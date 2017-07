Onsdag slapp Eiendom Norge boligprisstatistikken for juni:

Prisene falt med 1,6 prosent på landsbasis – sesongjustert ned 0,7 prosent.



I Oslo falt prisene med 3,1 prosent.



Forrige måned viste tall fra Eiendom Norge at Oslo hadde en nedgang på 1,4 prosent, hvor gjennomsnittsprisen for leiligheter lå på 73.800 kroner per kvadratmeter i juni falt gjennomsnittsprisen til 69.931 kroner.

– Selgerne har rett og slett for høye forventninger til hva leiligheten deres er verdt, sier Alexander Granlie, eiendomsmeglerfullmektig i Aktiv Sagene/Bjølsen i Oslo.

KRESNE: Granlie mener at selgerne har blitt for kresne og sitter mer på vent på grunn av prisveksten vi har sett.

Tvinning av tomler

Granlie legger ikke skjul på at det var helt andre tendenser i markedet i mai- og juni-måned, kontra samme tid i fjor.

– Juni var en merkelig måned med mye folketomme visninger og mye tvinning av tomler, sier Granli.

Høye priser på boliger i hovedstaden har man vendt seg til, det både blant kjøpere og selgere. Det gjør at man kanskje ser en høyere verdi i boligen sin enn det realiteten tilsier.

– Det er mye snakk blant kjøperne, og flere sier de vil vente til august. Mange har

prøvd nå på våren uten å realisere prisforventningen, fortsetter Granlie.

Ikke noe dramatikk

Jan Åge Meringdal i DNB Grünerløkka er enig i at det knytter seg for høye forventninger til hva man kan få for boligen. Dagens tall fra Eiendom Norge skremmer ikke

trønderen.

– Selv om markedet bremser opp i hovedstaden nå, må man ikke glemme den vanvittige prisøkningen vi var vitne til, sier han.

INGEN DRAMATIKK: Meringdal i DNB sier at det nå er viktig å holde kundene rolig og minne dem på hvordan det har vært.

Videre sier han at det er nå markedet har behov for gode eiendomsmeglere og at man må tenke tilbake på hva man faktisk kjøpte boligen sin for.

– Min konklusjon er at dette ikke er dramatisk. Dette er en nedgang i oppgangen. Eiendomsmeglere må nå brette opp ermene og gjør det de kan best, sier Meringdal.



Han oppfordrer selgerne til å nå høre mer på meglerne og legge fra seg prisforventningene basert på fjorårets skyhøye nivå.

Utfordre kundene



Når man ser at det kan gå mot dårlige tider er det kjent at man må ty til en omstilling. Finne nye måter å gjøre ting på og jobbe litt hardere. Granlie i Aktiv Eiendomsmegling er enig med megleren i DNB.

– Det handler om å jobbe mer med oppdragene enn før og utfordre kundene til gjøre det som trengs for å få solgt. Et ekstra strøk med maling eller nytt gulv. Små grep for å få den avkastningen man vil ha. Pene boliger blir solgt til slutt, sier Granlie.

Dette synet deler administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving.

– Slik det er nå, er det forventningsstyrt, og kjøperne sitter lengre på gjerdet. Man må jobbe enda hardere for å få kundene. Man må akseptere at prisene skal ned fra der de var i fjor, sier han.