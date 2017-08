Gikk én million over – der boligprisene synker mest

Megler Kristian Karlsrud i Krogsveen har grunn til å smile. Han har nettopp solgt en 81 kvadratmeter stor treromsleilighet på Ekebergskrenten på Oslos østkant.

Tross priskorreksjon og måneder med negative overskrifter om Oslo-markedet, lot ikke interessentene seg skremme særlig av utsalgsprisen på 5,7 millioner kroner – tilsvarende friske 70.000 kroner per kvadrat.

– Allerede det første budet som kom inn var på 350.000 over prisantydning, sier Karlsrud til E24.

Totalt fem budgivere hengte seg på, og det sa ikke stopp før prisen var presset opp i 6.650.000 kroner – 950.000 over prisantydning.

Forklaringene som forsvant



Slike salg kom på løpende bånd i fjor – og i ettertid ble det tydelig at det ikke bare var et utslag av boligtørke og tidenes bratteste prispress:

Forbrukermyndighetene fastslo omsider at en rekke Oslo-meglere lurte boligkjøpere ved å sette ulovlig lave prisantydninger.

Resultatet? Budrundene fyres opp ekstra, og stor sprik mellom sluttpris og utsalgspris skaper inntrykk av at markedet er hetere enn i virkeligheten.

Men Oslo-markedet har forandret seg. Meglerbransjen har hatt full lokkepris-oppvask og ser tegn på at praksisen er nær utryddet, prisene har falt i tre strake måneder, og store meglerkjeder har varslet rekordtilbud over sommeren.

Hva skal vi da tro når objekter selges millionen over prisantydning?



– Uberegnelig marked



– Det er en uberegnelighet i Oslo-markedet nå, sier Christian Dreyer, direktøren i meglerforeningen Eiendom Norge, til E24.

Ettersom det har blitt flere objekter å velge mellom, mener meglertoppen at kjøperne har begynt å stille høyere krav og blitt mer selektive.

– Det gir stor usikkerhet om hvordan hvert objekt vil slå an, sier Dreyer.

– Og større variasjoner mellom salgsprisene?

– Ja, sprikene blir større. Når flere kjøpere først er interessert, ser vi at budrundene kan gå langt, for kjøpekraften er der. Men hvilke objekter det blir, er ikke lett å forutsi slik markedet er nå, sier Dreyer.

– Skilte seg tydelig ut



Karlsrud i Krogsveen sier han likevel ser tegn på at typiske familieboliger – som rekkehus, tomannsboliger og eneboliger – tas særlig godt imot i et Oslo-marked som generelt er tyngre om dagen.

Han avviser like fullt at han kunne forutse at leiligheten i Ekebergskrenten skulle gå nær millionen over prisantydning:

– Når det gjelder akkurat denne boligen, mener vi at vi gikk ut ganske riktig på pris. Prisantydningen jeg gikk ut med var også høyere enn selger hadde forventet, sier Karlsrud.

– Så her er det altså ikke snakk om bruk av lokkepris?

– Nei, det var det ikke. Vi prøver alltid å prise så riktig som mulig. Men her var det snakk om et objekt som skilte seg tydelig ut, og som ligger i et område som blir stadig mer populært, sier Karlsrud.

Tøft for de minste



I juni og juli hadde Oslo-boligene salgspriser som i snitt lå under prisantydningene, for første gang på lenge.

Så langt i august registrerer Eiendom Norge et solid salgsvolum, med salgspriser som ligger svært tett på utsalgsprisene.

– Sånn sett ser det ut som meglerne totalt sett treffer markedet ganske godt. Men det er altså snittet, og mellom enkeltobjekter kan det bli store svingninger, presiserer Dreyer.

Så langt synes han det er vanskelig å se klare fellestrekk blant objektene som går over prisantydning, og de som ikke gjør det. For sistnevnte trekker han likevel frem små leiligheter, som har sett en solid tilbudsøkning. Flere mener økningen er drevet av spekulanter som nå kvitter seg med utleieobjekter, etter at finansminister Siv Jensen økte egenkapitalkravet for sekundærboliger i Oslo fra 15 til 40 prosent.

– Små leiligheter har størst utfordringer, for det er mange av dem ute i markedet nå. Samtidig får vi nok disse prisutslagene blant alle boligtyper, også disse, sier Dreyer.

... med unntak

Det kan Eie-megler Siamak Ebrahimi skrive under på. Han har nettopp solgt en 35 kvadratmeter stor ettromsleilighet i Oslo sentrum for 3.930.000 kroner – 430.000 over utsalgsprisen.

– Kjøperne er veldig kresne nå. Det tror jeg dette salget er et godt eksempel på, sier han om leiligheten, som har høy standard, god takhøyde og balkong.

– Disse kvalitetene var jo kjent på forhånd. Forventet du at leiligheten ville gå over?

– Nei, jeg forventet bra respons, men derfor gikk vi også ut høyt. En tilsvarende leilighet i tredje etasje lå ute for 3,4 millioner, og ble solgt for 3,3. Den hadde ikke balkong, så vi gikk ut 200.000 over denne salgsprisen. Selger var faktisk litt nervøs for hvordan det ville gå, poengterer Ebrahimi.

Balkong og utsikt



Han sier det er vanskelig å forutsi akkurat hvor sterk responsen blir, men mener den generelle trenden er klar:

– I fjor gikk det meste over prisantydning fordi folk var desperate etter tak over hodet. I år har de mye å velge i, og de hete budrundene er forbeholdt objektene med det lille ekstra, sier megleren, og ramser opp:

– Ekstra god standard og planløsning, gode solforhold, balkong, utsikt, god beliggenhet, fasiliteter som heis og parkeringsplass – de har gjerne noen av disse kvalitetene.