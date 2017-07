– Det har vært veldig stor etterspørsel og forholdsvis beskjedent tilbud, sier eiendomsmegler Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 om markedet for sjøhytter i Vestfold.

Selv om våren normalt er høysesong for kjøp og salg av sjøhytter, er markedet fortsatt hett når vi går inn i august måned, opplever megleren.

– Det blir et lite oppsving nå i august og inn mot midten av september, og så er det over for i år, sier Solberg.

– Og perioden etter sommeren kan være like bra som våren, sier han.

Selger hytte til 40 mill.



Solberg har for tiden en fritidsbolig i Tjøme til salgs med prisantydning 40 millioner kroner.

Boligen ligger på en egen øy med sandstrand og havneanlegg med plass til flere båter.

– Interessen har vært veldig bra, men man må selvfølgelig se det i forhold til prisen. Det er ikke alle som har 40 millioner, sier megleren.

Ifølge Eiendom Norges prisstatistikk for sjøhytter har prisene steget med 8,5 prosent det siste året for landet som helhet. Det føler Solberg stemmer bra med hans inntrykk av prisutviklingen.

– Jeg føler at prisene har steget ganske markant siden i fjor, sier han.

Ifølge Solberg kan prisene på sjøhytter i Vestfold variere fra 2 til 40 millioner.

Nøtterøy er for eksempel nest dyreste kommune etter Tvedestrand, ifølge prisstatistikken. Her er gjennomsnittsprisen på en sjøhytte 4,98 millioner kroner. Tjøme er også høyt på listen over de dyreste kommunene. Her er gjennomsnittsprisen på sjøhytte på 4,48 millioner kroner.

– Det er ingen tvil om at Vestfold scorer veldig bra på grunn av kort avstand fra Oslo, i motsetning til for eksempel Sørlandet, sier Solberg.

De fleste som kjøper hytter i Vestfold er fra Oslo-Drammen-området, forteller han.

Tidlig sesongstart i år

Megler og partner Bjørn Helliksen i Privatmegleren Kragerø forteller at sesongen for sjøhytter i år begynte tidligere enn normalt.

– Vi har aldri opplevd en så god april-måned før, sier Helliksen.

– Juni var litt roligere, men det er tilbake på normalt igjen i juli.

Han forteller at han har folk som er interessert i å kjøpe som har skrevet seg på liste for å bli kontaktet når det kommer objekter ut for salg.

– Vi har allerede med tanke på neste års sesong begynt å fotografere eiendommer for å gjøre klart, sier han.

I likhet med Solberg opplever Helliksen at prisene har tatt seg opp fra i fjor.

– Det begynte litt i fjor og har tatt seg enda mer opp i år. Når vi selger mer i den høyeste prisklassen, drar det opp snittet, sier han.

Ifølge Eiendom Norges prisstatistikk er gjennomsnittsprisen på en sjøhytte i Kragerø 4,76 millioner kroner, og kommunen er dermed den femte dyreste i Norge. Prisene på sjøhytter i Kragerø kan variere fra halvannen million til rundt 20 millioner, opplever Helliksen.

– Men for halvannen million får du ikke egen strandlinje.

Mer variabelt i vest



– Det er rett og slett vilt hvor billig sjøhytter kan være i Hordaland, sa eiendomsmegler Daniel Røksund i Eiendomsmegler Vest til Bergens Tidende tidligere i juli.

Til E24 forklarer han at det virker å være et mer variabelt hyttemarked på Vestlandet enn på Østlandet:

– Selvfølgelig er de flotte eiendommene alltid attraktive, men det er et vesentlig lavere prisnivå her enn på Østlandet, sier Røksund, som mener man kan få mye bra eiendom for mellom 2 og 3 millioner i Bergens omegnskommuner.

Den eneste kommunen i Hordaland som er med i Eiendom Norges prisstatistikk er Austevoll, på 25. plass på listen over dyreste kommuner. Her er gjennomsnittsprisen på en sjøhytte 2,68 millioner kroner.

Ifølge Røksund kan du få sjøeiendommer fra 2 millioner kroner i Hordaland. Den høyeste prisen han kjenner til er 17 millioner for en sjøhytte.

– Det handler litt om at du kan kjøpe eldre, nedlagte boliger å bruke til fritidsbolig, for det er ikke boplikt i mange av kommunene rundt Bergen, forklarer han.

– Og så er det selvfølgelig været. Det er noe mer ustabilt på Vestlandet. Derfor prioriterer markedet ofte fjell foran sjø.

Det er først og fremst folk med tilknytning til området som kjøper sjøhytter på kysten av Vestlandet, og noen få østlendinger med familie der, opplever Røksund.