Her la ordføreren eiendomsskatten for hat – og gjeninnførte den

I 2012 begynte Norges sørligste kommune å kreve eiendomsskatt av sine innbyggerne. Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) lovet at det ble kortvarig.

– Jeg hater eiendomsskatten som pesten, sa Høyre-ordføreren i 2013 – og lovet at skatten var skrotet innen året var omme.

Hun holdt løftet sitt.

1. januar 2014 hadde ikke Lindesnes lenger eiendomsskatt.

Men i desember 2016 vedtok kommunestyret å innføre eiendomsskatten på ny, og samtidig utvide den til å gjelde alle type eiendommer.

I år må boligeiere i Lindesnes betale to promille i eiendomsskatt, beregnet fra boligverdier fastsatt med tallgrunnlag fra Skatteetaten. For verk og bruk er skattesatsen fem promille.

– Jeg kan ikke trylle



– Hater du fortsatt eiendomsskatten?

– Uff, det høres jo forferdelig teit ut, siden vi har det. Men jeg liker ikke den skatten. Ideologisk sett er jeg motstander, for eiendomsskatten rammer veldig feil. Den er urettferdig, sier Jardal Kristoffersen.

Men noen ganger tvinges kommunen til å gjøre noe urettferdig, fremholder ordføreren. Det skjedde i 2012, og det skjedde altså igjen nå.

Hun sier kommuneøkonomien har vært skakkjørt siden finanskrisen i 2008.

– VI har hatt 500.000 kroner på bunnlinjen og svært stramme budsjetter over flere år. Vi har gjort alt vi kan for å holde eiendomsskatten unna, sier hun.

– Du sier kommuneøkonomien har vært dårlig lenge. Men da dere fjernet skatten i 2014, hadde dere vel ingen plan om å gjeninnføre den?

– Nei, det kan jeg love deg at vi ikke hadde, svarer ordføreren.

– Men jeg kan ikke trylle. Ting har endret seg, som vi ikke kunne ta høyde for. Vi har fått et nytt inntektssystem, og får mindre i statlige overføringer i 2017.

Henter 11 millioner



Etter å ha «snudd alle steiner» de siste årene, sier hun det hadde vært uforsvarlig å svare med ytterligere kutt i kommunebudsjettet.

– Jeg har trolig vært den kjipeste ordføreren i manns minne når det kommer til pengebruk. Vi har kuttet alle steder vi kan, men du når en grense. Vi har store utfordringer innen levekår, og enhver kommune må tilby et minimum av lovpålagte tjenester for å sikre velferden. Da må man velge. Innføre en skatt man ikke liker – eller gi innbyggerne betydelig dårligere tjenester.

LIKER IKKE EIENDOMSSKATTEN: Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) vil skrote skatten nok en gang, men sier hun må vente til kommuneøkonomien er på rett kjøl.

Ordføreren sier valget om eiendomsskatt tilfører cirka 11 millioner kroner til kommunekassen, som ellers måtte blitt skrelt vekk fra et allerede slankt budsjett.

– Dette pengebehovet kunne dere ikke forutse?

– Nei, det var ikke mulig. Nå har ting endret seg, og vi trenger moderat skattlegging av eiendom for å kunne drifte kommunen.

– Og dersom kommuneøkonomien styrker seg, vil du igjen fjerne skatten?

– Selvfølgelig! Dette er ikke noe vi gjør med glede, og hvis ting endrer seg, har vi ikke noe ønske om å fortsette med eiendomsskatt. Jeg liker ikke den skatten, sier ordføreren.

Satser på ny skrot-mulighet



– Men det kan fremstå som dere bruker den som en sovepute for dårlig budsjettplanlegging?

– Nei, overhodet ikke. Hadde det vært en sovepute, hadde vi bare latt den stå. I stedet har vi fjernet skatten når det er rom for det. Jeg ønsker ikke å skattlegge folk mer enn høyst nødvendig, og det vil jeg fortsette med.

Ordføreren øyner allerede nye muligheter til skroting. 7. juni skal Lindesnes slås sammen med Mandal og Marnardal kommune.

– Da blir eiendomsskatt definitivt en stor diskusjon, sier Jardal Kristoffersen.

Hun påpeker at det er kostbart å drifte små kommuner som Lindesnes, og at den nye storkommunen – som fortsatt ikke har fått et navn – trolig vil føre med seg stordriftsfordeler.

– I dag sitter vi i tre rådhus, så det er klart det er et effektiviseringspotensial. Da kan vi se om vi klarer å få skatten vekk, eller i det minste redusert.