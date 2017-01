I desember kjørte selge-bolig-uten-megler-tjenesten Propr en reklamekampanje som har satt sinnene i kok hos eiendomsmeglerstanden her til lands.



I reklamefilmene, som reklamebyrået Anorak står bak, får meglerne sitt pass påskrevet som glatte luksusdyr som kjøper seg henholdsvis vinterferier, storslåtte 30-årslag og Porsche-felger etter å ha solgt «Randis 60 m² i Storgata» eller «Kjells treroms i Kirkeveien».

Kampanjen skal visstnok blant annet ha blitt inspirert av en håndfull Instagram-profiler, der tilsynelatende suksessfulle eiendomsmeglere flasher sine Rolexer og Jaguarer.

– Vi ønsket å karikere den stereotypiske megleren. Det er imidlertid ikke meningen at meglerne skal kjenne seg igjen, men vi ønsket å dra strikken så langt at kampanjen ble lagt merke til, forteller daglig leder i Propr, Merete Nordvik.

Hun legger til at kampanjen også svarte på NEFs beskyldning om at Propr var en «kvasieiendomsmeglervirksomhet».

– Reelt behov for tjenestene



Daglig leder i Propr, Merete Nordvik

Tallene tyder på at kampanjen har hatt den ønskede effekten, for Propr har gått fra 3000 registrerte brukere før kampanjen til 8600 brukere nå.

– Vi ser at det i aller høyeste grad er et reelt behov for tjenestene, og vi mener også at tjenesten vi har laget er så trygg som en slik selvhjelpstjeneste kan få blitt, slår Nordvik fast.

Hun viser til at kundene blant annet kan tegne oppgjørsavtale med eiendomsmeglerfirmaet Sem og Johnsen – som for øvrig også står bak Propr-tjenesten – i tillegg til at kundene også kan tegne både boligkjøperforsikring og eierskifteforsikring. Gjør du alt bortsett fra oppgjøret selv, kan du selge boligen selv ved hjelp av Propr for 4.900 kroner.

Eller du kan velge å sette bort noen flere oppdrag (foto, takst og innhenting av dokumentasjon) og betale 35.000 for boligsalget. Et gjennomsnittlig boligsalg kommer ofte opp i det dobbelte eller mer.

– Prosentsatsene er presset ned



Ifølge NEF ligger snittprovisjonen hos eiendomsmeglerne i Oslo på cirka 1,5 prosent. Propr peker på at boligselgerne imidlertid også må betale eiendomsmeglerne blant annet for å holde visninger og tilrettelegging, i tillegg til at det påløper kostnader til markedspakke, takstmann og fotograd.

– Den reelle provisjonen til en eiendomsmegler for en bolig til to millioner kroner, blir dermed mellom to og tre prosent – og ikke 1,5 prosent, hevder Nordvik.

Propr-lederen mener at grunnen til at de ulike vederlagene har kommet til, er at prosentsatsene er presset ned som følge av hard konkurranse.

– I noen tilfeller er det riktig å bruke megler. Flere av våre kunder har imidlertid satt prisrekorder i borettslaget, slik at det er ikke nødvendigvis slik at man må være megler for å oppnå gode priser, mener Nordvik.

Irritert megler skrev blogginnlegg



Eiendomsmegler og partner i Aktiv Grünerløkka Torshov, Thomas Wahl

Thomas Wahl, daglig leder og partner i Aktiv Grünerløkka Torshov, er en av eiendomsmeglerne som satte liten pris på Proprs forsøk på å gjøre humor ut av meglerstereotypier.

– Jeg satt på hytta i romjulen da en av disse reklamefilmene rullet over TV-skjermen, og da følte jeg et sterkt behov for å si hva jeg mente om dette, forteller Wahl.

Som sagt, så gjort. Wahl skrev blogginnlegget «Hva med litt ærlighet og redelighet, Propr» som har blitt lest 35.000 ganger, og diskutert på utallige eiendomsmeglerkontor rundt om i Norge.

Her la han blant annet inn et regnestykke, som viste at en alminnelig megler i Oslo kan vente å sitte igjen med drøye 6.500 kroner i netto etter å ha solgt en bolig på 60 m². Det blir ikke en voldsomt luksuriøs vinterferie for det, mener Wahl.

– Uærligheter og falske påstander



– Det er overhodet ikke noe galt i å reklamere for seg selv eller drive med sarkasme, men da skal det gjøres skikkelig og redelig. Det jeg reagerer på er at Propr her serverer uærligheter og falske påstander, mens de dekker seg bak harselas av bransjen for moro skyld. Det de faktisk gjør er å villede alle forbrukere utelukkende for egen vinnings skyld, sier Wahl, og tilføyer:

– Dette kunne blitt gjort på veldig mange bedre måter, men ble bare flåsete. Fra en så seriøs eier som Propr har, bør det forventes høyere kvalitet på markedsføringen.

Wahl synes for øvrig ikke det er uventet at han har fått utallige tilbakemeldinger på blogginnlegget fra eiendomsmeglerkollegaer i det ganske land, men er mer overrasket over at så mange gamle og nye kunder har notert seg fremgangsmåten som benyttes.

– Finnes det eksempler på noen eiendomsmeglere som dem i videoen i virkelighetens megler-Norge?

– Vi må jo feie for egen dør, og jeg kan godt si at særlig blant meglerne i Oslo finnes det noen som liker godt å vise frem sine materialistiske goder. Men av omtrent 3.500 eiendomsmeglere, er det kanskje 30 som er sånn, sier Wahl.

– Helt useriøs kampanje



Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), med administrerende direktør Carl O. Geving i spissen, har liten lyst til å bruke mye energi på Propr-kampanjen:

Administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving.

– Den kampanjen er helt useriøs, og jeg mener at Propr her driver spekulativ markedsføring, sier Geving.

Han påpeker at bolighandelen er den største og mest inngripende transaksjonen vanlige folk gjør, og at de fleste boligselgere kjøper seg en trygghet når de betaler eiendomsmeglere for å bistå med boligsalget. Han minner om at det er svært få private selgere, og etter nyttår har andelen privatsalg falt ytterligere.

– Vår oppgave er å sørge for at forbrukerne får best mulig veiledning om alle juridiske, økonomiske og praktiske aspekter, og vi skal gi selgerne optimal bistand til å markedsføre objektet sitt og få en best mulig pris, sier Geving, som understreker at eiendomsmegleren også skal ivareta kjøperens sikkerhet i transaksjonen.

– Stor konkurranse i Oslo



NEF-direktøren mener at det i et sunt marked skal koste litt for de beste rådgiverne. Han forteller at gjennomsnittsprovisjonen til eiendomsmeglerforetaket er 50.000, hvorav megleren får en andel av inntektene. – I Oslo er imidlertid konkurransen om oppdragene så tøff nå at noen meglere selger sine tjenester til en langt lavere pris, legger Geving til.

Han understreker at man naturlig nok må betale mer for de mest erfarne og etterspurte meglerne, mens man i den andre enden av skalaen kan få profesjonell meglerbistand helt ned i 25.000 kroner når man selger typisk en mindre leilighet i Oslo.

Han sier også at det er feil når Propr hevder at tilleggsgebyr, visningstillegg og lignende kommer i tillegg til snittprovisjonen på 50.000.

– Alt som faktureres fra foretaket skal meldes inn og inngå i Finanstilsynet statistikk, forklarer Geving.