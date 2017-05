Fiskemottak solgt for 20 mill. – kommunen krever skatt av 40 mill. ekstra

I 2014 ble Båtsfjordbruket, som ble oppført i 1981, solgt for 20 millioner kroner. Foruten selve produksjonsanlegget inkluderte prisen to leilighetsbygg, omkringliggende hus, varelager og et annet anlegg i Vardø.

Året etter innførte Båtsfjord kommune eiendomsskatt – og fiskemottakets daglige leder, Frank Kristiansen, kunne omsider åpne kommunens brev.

– Jeg tenkte: Det er ikke mulig. Det går ikke an, det må være en feil, sier Kristiansen til E24.

Kommunens utsendte hadde funnet samlede verdier for 81 millioner kroner.

I selve skatteutmålingen ble det gjort fratrekk, og anlegget ble gitt skattepliktig verdi på 60.773.000 kroner – tre ganger mer enn salgsprisen.

Behandler fortsatt klage

– Den salgsprisen inkluderte også leiligheter og anlegget i Vardø, mens kommunens beregning kun er basert på fiskemottaket og omkringliggende bygninger tilknyttet produksjonen. Det er ikke til å forstå, sier Kristiansen.

Båtsfjordbruket-sjefen sier han klaget til kommunen innen fristen på seks uker etter skatteberegningen. I skrivende stund har kommunen fortsatt ikke ferdigbehandlet saken.

I mellomtiden har fiskemottaket betalt de saftige skatteregningene for 2016 og første termin 2017.

I år er skattesatsen på næringsbygg i Båtsfjord økt fra to til tre promille. Med kommunens beregnede verdi på vel 60 millioner, har Båtsfjordbruket fått skattekrav på 180.000 kroner for 2017.

OPPRØRT: Daglig leder Frank Kristiansen ved Båtsfjordbruket venter fortsatt på at kommunen skal behandle klagen på skatteutmålingen.

Vil ikke svare

– Så lenge bedriften går bra, har vi råd, men fiskeindustrien er presset. I fremtiden må vi kanskje i banken for å hente kommunens skattepenger. Det svekker også konkurransesituasjonen vår, når bedrifter i nabobygden får mer å kjøpe fisk for. På sikt risikerer vi å bli utkonkurrert, sier Kristiansen.

Fiskemottaket har i dag 84 helårlige arbeidsplasser.

Båtsfjord kommune henviser E24 til rådmann Trond Henriksen for svar om skattberegningen. Han ønsker ikke å snakke om den.

– Denne saken ligger inne til klagebehandling. Jeg vil ikke kommentere mens den prosessen pågår, sier Henriksen til E24.

– Fiskemottaket ble solgt for 20 millioner. Hvordan kan dere mene at 60 millioner er realistisk verdi?

– Som sagt ønsker vi ikke å kommentere det. Jeg har sagt alt jeg har å si.

– Hva tenker du om tidsbruken deres i behandlingen av klagene, sånn generelt?

– Selvfølgelig hadde det vært greit om vi fikk behandlet sakene tidligere. Men nå har jeg ingen flere kommentarer, sier rådmannen og legger på.

– DET ER IKKE MULIG: Her er kravet fra kommunen i 2016 som ga Båtsfjordbruket-sjefen hakeslepp. I år har regningen økt til 180.000 kroner, ettersom skattesatsen er jekket opp fra to til tre promille.

– Krevde skatt av revet bygg



Båtsfjordbruket-sjefen har imidlertid en klar formening om hvordan kommunen har funnet de ekstra millionene.

– Alt de har gjort er under enhver kritikk. De takserte et bygg som var revet for fem år siden. En annen lagerbygning fikk full skatteutmåling, til tross for at den er nedslitt og har hull i veggen. Det er også gjort en rekke feilmålinger, hevder Kristiansen.

Han sier Båtsfjordbruket langt ifra er et enkelttilfelle i kommunen.

– Vi har et helt samfunn som er voldsomt berørt av dette. Det finnes bygg man ikke får solgt til tre millioner, som nå får skattetakst på 35 millioner. Kommunen har gjennomgående tredoblet verdiene eller enda mer, sier han.

– Påstanden som fremmes får stå for deres regning, svarer rådmann Trond Henriksen i en epost.

Han verken avviser eller bekrefter anklagen om systematisk overtaksering, men bemerker at «skattetakst og salgsverdi ikke må forveksles» og at førstnevnte er basert på teknisk verdi.

Håper på kraftig nedjustering



Kristiansen sier kommunen lovet å ferdigbehandle klagen innen mars i år, og at de forklarte forsinkelsen med at de hadde for mye å gjøre.

10. april hadde Kristiansen ennå ikke hørt noe, og sendte ny purring. Han har nå fått svar om at en avgjørelse vil komme snart, men i skrivende stund venter han fortsatt.

– Kommunen opptrer ekstremt arrogant for øyeblikket, mener han.

– Når de omsider får ferdigbehandlet klagen, hva tror du utfallet blir?



– Problemet for kommunen er at en reell markedsverdi jo finnes – det er salgsprisen på 20 millioner. Vi mener det er den som skal brukes. Det er utfallet jeg håper på, sier Kristiansen.