoffmarkedet mot høyere drivstoffpris.

Uvanlig lang prisperiode



Derfor fikk bilistene et nyttårssjokk da landets ledende drivstofforhandler, Cirkle K, satte opp listepris (ikke pumpepris, se faktaboks) til 16,29 kroner for bensin og 15,25 kroner for diesel.

Slik er prisendringene Listepris på bensin er den maksimale prisen en bensinstasjon i en bensinstasjonskjede kan ta for bensinen. I tillegg kommer tillegg for transport som i Norge kan bli betydelig, særlig i grisgrendte strøk. Lokal konkurranse kan gjøre at de faktiske prisene som stasjonene tar ligger under den offisielle listeprisen. Fra og med 13. mars er dette gjeldende listepris hos Cirkle K (tidligere Statoil): 16,14 for blyfri 95, ned fra 16,29 (2. januar). 15,20 for diesel, ned fra 15,25 (2. januar). Shell viser kun veiledende priser uten rabatter for kort- og bedriftskunder. Disse prisene gjelder fra 10. mars.

15,35 for blyfri 95, ned fra 15,49 (2. januar) 13,18 for Diesel Extra, ned fra 13,64 (2. januar).



Etter at norske bilister i over to måneder har punget ut for tidenes dyreste drivstoff, er literprisen for bensin satt ned med 15 øre til 16,14 for bensin og med 5 øre til 15,20 kroner for diesel hos Cirkle K.



Også konkurrenten Shell har satt ned prisene for bensin og diesel, med henholdsvis 15 og 46 øre (se faktaboks).



Den uvanlig lange perioden med uendret listepris skyldes stabilitet i markedet, forteller kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen.

– Fra nyttår og til og med februar har det vært veldig stabile forhold på innkjøpssiden. Det gjenspeiles også i bevegelsene i veiledende pris, sier han til E24.

– Oljeprisen har falt de siste ukene. Vil det slå ut i bensinprisen den kommende tiden?

– Det tør jeg ikke å si eksakt. Vi følger utviklingen på kostprissiden hver eneste dag. Går kostprisen ned, går også veiledende pris ned, sier han.

Anslagsvis 60 prosent av det du betaler for bensinen når du fyller tanken går bort i moms og offentlige avgifter, mens 40 prosent av pumpeprisen er innkjøpsprisen til bensinforhandlerne og avanse som skal dekke frakt, utgifter og overskudd.

Ingen kundestorm



Tross stor oppmerksomhet rundt prisendringene for drivstoff rundt nyttår, har ikke flere enn normalt plukket opp telefonen for å gi Hansen noen sannhetsord om det norske prisnivået.

– Hele tiden er det mange folk som er interessert i utviklingen i drivstoffprisen. Jeg svarer i sosiale medier og på telefon jevnlig. Det er hverken mer eller mindre pågang enn tidligere.

– Folk skjønner at prisendringene etter nyttår også skyldes politikerne?

– Jeg håper folk skjønner at det er myndighetene som setter avgiftene. Det er hyggelig hvis folk forstår det, ler han.