På vårparten i fjor la investor og Europris-arving Dag Alexander Høili ut strandeiendommen Villa Heimro på Nesøya for salg.

Prislappen den gangen var 66 millioner kroner, skrev Dagens Næringsliv. Eiendommen ble da kun markedsført mot et internasjonalt publikum, men kjøperne uteble for 49-åringen, som er sønn av Europris-gründer Terje Høili.

Nå er eiendommen ute for salg igjen, og nær ti millioner kroner er skrellet av prisen, viser annonsen lagt ut på Finn.no.

Prisantydning er nå 58.000.000 kroner - det gjør boligen til den dyreste på det åpne markedet i Norge akkurat nå, ifølge Finn.no.

– Markedstilpasset pris



Strandeiendommen rommer blant annet en villa på 690 kvadratmeter og over 30 meter med strandlinje.

Partner og eiendomsmegler Erik Steen i Aktiv Eiendomsmegling Asker og Bærum forteller at prisantydningen har vært lik takst på 66 millioner kroner.

– Eiendommen har ikke tidligere vært annonsert i det norske markedet, kun internasjonalt, svarer Steen på spørsmål om hvorfor eiendommen nå legges ut til salg igjen med en lavere prisantydning.

– Når vi nå velger å annonsere eiendommen mot det norske markedet er det med en markedstilpasset prisantydning som vi tror potensielle kjøpere vil respondere på, sier han.

Mener prisen er fornuftig

Steen forteller at de har løpende kontakt med flere interessenter fra den internasjonale markedsføringen, og at det allerede har kommet flere nye interessenter på banen etter kun ett døgn med annonsering på Finn.no.

– Eiendommen ble først omsatt i 2007 for nærmere 30 millioner, og ble deretter totalrenovert for drøye 35 millioner. Dersom man skulle kjøpt tomten og bygget huset i dag, ville prisen endt langt opp på 70 millioners-tallet, sier Steen.

GODT UTSTYRT: Villa Heimro har ifølge Finn-annonsen ti rom, derav fire soverom, flere bad, basseng og trimrom, garasje for fire biler, solarium og teknisk rom. Bildet gjengis med tillatelse fra megler.

Han opplever dermed at eiendommen er priset på et fornuftig nivå tatt i betraktning hva du får.

– Standarden er tilnærmet uten sidestykke i Norge, sier han.

– Planløsningen er svært velfungerende, beliggenheten er optimal både i forhold til sol og sjøutsikt, og selve tomten er både usjenert og utrolig flott med enorme terrasser, parkmessig opparbeidet hage, egen sandstrand og dypvannsbrygge som dokker både skjærgårdsjeepen og 100 fot-yachten.

Dumpet også prisen på hytteeiendom



Nesøya-eiendommen er imidlertid ikke den eneste eiendommen Høili for tiden prøver å få solgt.

For et par uker siden omtalte E24 Høilis gårdseiendom Kampedalen i Lillesand, som er til salgs for 36 millioner kroner. Også denne har vært forsøkt solgt til en høyere pris tidligere.

TRENINGSMULIGHETER: Boligen har et svømmebasseng på 35 kvadratmeter med motstrømsanlegg, med en flislagt egen jacussi nedfelt i gulvet ved siden av. Bildet gjengis med tillatelse fra megler.

– På Ulvøysund har det vært veldig god respons og vi er i gang med å planlegge visninger for flere potensielle kjøpere, forteller Steen, som formidler salget av også denne eiendommen.

Ifølge ham har både Nesøya-eiendommen og Kampedalen vært prøvd i markedet siden 2015.

– Det er med spesielt dyre eiendommer som med alt annet som er spesielt dyrt – timingen er avgjørende, sier Steen.

– Det skal være en høyt motivert kjøper og selger som møter hverandre på akkurat riktig tidspunkt. Jeg har solgt tilsvarende dyre eiendommer på noen få uker og andre på flere år. Til sammenligning ble en eiendom på Nesøya i fjor solgt for rundt 60 millioner uten at den rakk å være kjent i markedet mer en noen få dager, mens en annen ble solgt etter seks år i markedet, forteller han.

For ordens skyld: E24 eies av VG, som igjen er en del av Schibsted-konsernet. Det er også Finn.no. Enkelte E24-ansatte har aksjer i Schibsted.